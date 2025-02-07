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Пятница 7 февраля

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Куда сходить в Москве: афиша c 8 по 15 февраля

Куда сходить в Москве: афиша c 8 по 15 февраля
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Середина февраля. Световой день все длиннее, тепла все больше. А это повод сходить на классные мероприятия из подборки "Дни.ру".

ФЕСТИВАЛЬ

"Научно интересно"

Семейный фестиваль Политехнического музея и Госфильмофонда приурочен ко Дню российской науки. Гостей фестиваля ждут кинопоказы, а также мастер-классы и эксперименты, которые познакомят участников с экспонатами Политехнического музея. Зрители вместе с учеными посмотрят выпуски научно-популярного киножурнала "Хочу все знать" и узнают, как создают документальные фильмы о научных открытиях, как работает вибрация, откуда взялся сигнал SOS, что можно сделать при помощи линзы и многое другое. А после обсуждения зрители кинопоказов смогут посетить экскурсию в проекционную комнату и посмотреть на работу киномеханика.

8 февраля, кинотеатр "Иллюзион".

Фото: пресс-служба

ПРОЕКТ

"Калачи Москвичи"

Тверской бульвар превратился в эпицентр народного гулянья: в рамках фестиваля Мэра Москвы "Зима в Москве" стартовал проект "Калачи Москвичи". Организаторы проекта, совместно с "Московским чаепитием", позаботились о том, чтобы каждый гость окунулся в атмосферу настоящего русского веселья. Москвичи и гости столицы получили возможность познакомиться с историей калача, его современным воплощением и насладиться вкусом разнообразных начинок. По традиционному дореволюционному рецепту, по секретной рецептуре знаменитого "филипповского" калача, пекари испекли сотни золотистых красавцев – калачей, а дополнением к сладкому великолепию стал настоящий "Московский чай". Кстати, на открытии фестиваля выступал ансамбль "Россияне" под руководством Надежды Бабкиной

До 9 февраля.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б"

Вас ждет музыкальная комедия-детектив с разудалыми песнями и ирландской пляской/ Из тени выходит неподражаемая миссис Хадсон! Самое крутое дело Шерлока Холмса в жанре комедии для всей семьи: ломаем стереотипы и из детективного триллера получаем очень смешную и непредсказуемую историю. Так кем же окажется наводящий ужас монстр? Театральный продюсер Дмитрий Богачев и компания "Бродвей Москва" ждут всех на этом музыкально-комедийном детективе в исполнении артистов лучших театров страны под зажигательные номера музыкальной банды "Союз рыжих".

7-9 февраля, МДМ.

Фото: пресс-служба

КНИГА

"Супергероини всегда за кадром. Лайфхаки пиарщицы"

Автор книги – пиарщица федеральных развлекательных телеканалов (Dомашний, ранее – СТС) Софья Воротынцева. Она увлекательно и хорошим языком рассказывает о том, кто такие пиарщики на телевидении, почему в пиаре развлекательной сферы работают в основном девушки и в чем их сверхспособность, развеяла мифы о богемной жизни людей этой профессии. "Это особый мир, где мы, пиарщицы, — супергероини, но обо всех наших суперспособностях по закону жанра никто даже не догадывается. Как и все супергероини, мы действуем за кадром. Мы просто делаем свою работу. И редко стремимся к тому, чтобы нас "рассекретили", – говорит писательница.

Уже в продаже.

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Цилиндр"

Представьте себе: вы стоите на грани, когда каждое утро становится испытанием, а каждый вечер — борьбой за выживание. Что вы готовы сделать, чтобы спасти свою семью? Как далеко вы зайдете, чтобы избежать нищеты? В неаполитанской квартире, где стены помнят шепот надежд и крики отчаяния, разворачивается история, которая заставляет задуматься о том, что значит быть человеком. Две семьи, сталкивающиеся с финансовыми трудностями, вынуждены искать выход, и, как часто бывает, находят его в самых неожиданных местах. В ролях: В ролях: Александр Мохов, Владимир Шульга, Вадим Колганов, Татьяна Циренина, Александр Сеппиус и другие. Режиссер: Дмитрий Астрахан.

14-16 февраля, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Дон Кихот"

Главную роль в постановке Антона Федорова исполнит лауреат театральных премий "Чайка", "Хрустальная Турандот", "Звезда Театрала", "Золотая маска" и Международной премии имени К. С. Станиславского Тимофей Трибунцев. Это первый опыт сотрудничества Трибунцева с Театром Наций. Режиссер взял за основу спектакля роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", написанный в начале XVII века, и сочинил собственную пьесу.

27 и 28 февраля, Театр Наций (Основная сцена).

Фото: Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

"На грани реальности"

Сергея Воронцова часто называют "русским Гудини. Он делает невероятные вещи! Поэтому и важно не пропустить премьеру его иллюзионного шоу "На грани реальности". Зрители станут свидетелями опаснейших трюков, выполненных без страховки: мгновенное освобождение из клеток, оков, веревок, цепей, прохождение различных препятствий и многое другое. "Это будет совершенно новый, захватывающий, революционный опыт в мире иллюзии, объединяющий в себе мистическую атмосферу масштабных иллюзионных номеров с авторской хореографией в современном стиле, авторским реквизитом и костюмами", – уверяет Сергей Воронцов.

21 и 22 марта, Московский театр иллюзии.

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 09:35
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Гидрометцентр: 7 февраля в Москве ожидается облачность и температура до -2 градусов

Гидрометцентр: 7 февраля в Москве ожидается облачность и температура до -2 градусов
7 февраля в Москве ожидается переменная облачность и температура воздуха до -2 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра. В течение дня столбик термометра будет колебаться от 0 до -2℃, а к ночи температура упадет до -8℃.

6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица

6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица
6 февраля в Москве ожидается холодная погода с температурой воздуха, колеблющейся от -2 до 0 градусов. В течение дня не предсказываются осадки, однако стоит быть осторожными из-за местами возможной гололедицы.

5 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы

5 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы
По данным Гидрометцентра, 5 февраля погода в Москве и Подмосковье будет достаточно холодной и снежной. Ожидается облачность с периодическими прояснениями, а также местами небольшой снегопад, который вернет ощущение зимы в столичном регионе. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса Цельсия, что создаст относительно мягкие условия для февраля.

4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица

4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица
В российской столице ожидается холодная и снежная погода. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов Цельсия, что создаст условия для зимней атмосферы в столице.

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием
В понедельник, 3 февраля, погода в Москве предвещает значительные изменения. Среднесуточная температура понизится на 5-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Несмотря на это, температура останется выше климатической нормы на целых пять градусов, что может удивить жителей столицы.

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