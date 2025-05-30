Вот почему кофе без кофеина заряжает не хуже привычного – ученые уже подтвердили

Даже лишенный кофеина кофе воздействует на мозг и тело

Объединенные в одну команду ученые из разных стран сделали непредсказуемый вывод: кофе без кофеина способен оказывать такое же влияние на организм, как и стандартный напиток с кофеином.

В рандомизированном плацебо-контролируемом испытании с двойным ослеплением исследователи проследили за двумя десятками людей, стабильно пьющими кофе. Участникам испытания вслепую давали или стандартный кофе, или лишенный кофеина, не раскрывая конкретный состав. Обе жидкости были одинаковые по вкусовым и ароматическим качествам.

До и после употребления кофе испытуемым измеряли пульс, давление, активность мозга (по электроэнцефалографии) и применяли тесты. Вопреки ожиданиям физиологические и интеллектуальные параметры в обеих категориях были практически одинаковые. У испытуемых повышалось давление, снижался пульс и были схожие достижения в упражнениях на внимательность и счет.

Ученые объясняют феномен не активизацией кофеина, а церемонией пития: аромат, вкус, оттенок и даже сам акт приготовления кофе инициируют последовательность привычных рефлексов организма. Этого рода феномены прежде соотносили с плацебо — будто человек получает заряд энергии только из-за того, что убежден в употреблении кофеина.