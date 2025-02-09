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Вместо антидепрессантов: 4 факта, как ультрафиолет влияет на ментальное здоровье

Вместо антидепрессантов: 4 факта, как ультрафиолет влияет на ментальное здоровье
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Загар – не только про эстетику, но и про ментальное здоровье. Регулярное умеренное воздействие ультрафиолета помогает чувствовать себя увереннее, улучшает настроение, борется с сезонной хандрой и дарит моменты полноценного отдыха.

Современный ритм жизни, нехватка солнца и постоянные стрессы – все это приводит к ухудшению эмоционального состояния. Однако есть простой и научно подтвержденный способ поддерживать хорошее настроение – ультрафиолет. О том, как солярий может стать альтернативой антидепрессантам, рассказывает бьюти-эксперт и основатель сети салонов Юлианна Винер, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше.

Юлианна Винер. Фото: из личного архива

Факт 1. Загар придает уверенности и улучшает внешний вид

Загорелая кожа подсознательно ассоциируется с привлекательностью, здоровьем и успешностью. Исследование, опубликованное в журнале «Дерматологическая хирургия», показало: фотографии женщин с загаром получили значительно больше высоких оценок на сайте знакомств по сравнению с их же снимками без загара. Более того, визуальный эффект стройности – загар делает силуэт более подтянутым, скрывает несовершенства кожи: растяжки, сосудистые сеточки, мелкие шрамы.

Многие отмечают, что загорелая кожа выглядит ровнее и здоровее, а это напрямую влияет на самооценку. Когда человек доволен своим отражением в зеркале, он ведет себя более уверенно, активнее взаимодействует с окружающими, и даже успешнее справляется с рабочими задачами.

Факт 2. Ультрафиолет помогает вырабатывать "гормоны счастья"

Солнечный свет, в том числе и искусственный в солярии, способствует выработке серотонина, эндорфинов и дофамина – гормонов, отвечающих за радость, удовлетворение и бодрость. Исследование дерматолога Стивена Фельдмана из Университета Уэйк Форест доказало, что воздействие ультрафиолета повышает уровень бета-эндорфина – вещества, обладающего эффектом естественного обезболивания и улучшения настроения.

Фото: Freepik.com / @tirachard

Этот гормон действует аналогично морфину, помогая снижать тревожность и стресс. В экспериментах на животных было установлено, что увеличение бета-эндорфина повышает болевой порог, что может говорить о его важности в поддержании общего благополучия.

Факт 3. Светотерапия помогает бороться с сезонной депрессией

Сезонное аффективное расстройство (САР) – это форма депрессии, возникающая в осенне-зимний период из-за недостатка солнечного света. Основные симптомы: упадок сил, ухудшение сна, изменение аппетита и снижение мотивации. Исследования австралийских ученых подтверждают: у людей с САР уровень серотонина заметно ниже. Сегодня солярии официально рассматриваются как часть светотерапии – метода первого выбора в лечении сезонной депрессии. Светотерапия с использованием ультрафиолета не только стимулирует выработку серотонина, но и помогает восстановить циркадные ритмы организма, улучшая качество сна и общее состояние.

Врачи отмечают, что при отсутствии противопоказаний солярий может полностью устранить проявления САР, а регулярные умеренные сеансы снижают вероятность рецидива.

Факт 4. Солярий – это способ расслабления и перезагрузки

Для жителей мегаполисов посещение солярия – настоящий ритуал релаксации. Тепло и мягкий свет создают атмосферу уюта, способствуя снятию мышечного напряжения и стресса. Это можно сравнить с эффектом после массажа или спа-сеанса. В условиях напряженного рабочего графика такие моменты расслабления крайне важны – они помогают снизить уровень кортизола (гормона стресса) и привести мысли в порядок.

Фото: Freepik.com / @Drazen Zigic

В некоторых салонах уже разработаны короткие медитации, которые можно включать во время загара. Это сочетание загара и ментальной практики позволяет выйти из солярия не только с красивым оттенком кожи, но и с ощущением полной перезагрузки и бодрости. Многие посетители отмечают, что после сеансов они чувствуют себя более энергичными и мотивированными.

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2025, 03:04
Фото: Freepik.com / @kroshka__nastya
Дни.ру✓ Надежный источник

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