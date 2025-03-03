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Гололедица и мокрый снег ожидают москвичей 3 марта

Гололедица и мокрый снег ожидают москвичей 3 марта
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Специалисты Гидрометцентра России предупреждают о влиянии глубокого атлантического циклона.

В понедельник, 3 марта, москвичей ожидает облачная погода с небольшим количеством мокрого снега. Специалисты Гидрометцентра России предупреждают, что не исключена гололедица.

Дневная температура в столице поднимется до отметки в 1–3 градуса тепла, тогда как в Московской области она будет колебаться между минус 1 и плюс 4 градусами. Температура ночью будет щадящей – в Москве опустится до минус 1 градуса, а в пригороде — до минус 3 градусов. Юго-западный ветер достигнет скорости 7–12 м/с, атмосферное давление установится на уровне 742 мм рт. ст.

В целом на предстоящей неделе, вплоть до середины марта, погодные условия в Москве останутся неблагоприятными, с повышенной влажностью и периодическими осадками. Это связано с влиянием глубокого атлантического циклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода с дождями и снегом, особенно интенсивными в Подмосковье. Температура ночью будет находиться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем воздух прогреется максимум до 3 градусов тепла.
Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос", связывает аномальное тепло начала марта с мощным Эль-Ниньо 2024 года, который привел к большому выбросу тепла в атмосферу, ослабив эффект охлаждения от Ла-Ниньи.

Средняя температура в Центральном регионе окажется на 3–5 градусов выше обычных показателей, что приведет к быстрому таянию снега и наступлению метеорологической весны. В середине месяца возможен короткий период похолодания, сменяемый новым резким потеплением.

Эксперт также подчеркивает, что наибольшая доля осадков выпадет в первые две недели марта, хотя общее количество осадков за месяц будет на 10–20% меньше обычного уровня (39 мм).

Татьяна Позднякова, главный специалист "Метеоновостей", поддерживает прогнозы раннего прихода весны и добавляет, что во второй половине марта дождей в Москве почти не предвидится. Существует вероятность нехватки осадков на 30–40%. Согласно данным "Яндекса.Погоды", дневная температура в середине марта будет держаться на уровне от +1 до +4 градусов, ночами возможны морозы до –5 градусов. Ожидается, что сильных холодов до –25 градусов во второй части месяца не случится.

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3 марта 2025, 08:17
Фото: агентство городских новостей "Москва"
NEWS.RU✓ Надежный источник

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