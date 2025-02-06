6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица

6 февраля в Москве ожидается холодная погода с температурой воздуха, колеблющейся от -2 до 0 градусов.

В течение дня не предсказываются осадки, однако стоит быть осторожными из-за местами возможной гололедицы. На тротуарах и дорогах может образоваться скользкая поверхность, что требует внимательности от пешеходов и водителей.

Ночью температура в столице опустится до -5 градусов, создавая дополнительные условия для образования льда. Важно помнить, что такие холодные ночи могут влиять на состояние дорог и тротуаров, поэтому рекомендуется быть особенно осторожными при передвижении по городу.

В Московской области температура будет чуть ниже. Днем синоптики прогнозируют от -5 до 0 градусов, а ночью термометры могут показать до -8.

Северо-восточный ветер с силой 3−8 м/с значительно добавит ощущение холода. Это может значительно снизить комфорт при нахождении на улице. Поэтому рекомендуется одеваться теплее и использовать головные уборы и перчатки, чтобы избежать переохлаждения.

Атмосферное давление в этот день будет находиться в пределах 766−770 мм ртутного столба. Данное значение является нормальным для зимнего периода, однако стоит учитывать его влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает от метеозависимости.