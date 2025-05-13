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Вторник 13 мая

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Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 мая

Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 мая
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Май – самый насыщенный культурными событиями месяц. Уже в июне заканчивается сезон – количество спектаклей, концертов будет снижаться. Поэтому ловите момент, а подборка лучших, по версии "Дни.ру", событий вам в помощь!

ТЕАТР

"Дядя Ваня"

В камерном пространстве Малой сцены Юрий Иоффе ставит пьесу Чехова как трагическую комедию. В его новом спектакле безответная любовь Сони (Анастасия Дьячук) к доктору Астрову (Дмитрий Гарнов), душевные терзания о неудавшейся жизни дяди Вани (Алексей Дякин), переживания о несчастной семейной жизни Елены Андреевны (Анастасия Мишина) разворачиваются буквально на расстоянии вытянутой руки от зрительного зала.

17, 18 мая, Театр им. Вл. Маяковского.

Фото: пресс-служба / Александр Иванишин

"Дракула"

Более года команда под руководством Альберта Могинова скрупулезно готовила этот грандиозный спектакль, созданный по мотивам легендарного романа Брэма Стокера. И результат превзошел все ожидания – гостей ждут по-настоящему впечатляющие декорации, оригинальная музыка, написанная специально для этой постановки, а также захватывающий приключенческий сюжет, пропитанный атмосферой мистики викторианской Англии. Одним из главных достоинств мюзикла стали уникальные музыкальные номера и масштабные фехтовальные сцены, поставленные настоящими мастерами своего дела из сферы театра и кино.

15 мая, "Театриум".

Фото: пресс-служба

"Не стреляйте в экстрасенса"

Преуспевающий писатель Чарльз Холидей решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух умершей жены Чарльза. После этого жизнь для него превратилась в настоящий ад… Одна нелепость накладывается на другую, и Чарльз понимает, что шутить с привидениями ему вовсе не стоило, а то все может закончится. В ролях: Татьяна Кравченко, Евгений Папунаишвили, Светлана Антонова, Александр Панкратов-Черный/ Дмитрий Мухамадеев и другие.

17 мая, "Театриум".

Фото: пресс-служба

"Гамлет"

Самая знаменитая пьеса мировой драматургии прозвучит в новом формате спектакля-концерта в исполнении Евгения Миронова и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Трагедия, написанная Шекспиром в 5 актах, разворачивается перед зрителем во всем своем масштабе за считанные минуты, давая возможность почувствовать, как необратимо раскручивается пружина разрушения мира Гамлета.

20 мая, Дом музыки.

Фото: пресс-служба

ШОУ

"Сны Пушкина"

В основе постановки Жанны Шмаковой – любимые пушкинские сказки: "Руслан и Людмила", "Сказка о мертвой царевне", "Сказка о царе Салтане", "О рыбаке и рыбке", "О попе и работнике его Балде". Рассказанные языком трюка, сказки обретают новую жизнь. Сам Пушкин становится проводником и героем этих фантазийных миров, где оживают Лукоморье, остров Буян и подводные дворцы. В шоу – 20 оригинальных номеров, в которых классические цирковые жанры сочетаются с брейкингом и акробатическим рок-н-роллом. На сцене — более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира.

С 29 мая, УСЗ "Дружба".

Фото: пресс-служба

ПРЕМИЯ

Премия RU.TV

XIV Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV стирает границы между реальностью и телевидением. Главной темой церемонии станет погружение телезрителя в закулисье эфира. Как создается музыкальный телеканал RU.TV, что происходит за кадром – гости Премии буквально погрузятся в волшебный мир ТВ. Зрителей ждет незабываемое шоу с яркой сценографией, головокружительными спецэффектами и выступлениями самых ярких и востребованных исполнителей. А проводниками зрителей в мир лучшей русской музыки будут Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина.

21 мая, LIVE АРЕНА.

Фото: Дни.ру

КОНЦЕРТ

"Еще раз про любовь"

Заслуженная артистка Чеченской республики и республики Ингушетия, Народная артистка Карачаево-Черкессии Элина Дагаева представит лучшие и новые композиции. Программа "Еще раз про любовь" будет посвящена дню рождению певицы. А у гостей вечера будет возможность поучаствовать в розыгрыше колье от модного ювелирного бренда.

21 мая, КЗ "Москва". Фото: пресс-служба

"Парк Горького"

Стас Намин представит современный звездный состав культовой рок-группы "Парк Горького", который впервые выступил в Москве в 2022 году на фестивале SNC-35 и выпустил концертный альбом с этого выступления Gorky Park LIVE. Специальным гостем станет легендарный лидер-вокалист первого состава группы GP Николай Носков.

20 и 25 мая, КЗ "Театр на Цветном".

ВЫСТАВКА

"Время собирать"

На экспозиции представлено более семидесяти работ мастеров творческого объединения "Пространство" – художников-монументалистов, создающих уникальные произведения мозаики и монументальной живописи, но, в то же время, блестяще владеющих различными техниками декоративно-прикладного искусства. Пять тематических разделов выставки – "Игра", "Воля", "О природе вещей", "Рядом" и "Негасимое" – посвящены размышлению авторов о человечности и роли художника как проводника гуманистических идей в современном обществе.

С 15 мая, Всероссийский музей декоративного искусства.

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

13 мая 2025, 16:24
Фото: Дни.ру
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Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая

Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая
"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом", – писал поэт Константин Фофанов. Действительно, это удивительный месяц. Месяц Победы! И провести его можно максимально интересно благодаря подборке "Дни.ру". ТЕАТР"Двадцать дней без войны"Юбилею Победы в Великой Отечественной войне Художественный театр посвящает премьеру спектакля по киносценарию Константина Симонова, писателя, в годы войны военного корреспондента.

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?
Расставание с партнером – это серьезный, не очень приятный, но порой неизбежный шаг. Иногда это ощущается не как решение, а как прилив. Неожиданный, мощный, без слов – только в теле. Вы просыпаетесь и понимаете: все.

Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом

Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом
В Турции насчитывается более 21 тысячи сертифицированных отелей разной звездности. Понятно, что конкуренция среди них очень велика и надо постоянно доказывать, что ты – лучший, удивлять и радовать. Особенно это важно для отелей премиальных и люксовых, куда едет взыскательная обеспеченная публика со всего мира. Только что в Турции прошел 4-й Международный Анталийский дипломатический форум, собравший дипломатов со всего мира.

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая
"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом..." – писал поэт Константин Фофанов. Сколько радости и чудес он нам готовит. А лучшие спектакли, фильмы и концерты из подборки "Дни.ру" добавят радости. ТЕАТР"Разговоры после погребения"Ясмина Реза – современный драматург, француженка с русскими корнями, Ее называют автором бесспорных бестселлеров театра и "театральным хитмэйкером".

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить
Многие из нас привыкли считать тревогу чем-то вроде плохой привычки: от нее нужно как можно быстрее избавиться, "взять себя в руки", перестать накручивать, не паниковать. Но тревожность – это не слабость и не каприз. Она мешает принимать решения, наслаждаться моментом, строить отношения, заботиться о себе, развиваться, достигать амбициозных целей. Ксения Соболева, клинический психолог, координатор кластера психологии и психотерапии Health Buddy рассказывает как распознать тревожность и суметь с ней совладать. Тревожность ― это не просто эпизодическое беспокойство, а состояние, которое может стать хроническим и перейти, например, в генерализованное тревожное расстройство.

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