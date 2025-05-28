Еще гений Омар Хайям обнаружил истинный смысл каждого дня. Узнайте сейчас или никогда

Но величество и почет догнали мудрого гения несравненно позднее. Их связующей основой выступили его поэтические шедевры из четырех строк — рубаи. В 19 веке на эти словесные выражения впервые наткнулись в Британии, а уже эти строки пустили по миру даже в самые удаленные его уголки. Стихи недостижимого персидского исследователя стали сенсацией в императорской России, а потом и в Стране Советов. Рубаи Омара Хайяма, посвященные вечным размышлениям дитя человечества отличаются от прочих союзом резкости и осторожности, изворотливости и простоты, интеллигентного шарма и дворовой правды жизни.
Вопреки тому, что Омар Хайям жил, отдавался науке и философствовал почти тысячу лет назад, его бесчисленные достижения исторического значения продолжают быть необходимыми и в этот самый час. Особенно рубаи, в которых мудрый перс донес истинный смысл каждого дня:
"Если жизнь все равно неизбежно пройдет —
Так пускай хоть она безмятежно пройдет!
Жизнь тебя, если будешь веселым, утешит,
Если будешь рыдать – безутешно пройдет".
Нет сомнений, даже сверхточных предупреждений Хайяма будет недостаточно для того, чтобы выбрать оптимизм вместо пессимизма: это привычно для человека. Однако лишний раз подготовленная почва для мудрых размышлений не станет пустовать: в наши дни человеку из разных частей света привычно унывать и расстраиваться из-за такого запущенного количества жизненных формальностей, что это гениальное послание из прошлых дней следует познать сейчас или никогда.