Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 мая

Май – самый насыщенный культурными событиями месяц. Уже в июне заканчивается сезон – количество спектаклей, концертов будет снижаться. Поэтому ловите момент, а подборка лучших, по версии "Дни.ру", событий вам в помощь!

ТЕАТР

"Дядя Ваня"

В камерном пространстве Малой сцены Юрий Иоффе ставит пьесу Чехова как трагическую комедию. В его новом спектакле безответная любовь Сони (Анастасия Дьячук) к доктору Астрову (Дмитрий Гарнов), душевные терзания о неудавшейся жизни дяди Вани (Алексей Дякин), переживания о несчастной семейной жизни Елены Андреевны (Анастасия Мишина) разворачиваются буквально на расстоянии вытянутой руки от зрительного зала.

17, 18 мая, Театр им. Вл. Маяковского.

"Дракула"

Более года команда под руководством Альберта Могинова скрупулезно готовила этот грандиозный спектакль, созданный по мотивам легендарного романа Брэма Стокера. И результат превзошел все ожидания – гостей ждут по-настоящему впечатляющие декорации, оригинальная музыка, написанная специально для этой постановки, а также захватывающий приключенческий сюжет, пропитанный атмосферой мистики викторианской Англии. Одним из главных достоинств мюзикла стали уникальные музыкальные номера и масштабные фехтовальные сцены, поставленные настоящими мастерами своего дела из сферы театра и кино.

15 мая, "Театриум".

"Не стреляйте в экстрасенса"

Преуспевающий писатель Чарльз Холидей решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух умершей жены Чарльза. После этого жизнь для него превратилась в настоящий ад… Одна нелепость накладывается на другую, и Чарльз понимает, что шутить с привидениями ему вовсе не стоило, а то все может закончится. В ролях: Татьяна Кравченко, Евгений Папунаишвили, Светлана Антонова, Александр Панкратов-Черный/ Дмитрий Мухамадеев и другие.

17 мая, "Театриум".

"Гамлет"

Самая знаменитая пьеса мировой драматургии прозвучит в новом формате спектакля-концерта в исполнении Евгения Миронова и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Трагедия, написанная Шекспиром в 5 актах, разворачивается перед зрителем во всем своем масштабе за считанные минуты, давая возможность почувствовать, как необратимо раскручивается пружина разрушения мира Гамлета.

20 мая, Дом музыки.

ШОУ

"Сны Пушкина"

В основе постановки Жанны Шмаковой – любимые пушкинские сказки: "Руслан и Людмила", "Сказка о мертвой царевне", "Сказка о царе Салтане", "О рыбаке и рыбке", "О попе и работнике его Балде". Рассказанные языком трюка, сказки обретают новую жизнь. Сам Пушкин становится проводником и героем этих фантазийных миров, где оживают Лукоморье, остров Буян и подводные дворцы. В шоу – 20 оригинальных номеров, в которых классические цирковые жанры сочетаются с брейкингом и акробатическим рок-н-роллом. На сцене — более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира.

С 29 мая, УСЗ "Дружба".

ПРЕМИЯ

Премия RU.TV

XIV Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV стирает границы между реальностью и телевидением. Главной темой церемонии станет погружение телезрителя в закулисье эфира. Как создается музыкальный телеканал RU.TV, что происходит за кадром – гости Премии буквально погрузятся в волшебный мир ТВ. Зрителей ждет незабываемое шоу с яркой сценографией, головокружительными спецэффектами и выступлениями самых ярких и востребованных исполнителей. А проводниками зрителей в мир лучшей русской музыки будут Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина.

21 мая, LIVE АРЕНА.

КОНЦЕРТ

"Еще раз про любовь"

Заслуженная артистка Чеченской республики и республики Ингушетия, Народная артистка Карачаево-Черкессии Элина Дагаева представит лучшие и новые композиции. Программа "Еще раз про любовь" будет посвящена дню рождению певицы. А у гостей вечера будет возможность поучаствовать в розыгрыше колье от модного ювелирного бренда.

21 мая, КЗ "Москва".

"Парк Горького"

Стас Намин представит современный звездный состав культовой рок-группы "Парк Горького", который впервые выступил в Москве в 2022 году на фестивале SNC-35 и выпустил концертный альбом с этого выступления Gorky Park LIVE. Специальным гостем станет легендарный лидер-вокалист первого состава группы GP Николай Носков.

20 и 25 мая, КЗ "Театр на Цветном".

ВЫСТАВКА

"Время собирать"

На экспозиции представлено более семидесяти работ мастеров творческого объединения "Пространство" – художников-монументалистов, создающих уникальные произведения мозаики и монументальной живописи, но, в то же время, блестяще владеющих различными техниками декоративно-прикладного искусства. Пять тематических разделов выставки – "Игра", "Воля", "О природе вещей", "Рядом" и "Негасимое" – посвящены размышлению авторов о человечности и роли художника как проводника гуманистических идей в современном обществе.

С 15 мая, Всероссийский музей декоративного искусства.