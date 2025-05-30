Как добиться самой высокой цели – великий Герцен сказал об этом еще 100 с лишним лет назад

Александр Герцен, гениальный русский мыслитель, публицист, революционер и писатель, оставил после себя неповторимый комплекс философских и общественно-политических размышлений, зафиксированных в его пронзительных произведениях

В этих лаконичных, но пропитанных глубоким смыслом строках Герцен касается вечных вопросов: иллюзии спасения человечества, подлинного пути к свободе, ответственности за собственное освобождение. Где отыскать точку опоры в моменты глубочайшего кризиса, когда рухнули внешние идеи? Как действовать перед лицом косности мира? Истина, как это ни удивительно для сторонников внешних перемен, таится в области сокровенных, личных усилий и самоосвобождения. Об этом Герцен говорит с присущей ему резкостью и ясностью:

"Когда бы люди захотели, вместо того , чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того , чтобы освобождать человечество, себя освобождать, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества".

Эта мысль — не только сторона пережитого кризиса, а скорее понимание тщетности попыток спасти мир извне, минуя внутренний мир человека. Осознание собственной ответственности за свое освобождение и упование не на внешние революции или абстрактные идеи, а на внутреннюю работу над собой – вот что, по словам Герцена, способно растворить иллюзии и добиться самой высокой цели. Он будто как бы говорит нам, что даже в самые кризисные моменты, когда внешние пути кажутся закрытыми, личный вклад в собственную свободу и нравственную цельность способны стать тем путеводным маяком, который поможет вырваться от иллюзорного спасения к подлинному освобождению человечества.