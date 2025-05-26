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Понедельник 26 мая

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Куда сходить в Москве: афиша с 27 мая по 3 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 27 мая по 3 июня
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За окном – лето, жара, счастье. И столько интересного каждый день! Не пропустите лучшие шоу, музыку, спектакли и выставки. А подборка "Дни.ру" поможет сориентироваться.

ФЕСТИВАЛЬ

"Звездная страна"

Этот праздник создан, чтобы поддержать юных артистов со всей страны и подарить им уникальную возможность выйти на одну сцену с легендами российской эстрады. Представлять вокальные номера и делиться своей мечтой со зрителями будут сольные артисты и творческие коллективы, которые стали лауреатами фестивального движения "Созвездие детских талантов". Поддерживать их на сцене будут звездные исполнители: Лариса Долина, Родион Газманов, RASA, Таисия Повалий, Анита Цой, Ирина Ортман, MILANA STAR и другие. Особенными гостями вечера станут дети с инвалидностью и ОВЗ.

31 мая, КЗ "Москва" (парк "Остров Мечты").

Фото: Дни.ру

"Традиция и современность"

XIV Московский международный фестиваль искусств "Традиция и современность" объединит художников и кураторов из многих стран. Это единственный фестиваль, включающий в себя сразу 10 направлений искусства в одном пространстве – вас ждут живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, прикладное искусство, куклы, музейное дело, маски и цифровое искусство. В рамках фестиваля состоится вручение престижной международной премии в области изобразительного искусства "ВЕРА".

С 29 мая по 1 июня, Международный выставочный комплекс ART-SPACE.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"С кем поведешься..."

Спектакль переносит зрителей в Петербург конца XIX века, знакомя с целым калейдоскопом комичных ситуаций и колоритных персонажей. Постановка, наполненная искрометным юмором и живой динамикой, лишний раз доказывает, что несмотря на течение времени и перемены, вопросы, волновавшие русских людей почти два века назад, по-прежнему актуальны. Режиссер Роман Самгин, ученик Марка Захарова, мастерски воссоздает на сцене атмосферу и образ мысли героев той эпохи. Динамичный спектакль, украшенный зажигательными песнями и танцами, позволяет зрителям с головой погрузиться в изумительный мир русской классики.

29 мая, КЗ "Измайлово".

Фото: пресс-служба

"В родном городе"

"В родном городе" — повесть Виктора Некрасова, рассказывающая о судьбе фронтовика, вернувшегося после ранения в свой город. Впервые она была опубликована в 1954 году в журнале "Новый мир". В 1976 году массово изъята из оборота. Пьесу на основе этой пьесы написали режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский. Также в постановочной команде спектакля — художник по свету Дамир Исмагилов и композитор Григорий Гоберник. В спектакле заняты: Александр Антипенко, Мария Антипенко–Горячева и другие.

1-3 июня, Студия театрального искусства.

Фото: пресс-служба

"Катарсис, или Крах всего святого"

Известная актриса, покинувшая театр после долгих лет службы, приходит на встречу с ключевой фигурой московского концептуализма. Провокационный, ироничный и многоликий Дмитрий Александрович Пригов предлагает ей роль и увлекает в акцию, из которой нет выхода. Бытовые драмы превращаются в фантасмагорию, границы между игрой и реальностью стираются. Комедийный спектакль-провокация, где жизнь актрисы Елизаветы Никищихиной становится сценой для игры, препарирующей саму суть театра. Режиссер: Саша Золотовицкий.

5 и 6 июня, Малая сцене Театра на Таганке

Фото: пресс-служба

РЕАЛИТИ

"ПутеРодитель. Колесим по Руси"

Тутта Ларсен запустила новый сезон тревел-реалити "ПутеРодитель. Колесим по Руси". Это уникальный семейный проект о небольших, но очень насыщенных и познавательных путешествиях по России с детьми. Известная теле– и радиоведущая вместе с мужем, сыном и дочкой продолжает исследовать родную страну, прокладывая маршруты, которые легко повторить всей семьей. Зрители видят живую, искреннюю хронику семейных поездок по российским регионам — от сбора чемоданов до неожиданных встреч, культурных открытий и рекомендаций. Звездная семья побывала в Нелже, Звенигороде, Волоколамске, Кашире, Клине, Гжели, Ликино-Дулево и Павловском Посаде. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Уже на официальном сайте проекта, в Telegram-канале и на странице ВКонтакте.

Фото: пресс-служба

РЕЛИЗ

"Отель моих снов"

JALAGONIA (Диана Джалагония) выпустила альбом "Отель моих снов". В него вошли 12 песен, в которых переплетаются глубокие размышления о любви, времени и чувствах, оставшихся в сердце навсегда. Душевные тексты в сочетании с танцевальными ритмами делают этот релиз по-настоящему особенным. "Это не просто музыка — это история, которую я прожила. Каждая песня — как номер в отеле, где останавливались мои эмоции" , — говорит JALAGONIA. Альбом обещает стать одним из главных музыкальных событий этого лета.

Уже на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 23:14
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 мая

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Александр Иванишин
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Дни.ру
Фото: пресс-служба

Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 мая

Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 мая
Май – самый насыщенный культурными событиями месяц. Уже в июне заканчивается сезон – количество спектаклей, концертов будет снижаться. Поэтому ловите момент, а подборка лучших, по версии "Дни.ру", событий вам в помощь! ТЕАТР"Дядя Ваня" В камерном пространстве Малой сцены Юрий Иоффе ставит пьесу Чехова как трагическую комедию.

Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая

Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая
"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом", – писал поэт Константин Фофанов. Действительно, это удивительный месяц. Месяц Победы! И провести его можно максимально интересно благодаря подборке "Дни.ру". ТЕАТР"Двадцать дней без войны"Юбилею Победы в Великой Отечественной войне Художественный театр посвящает премьеру спектакля по киносценарию Константина Симонова, писателя, в годы войны военного корреспондента.

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?
Расставание с партнером – это серьезный, не очень приятный, но порой неизбежный шаг. Иногда это ощущается не как решение, а как прилив. Неожиданный, мощный, без слов – только в теле. Вы просыпаетесь и понимаете: все.

Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом

Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом
В Турции насчитывается более 21 тысячи сертифицированных отелей разной звездности. Понятно, что конкуренция среди них очень велика и надо постоянно доказывать, что ты – лучший, удивлять и радовать. Особенно это важно для отелей премиальных и люксовых, куда едет взыскательная обеспеченная публика со всего мира. Только что в Турции прошел 4-й Международный Анталийский дипломатический форум, собравший дипломатов со всего мира.

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая
"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом..." – писал поэт Константин Фофанов. Сколько радости и чудес он нам готовит. А лучшие спектакли, фильмы и концерты из подборки "Дни.ру" добавят радости. ТЕАТР"Разговоры после погребения"Ясмина Реза – современный драматург, француженка с русскими корнями, Ее называют автором бесспорных бестселлеров театра и "театральным хитмэйкером".

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