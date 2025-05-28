Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки перед сном раз и навсегда

Консультант Рози Дэвидсон заявила о вреде ряда напитков перед сном. Все эти напитки нужно убрать из рациона в позднее время суток, чтобы ночной сон удался.

Специалист считает вредными для сна черный и зеленый чай, так как в составе много кофеина, мешающего спать в ночное время суток. Вместо них эксперт Дэвидсон предлагает пить ромашковый или имбирный чай.

Также негативно влияют на сон горячий шоколад, апельсиновый сок и газированные напитки, провоцирующие изжогу и напрягающие желудочно-кишечный тракт. Аналогичным образом действуют на сновидцев помидоры, острые и жирные блюда, утверждает Дэвидсон.

Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки и блюда перед сном раз и навсегда.