Что за овощи не боятся засухи?
Выделим самые засухоустойчивые овощи:
Фасоль: Фасоль может похвастаться развитой корневой системой, что позволяет ей самостоятельно поглощать воду из глубоких слоев почвы.
Кукуруза: Кукуруза тоже отличается глубокими корнями и достойно справляется с засушливостью.
Тыква: Тыква наделена мощным корневищем и способна хранить влагу в своих листиках и плодах.
Свекла: Свекла достойно справляется с засушливыми условиями, особенно если высаживать ее в нежаркое время года.
Морковь: Морковь тоже приблизительно засухоустойчивый житель огорода.
Горох: Горох готов пережить незначительную сушь.
Капуста: Капуста некоторых сортов, например, "Золотой гектар 1432" , может переносить небольшую засуху.
Познавательный момент: Отдельные разновидности кактусов умеют выживать в пустынном климате, храня воду в своих стебельках.
Лайфхаки удачного производства
Для удачного производства засухоустойчивых культур советуют:
Покупайте подходящие сорта: Делайте ставку на сортам, что славятся своей засухоустойчивостью.
Забота о почве: Перед посадкой позаботьтесь о составе почвы, используя компост или гумус.
Защита: Защищайте почву покрытием из сена, соломы или щепы для удерживания влаги.
Глубокая посадка: Сажайте культуры глубже, чем принято, чтобы способствовать формированию глубокой корневой системы.
Полив по возможности: Даже неприхотливые к засухе овощи зависят от полива в этапы особой засушливости.
Рациональный сбор урожая: Собирайте урожай в рациональное время, чтобы культуры не расходовали ресурс на семена.
Вывод
Производство овощей в условиях засухи – это совершенно реально! Покупайте засухоустойчивые сорта, применяйте способы поддержания влаги и радуйтесь спелым овощам даже в жару.