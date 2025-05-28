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Среда 28 мая

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Вот какие овощи дадут урожай даже в лютую жару и засуху – сажайте срочно

Вот какие овощи дадут урожай даже в лютую жару и засуху – сажайте срочно
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Засуха – частое затруднение, которое вытекает в большие проблемы для огородников. Но есть овощные культуры, которые могут удивлять стойкостью и осыпать плодами даже без периодического полива.

Что за овощи не боятся засухи?

Выделим самые засухоустойчивые овощи:

Фасоль: Фасоль может похвастаться развитой корневой системой, что позволяет ей самостоятельно поглощать воду из глубоких слоев почвы.

Кукуруза: Кукуруза тоже отличается глубокими корнями и достойно справляется с засушливостью.

Тыква: Тыква наделена мощным корневищем и способна хранить влагу в своих листиках и плодах.

Свекла: Свекла достойно справляется с засушливыми условиями, особенно если высаживать ее в нежаркое время года.

Морковь: Морковь тоже приблизительно засухоустойчивый житель огорода.

Горох: Горох готов пережить незначительную сушь.

Капуста: Капуста некоторых сортов, например, "Золотой гектар 1432" , может переносить небольшую засуху.

Познавательный момент: Отдельные разновидности кактусов умеют выживать в пустынном климате, храня воду в своих стебельках.

Лайфхаки удачного производства

Для удачного производства засухоустойчивых культур советуют:

Покупайте подходящие сорта: Делайте ставку на сортам, что славятся своей засухоустойчивостью.

Забота о почве: Перед посадкой позаботьтесь о составе почвы, используя компост или гумус.

Защита: Защищайте почву покрытием из сена, соломы или щепы для удерживания влаги.

Глубокая посадка: Сажайте культуры глубже, чем принято, чтобы способствовать формированию глубокой корневой системы.

Полив по возможности: Даже неприхотливые к засухе овощи зависят от полива в этапы особой засушливости.

Рациональный сбор урожая: Собирайте урожай в рациональное время, чтобы культуры не расходовали ресурс на семена.

Вывод

Производство овощей в условиях засухи – это совершенно реально! Покупайте засухоустойчивые сорта, применяйте способы поддержания влаги и радуйтесь спелым овощам даже в жару.

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28 мая 2025, 17:01
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