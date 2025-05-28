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Среда 28 мая

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Еще гений Омар Хайям обнаружил истинный смысл каждого дня. Узнайте сейчас или никогда

Еще гений Омар Хайям обнаружил истинный смысл каждого дня. Узнайте сейчас или никогда
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Практически каждый современный человек слышал, кто такой Омар Хайям, великий персидский мудрец и деятель науки прошлого тысячелетия. За годы уготованной ему жизни он представал в ролях философа, поэта, астронома и ученого. Он перевернул понимание своих современников о математике, в частности, занимаясь классификацией математических выражений и поиском способов вычисления, что даже в нашей реальности выглядит недостижимой вершиной. Этот персидский мудрец в свой исторический период совершил реформу в летоисчислении созданием нового метода, который признали настолько точным, что он заменил основной календарь в отдельных частях Востока, а также продолжает заменять его сейчас.

Но величество и почет догнали мудрого гения несравненно позднее. Их связующей основой выступили его поэтические шедевры из четырех строк — рубаи. В 19 веке на эти словесные выражения впервые наткнулись в Британии, а уже эти строки пустили по миру даже в самые удаленные его уголки. Стихи недостижимого персидского исследователя стали сенсацией в императорской России, а потом и в Стране Советов. Рубаи Омара Хайяма, посвященные вечным размышлениям дитя человечества отличаются от прочих союзом резкости и осторожности, изворотливости и простоты, интеллигентного шарма и дворовой правды жизни.

Вопреки тому, что Омар Хайям жил, отдавался науке и философствовал почти тысячу лет назад, его бесчисленные достижения исторического значения продолжают быть необходимыми и в этот самый час. Особенно рубаи, в которых мудрый перс донес истинный смысл каждого дня:

"Если жизнь все равно неизбежно пройдет —

Так пускай хоть она безмятежно пройдет!

Жизнь тебя, если будешь веселым, утешит,

Если будешь рыдать – безутешно пройдет".

Нет сомнений, даже сверхточных предупреждений Хайяма будет недостаточно для того, чтобы выбрать оптимизм вместо пессимизма: это привычно для человека. Однако лишний раз подготовленная почва для мудрых размышлений не станет пустовать: в наши дни человеку из разных частей света привычно унывать и расстраиваться из-за такого запущенного количества жизненных формальностей, что это гениальное послание из прошлых дней следует познать сейчас или никогда.

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28 мая 2025, 18:29
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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