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Четверг 1 мая

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Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом

Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом
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В Турции насчитывается более 21 тысячи сертифицированных отелей разной звездности. Понятно, что конкуренция среди них очень велика и надо постоянно доказывать, что ты – лучший, удивлять и радовать. Особенно это важно для отелей премиальных и люксовых, куда едет взыскательная обеспеченная публика со всего мира.

Только что в Турции прошел 4-й Международный Анталийский дипломатический форум, собравший дипломатов со всего мира. Одной из его площадок стал отель Ela Excellence Resort Belek. Лучшие повара, самое большое количество ресторанов, возможность приватного отдыха, безупречный круглосуточный сервис, залы для проведения масштабных мероприятий – выбор места кажется очевидным.

Фото: пресс-служба

Владельцы отеля решили, что мало быть просто отелем уровня "5 звезд" – важно еще и быть во всем уникальными. И три года назад провели полную реновацию. Теперь красота начинается уже с ресепшна, где встречают гостей. Тут нет традиционных часов со временем в разных поясах – сразу понятно, что люди приезжают сюда для того, чтобы за временем не следить. Зато есть огромное видеопанно с рисунками модной турецкой художницы. Вообще, арт-объекты в отеле повсюду – из стекла, из дерева. Причем некоторые можно потрогать руками – например, окаменевшее дерево возрастом в 15 миллионов лет.

Фото: Дни.ру

А рядом со взрослой стойкой регистрации имеется и детская, где маленьких гостей встречают милыми плюшевыми мишками. Вообще, для детей тут настоящий рай. Чего только стоит детский интерактивный центр, где хочешь – занимайся поделками в мастерской, хочешь – собирай конструктор "Лего", хочешь – играй в очках виртуальной реальности или в приставку, хочешь – веселись на представлениях в специальном детском амфитеатре или катайся по огромным водным горкам. Но главное удивление вызывает центр профессий, где можно попробовать себя в роли пожарного, врача, детектива, полицейского. Все по-настоящему! Даже родители открывают рты от удивления и становятся тут беззаботными мальчишками и девчонками. На реалистичных макетах учат тушить пожар, запускать сердце при помощи реального дефибриллятора и даже лечить зубы – тут стоит самая настоящая бормашина. Отдельный детский ресторан, детский туалет, детские спальни, если вдруг потянуло в сон – тут продумано все.

Фото: пресс-служба

Но и взрослым просто лежать на пляже времени не будет. Тут как в известном стихотворении Агнии Барто: "Драмкружок, кружок по фото, // Хоркружок — мне петь охота, // За кружок по рисованью // Тоже все голосовали". Действительно, в отеле есть и большой кинотеатр с международными хитами, и игровая зона с бильярдом и шахматами, и мастер-классы. Можно научиться делать суши и коктейли, дегустировать вино, работать с шоколадом. Часто приезжают повара со звездами Мишлена и учат гостей отеля вкусно готовить. А еще тут проходят тематические сезонные фестивали – "Октоберфест" и оливковый. Если с первым все понятно, то во время второго гости сами собирают оливки с растущих тут деревьев, учатся делать из плодов масло и даже чай.

Помимо оливковых, на территории отеля растет еще более тысячи видов растений. Причем многие из них – экзотические, которые в России не встречаются, или заповедные. На кронах деревьев имеется специальный код – достаточно навести камеру телефона и сразу узнать всю информацию о том, что за вид, откуда, сколько лет.

Фото: Дни.ру

Код предлагают сканировать и при заезде в отель – с гостем будет создан индивидуальный чат, в котором можно оперативно решить все вопросы, заказать ту или иную услугу, забронировать ресторан. А их тут – восемь! Дальневосточная, греческая кухни, средиземноморская, турецкая кухня – в любое время суток можно найти что-то на самый взыскательный вкус.

Фото: Дни.ру

Артишоки и кальмары, любая рыба и мясо, традиционные турецкие сладости и выпечка, горы зелени, клубники, киви и ананасов – рай для глаз и желудка. Тут хочется забыть про все диеты и просто наслаждаться. Кстати, никаких пакетированных соков на завтрак и обед – только свежевыжатые соки, что тоже является признаком отеля высокого класса.

Фото: Дни.ру

Его ценят политики и артисты, бизнесмены и просто любители качественного отдыха. Благо, что концепции номеров позволяют выбрать любую степень приватности. Например, тут есть виллы с собственным подогреваемым бассейном, личным бунгало на пляже, дворецким и индивидуальным питанием. Есть номера с джакузи, из которых можно наблюдать закат над Средиземным морем – очень романтично, поэтому здесь обычно селятся молодожены.

Фото: Дни.ру

Но каждый номер, независимо от категории, имеет сейф, кофемашину, чайную станцию, отпариватель, премиальную органическую косметику, ежедневно пополняемый бар, постельные и банные принадлежности высшего качества, меню подушек и сумку, которую дарят для походов на пляж.

Фото: Дни.ру

А главное в номерах, как и во всем отеле, видна огромная любовь к гостям, которая чувствуется в каждой детали. Приехали рано или нужен поздний выезд? Не беда – и на этот случай в отеле продуман специальный лаундж с душами, диванами, телевизорами и баром с сэндвичами и напитками. Все – чтобы гости были довольны. Все – чтобы отдых запомнился. Все – чтобы ощутить себя в раю.

Фото: Дни.ру

Ведь Еxcellence переводится с английского как "превосходство". И именно в Ela Excellence Resort Belek понимаешь смысл этого слова в полной мере.

Шоу-бизнес в Telegram

30 апреля 2025, 10:40
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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