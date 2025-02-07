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Пятница 7 февраля

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Гидрометцентр: 7 февраля в Москве ожидается облачность и температура до -2 градусов

Гидрометцентр: 7 февраля в Москве ожидается облачность и температура до -2 градусов
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7 февраля в Москве ожидается переменная облачность и температура воздуха до -2 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра.

В течение дня столбик термометра будет колебаться от 0 до -2℃, а к ночи температура упадет до -8℃. Примечательно, что осадки в этот день не предсказываются, что позволит москвичам насладиться зимней атмосферой без дождя или снега.

Стоит отметить, что в столице будет преобладать северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, а атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба. Это создаст достаточно комфортные условия для прогулок на свежем воздухе, особенно в дневное время, когда температура будет умеренной.

Что касается Подмосковья, то там температура воздуха 7 февраля будет варьироваться от 0 до -5℃. Ночью в регионе возможны более низкие показатели, вплоть до -10℃.

Недавно начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков отметил, что февраль в Москве продолжает оставаться теплым, несмотря на небольшие колебания температуры. По его словам, никаких резких сюрпризов погода не готовит. Это создает уверенность у горожан в том, что зимние морозы не будут жесткими.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщал о том, что в текущую неделю в шести регионах России ожидается температура ниже нормы на 6-12°C. Однако для Москвы и Подмосковья подобные отклонения не характерны.

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7 февраля 2025, 08:45
Фото: Mos.ru
Гидрометцентр России ✓ Надежный источник

6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица

6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица
6 февраля в Москве ожидается холодная погода с температурой воздуха, колеблющейся от -2 до 0 градусов. В течение дня не предсказываются осадки, однако стоит быть осторожными из-за местами возможной гололедицы.

5 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы

5 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы
По данным Гидрометцентра, 5 февраля погода в Москве и Подмосковье будет достаточно холодной и снежной. Ожидается облачность с периодическими прояснениями, а также местами небольшой снегопад, который вернет ощущение зимы в столичном регионе. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса Цельсия, что создаст относительно мягкие условия для февраля.

4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица

4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица
В российской столице ожидается холодная и снежная погода. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов Цельсия, что создаст условия для зимней атмосферы в столице.

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием
В понедельник, 3 февраля, погода в Москве предвещает значительные изменения. Среднесуточная температура понизится на 5-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Несмотря на это, температура останется выше климатической нормы на целых пять градусов, что может удивить жителей столицы.

Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро

Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро
Кольца кальмаров в пряностях – замечательная закуска, которая готовится быстро и просто. Это блюдо идеально подходит для дружеских встреч или семейных ужинов, а также станет отличным дополнением к праздничному столу. Ингредиенты на 2 порции: • Кольца кальмаров — 400 г • Рисовая мука — 2 ст.

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