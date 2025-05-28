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Среда 28 мая

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Именно эти продукты реально спасают сосуды – что советуют диетологи

Именно эти продукты реально спасают сосуды – что советуют диетологи
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Диетологи поделились, какие продукты питания оказывают благоприятное влияние на сосуды и спасают сосуды от холестериновых бляшек. Рекомендации обнародовала испанская онлайн-газета El Espanol.

Врач Клаудия Джервасье предлагает каждый день есть чеснок — как в обычном виде, так и после термического воздействия. По ее мнению, этот продукт оказывает мощный эффект противовоспалительного и сосудорасширяющего характера. Также эксперт рекомендует делать жидкость из куркумы, масла кокоса и черного перца, принимая ее после еды для повышения результата.

Диетолог Мия Рутенштейн, вслед за ней, рекомендует добавить в пищу натто — классическое блюдо японцев, изготовленное из соевых бобов, прошедших процесс естественного брожения. Оно включает наттокиназу — вещество, помогающее разжижать кровь. Кроме этого, в перечень необходимых продуктов входят салат романо, капуста, оливковое масло, лимон и зеленый чай.

Отдельно о необходимости чая заговорила терапевт Алена Трояник. По ее словам, чай оказывает антиоксидантный эффект, ускоряет обмен веществ, понижает порог тревожности, помогает концентрации внимания и благоприятствует качеству сна. . Помимо того, периодически распивая чай, можно понижать порог вредного холестерина (ЛПНП) и повышать тонус сосудов.

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28 мая 2025, 14:40
Фото: Kris Sevinc / Unsplash
El Espanol✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается

Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive

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