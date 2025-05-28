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Среда 28 мая

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Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки перед сном раз и навсегда

Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки перед сном раз и навсегда
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Консультант Рози Дэвидсон заявила о вреде ряда напитков перед сном. Все эти напитки нужно убрать из рациона в позднее время суток, чтобы ночной сон удался.

Специалист считает вредными для сна черный и зеленый чай, так как в составе много кофеина, мешающего спать в ночное время суток. Вместо них эксперт Дэвидсон предлагает пить ромашковый или имбирный чай.

Также негативно влияют на сон горячий шоколад, апельсиновый сок и газированные напитки, провоцирующие изжогу и напрягающие желудочно-кишечный тракт. Аналогичным образом действуют на сновидцев помидоры, острые и жирные блюда, утверждает Дэвидсон.

Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки и блюда перед сном раз и навсегда.

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28 мая 2025, 22:50
Фото: Daniel Dan / Unsplash
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Фоторепортаж

Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна

Наталья Коньшина. Фото: пресс-служба
Фото: StockSnap / pixabay.com
Фото: stevepb / pixabay.com
Фото: marijana1 / pixabay.com

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