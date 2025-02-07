Гидрометцентр: 7 февраля в Москве ожидается облачность и температура до -2 градусов

7 февраля в Москве ожидается переменная облачность и температура воздуха до -2 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра.

В течение дня столбик термометра будет колебаться от 0 до -2℃, а к ночи температура упадет до -8℃. Примечательно, что осадки в этот день не предсказываются, что позволит москвичам насладиться зимней атмосферой без дождя или снега.

Стоит отметить, что в столице будет преобладать северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, а атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба. Это создаст достаточно комфортные условия для прогулок на свежем воздухе, особенно в дневное время, когда температура будет умеренной.

Что касается Подмосковья, то там температура воздуха 7 февраля будет варьироваться от 0 до -5℃. Ночью в регионе возможны более низкие показатели, вплоть до -10℃.

Недавно начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков отметил, что февраль в Москве продолжает оставаться теплым, несмотря на небольшие колебания температуры. По его словам, никаких резких сюрпризов погода не готовит. Это создает уверенность у горожан в том, что зимние морозы не будут жесткими.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщал о том, что в текущую неделю в шести регионах России ожидается температура ниже нормы на 6-12°C. Однако для Москвы и Подмосковья подобные отклонения не характерны.