Куда сходить в Москве: афиша с 27 мая по 3 июня

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ФЕСТИВАЛЬ

"Звездная страна"

Этот праздник создан, чтобы поддержать юных артистов со всей страны и подарить им уникальную возможность выйти на одну сцену с легендами российской эстрады. Представлять вокальные номера и делиться своей мечтой со зрителями будут сольные артисты и творческие коллективы, которые стали лауреатами фестивального движения "Созвездие детских талантов". Поддерживать их на сцене будут звездные исполнители: Лариса Долина, Родион Газманов, RASA, Таисия Повалий, Анита Цой, Ирина Ортман, MILANA STAR и другие. Особенными гостями вечера станут дети с инвалидностью и ОВЗ.

31 мая, КЗ "Москва" (парк "Остров Мечты").

"Традиция и современность"

XIV Московский международный фестиваль искусств "Традиция и современность" объединит художников и кураторов из многих стран. Это единственный фестиваль, включающий в себя сразу 10 направлений искусства в одном пространстве – вас ждут живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, прикладное искусство, куклы, музейное дело, маски и цифровое искусство. В рамках фестиваля состоится вручение престижной международной премии в области изобразительного искусства "ВЕРА".

С 29 мая по 1 июня, Международный выставочный комплекс ART-SPACE.

ТЕАТР



"С кем поведешься..."

Спектакль переносит зрителей в Петербург конца XIX века, знакомя с целым калейдоскопом комичных ситуаций и колоритных персонажей. Постановка, наполненная искрометным юмором и живой динамикой, лишний раз доказывает, что несмотря на течение времени и перемены, вопросы, волновавшие русских людей почти два века назад, по-прежнему актуальны. Режиссер Роман Самгин, ученик Марка Захарова, мастерски воссоздает на сцене атмосферу и образ мысли героев той эпохи. Динамичный спектакль, украшенный зажигательными песнями и танцами, позволяет зрителям с головой погрузиться в изумительный мир русской классики.

29 мая, КЗ "Измайлово".

"В родном городе"

"В родном городе" — повесть Виктора Некрасова, рассказывающая о судьбе фронтовика, вернувшегося после ранения в свой город. Впервые она была опубликована в 1954 году в журнале "Новый мир". В 1976 году массово изъята из оборота. Пьесу на основе этой пьесы написали режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский. Также в постановочной команде спектакля — художник по свету Дамир Исмагилов и композитор Григорий Гоберник. В спектакле заняты: Александр Антипенко, Мария Антипенко–Горячева и другие.

1-3 июня, Студия театрального искусства.

"Катарсис, или Крах всего святого"

Известная актриса, покинувшая театр после долгих лет службы, приходит на встречу с ключевой фигурой московского концептуализма. Провокационный, ироничный и многоликий Дмитрий Александрович Пригов предлагает ей роль и увлекает в акцию, из которой нет выхода. Бытовые драмы превращаются в фантасмагорию, границы между игрой и реальностью стираются. Комедийный спектакль-провокация, где жизнь актрисы Елизаветы Никищихиной становится сценой для игры, препарирующей саму суть театра. Режиссер: Саша Золотовицкий.

5 и 6 июня, Малая сцене Театра на Таганке

РЕАЛИТИ

"ПутеРодитель. Колесим по Руси"

Тутта Ларсен запустила новый сезон тревел-реалити "ПутеРодитель. Колесим по Руси". Это уникальный семейный проект о небольших, но очень насыщенных и познавательных путешествиях по России с детьми. Известная теле– и радиоведущая вместе с мужем, сыном и дочкой продолжает исследовать родную страну, прокладывая маршруты, которые легко повторить всей семьей. Зрители видят живую, искреннюю хронику семейных поездок по российским регионам — от сбора чемоданов до неожиданных встреч, культурных открытий и рекомендаций. Звездная семья побывала в Нелже, Звенигороде, Волоколамске, Кашире, Клине, Гжели, Ликино-Дулево и Павловском Посаде. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Уже на официальном сайте проекта, в Telegram-канале и на странице ВКонтакте.

РЕЛИЗ

"Отель моих снов"

JALAGONIA (Диана Джалагония) выпустила альбом "Отель моих снов". В него вошли 12 песен, в которых переплетаются глубокие размышления о любви, времени и чувствах, оставшихся в сердце навсегда. Душевные тексты в сочетании с танцевальными ритмами делают этот релиз по-настоящему особенным. "Это не просто музыка — это история, которую я прожила. Каждая песня — как номер в отеле, где останавливались мои эмоции" , — говорит JALAGONIA. Альбом обещает стать одним из главных музыкальных событий этого лета.

Уже на всех цифровых площадках.