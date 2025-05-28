Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки перед сном раз и навсегда

Специалист считает вредными для сна черный и зеленый чай, так как в составе много кофеина, мешающего спать в ночное время суток. Вместо них эксперт Дэвидсон предлагает пить ромашковый или имбирный чай.
Также негативно влияют на сон горячий шоколад, апельсиновый сок и газированные напитки, провоцирующие изжогу и напрягающие желудочно-кишечный тракт. Аналогичным образом действуют на сновидцев помидоры, острые и жирные блюда, утверждает Дэвидсон.
Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки и блюда перед сном раз и навсегда.