Еще гений Омар Хайям обнаружил истинный смысл каждого дня. Узнайте сейчас или никогда

Практически каждый современный человек слышал, кто такой Омар Хайям, великий персидский мудрец и деятель науки прошлого тысячелетия. За годы уготованной ему жизни он представал в ролях философа, поэта, астронома и ученого. Он перевернул понимание своих современников о математике, в частности, занимаясь классификацией математических выражений и поиском способов вычисления, что даже в нашей реальности выглядит недостижимой вершиной. Этот персидский мудрец в свой исторический период совершил реформу в летоисчислении созданием нового метода, который признали настолько точным, что он заменил основной календарь в отдельных частях Востока, а также продолжает заменять его сейчас.

Но величество и почет догнали мудрого гения несравненно позднее. Их связующей основой выступили его поэтические шедевры из четырех строк — рубаи. В 19 веке на эти словесные выражения впервые наткнулись в Британии, а уже эти строки пустили по миру даже в самые удаленные его уголки. Стихи недостижимого персидского исследователя стали сенсацией в императорской России, а потом и в Стране Советов. Рубаи Омара Хайяма, посвященные вечным размышлениям дитя человечества отличаются от прочих союзом резкости и осторожности, изворотливости и простоты, интеллигентного шарма и дворовой правды жизни.

Вопреки тому, что Омар Хайям жил, отдавался науке и философствовал почти тысячу лет назад, его бесчисленные достижения исторического значения продолжают быть необходимыми и в этот самый час. Особенно рубаи, в которых мудрый перс донес истинный смысл каждого дня:

"Если жизнь все равно неизбежно пройдет —

Так пускай хоть она безмятежно пройдет!

Жизнь тебя, если будешь веселым, утешит,

Если будешь рыдать – безутешно пройдет".

Нет сомнений, даже сверхточных предупреждений Хайяма будет недостаточно для того, чтобы выбрать оптимизм вместо пессимизма: это привычно для человека. Однако лишний раз подготовленная почва для мудрых размышлений не станет пустовать: в наши дни человеку из разных частей света привычно унывать и расстраиваться из-за такого запущенного количества жизненных формальностей, что это гениальное послание из прошлых дней следует познать сейчас или никогда.