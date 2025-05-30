Святая святых: под 1300-летней статуей Будды нашли сокровищницу

Огромная статуя Будды Шакьямуни, сделанная в 657 году нашей эры, расположена в святыне из кирпича, которая сейчас является выставочной зоной. Рабочие нашли емкость с драгоценными подношениями Будде в процессе установки дренажа. В числе священных реликвий были золотые кольца, серебряные сережки и бронзовые спиралевидные сережки.
Вслед за этим люди продолжили раскопки и обнаружили еще 3 атрибута со священной символикой. Один из них, представляющий Будду на лотосе с витарка-мудрой, сделан из необработанного золота и дополнен дыркой для подвешивания. Прочие священные предметы представляют Будду Шакьямуни вместе с приближенными.
Обнаруженные буддийские реликвии указывают на ценное тысячелетнее наследие Таиланда и его древнюю взаимосвязь с юго-востоком Азии. Все сокровища отправили в Национальный музей Фимаи для продолжения исследований и расширения буддийского искусства.