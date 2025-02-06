6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица

Седокова получила жуткий снимок от бывшего Тесты Семенович ответила на выпады Водонаевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру **От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю КорнелюкуВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в РоссиюНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию

Лента новостей

Четверг 6 февраля

08:396 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица 08:25Барановская сообщила о перенесенной операции после беременности: Огромная дырка была 06:04Седокову могут вызвать на допрос в Латвию из-за новых деталей в деле о смерти Тиммы 03:21Меган Маркл без макияжа вызвала ажиотаж эмоциональным обращением 00:36Рудковская заявила о серьезных проблемах у известного певца из-за пошлой выходки его жены 21:32Домашний быт Семенович кардинально изменился из-за переезда к ней жениха: Все наготовлено 19:14Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР 17:24Продюсер Дворцов раскрыл доходы заработавшего на роскошный особняк актера Петрова 14:04Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей 12:4874-летнему Буйнову понадобился очень дорогой курс лекарств для онкотерапии 12:04Бузова удивила траурным видом после известия о беременности избранницы Манукяна 10:57Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств 10:57Солнцев получил в эфире шоу сенсационные результаты ДНК-теста на отцовство 10:05Наташу Королеву выбила из колеи серьезная проблема: Долго продолжаться не может 08:595 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы 08:32Петров с беременной женой Викторией огласили пол ребенка в узком кругу близких 06:47Торт по цене отпуска: масштаб праздника на дне рождения сына Топурии шокировал народ 03:09Любовь между строк: топ-10 книг ко дню книгодарения 00:07Дочь подробно рассказала о состоянии здоровья завершившего карьеру Брюса Уиллиса 21:23Потерявшая сына Агата Муцениеце рискует лишиться дочери 20:29Появившаяся на публике 81-летняя Регина Дубовицкая шокировала поклонников 19:17Тест: угадай советское кино по финальному кадру 18:00Отказавшаяся от России Кристина Орбакайте приедет на Кипр 17:46Дробыш: Новый музыкальный конкурс превзойдет по масштабам "Евровидение" 17:03Анна Семенович рассказала фанатам, как ей удалось сбросить семь килограммов 15:55Сын Никаса Сафронова из Европы решил переехать в Россию 15:12Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе 14:29Жителям Москвы порекомендовали безопасно оплачивать ЖКУ в сервисе "Мои платежи" 14:04Лолита после долгих лет дружбы с Киркоровым открыто назвала поп-короля предателем 13:17Решившаяся на кардинальные изменения Загитова показала результат: Понравится вам или нет? 12:18Захар Прилепин назвал зрелищной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" 11:12Седокова получила ужасающую фотографию от Тиммы перед его смертью 11:12 Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе 10:564 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица 06:42Брошенная Петровым Милославская выдвинула требования мужчинам: Не собираюсь тащить за собой 03:20СМИ: Меган Маркл повлияла на резкое ухудшение психического состояния принца Гарри 00:38Семенович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины 20:36Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР 18:31Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты 18:00Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление 17:24Отар Кушанашвили признался, что видел во время клинической смерти 15:49Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети 15:17К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем 15:05Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов? 12:19Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием 11:3762-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж 10:38Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин" 09:34Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда" 06:09Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро 03:28Для вдохновения: 5 книг с героями в поисках счастья
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица

6 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица
60

6 февраля в Москве ожидается холодная погода с температурой воздуха, колеблющейся от -2 до 0 градусов.

В течение дня не предсказываются осадки, однако стоит быть осторожными из-за местами возможной гололедицы. На тротуарах и дорогах может образоваться скользкая поверхность, что требует внимательности от пешеходов и водителей.

Ночью температура в столице опустится до -5 градусов, создавая дополнительные условия для образования льда. Важно помнить, что такие холодные ночи могут влиять на состояние дорог и тротуаров, поэтому рекомендуется быть особенно осторожными при передвижении по городу.

В Московской области температура будет чуть ниже. Днем синоптики прогнозируют от -5 до 0 градусов, а ночью термометры могут показать до -8.

Северо-восточный ветер с силой 3−8 м/с значительно добавит ощущение холода. Это может значительно снизить комфорт при нахождении на улице. Поэтому рекомендуется одеваться теплее и использовать головные уборы и перчатки, чтобы избежать переохлаждения.

Атмосферное давление в этот день будет находиться в пределах 766−770 мм ртутного столба. Данное значение является нормальным для зимнего периода, однако стоит учитывать его влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает от метеозависимости.

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2025, 08:39
Фото: Mos.ru
Гидрометцентр России ✓ Надежный источник

5 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы

5 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы
По данным Гидрометцентра, 5 февраля погода в Москве и Подмосковье будет достаточно холодной и снежной. Ожидается облачность с периодическими прояснениями, а также местами небольшой снегопад, который вернет ощущение зимы в столичном регионе. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса Цельсия, что создаст относительно мягкие условия для февраля.

4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица

4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица
В российской столице ожидается холодная и снежная погода. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов Цельсия, что создаст условия для зимней атмосферы в столице.

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием
В понедельник, 3 февраля, погода в Москве предвещает значительные изменения. Среднесуточная температура понизится на 5-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Несмотря на это, температура останется выше климатической нормы на целых пять градусов, что может удивить жителей столицы.

Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро

Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро
Кольца кальмаров в пряностях – замечательная закуска, которая готовится быстро и просто. Это блюдо идеально подходит для дружеских встреч или семейных ужинов, а также станет отличным дополнением к праздничному столу. Ингредиенты на 2 порции: • Кольца кальмаров — 400 г • Рисовая мука — 2 ст.

Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день

Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день
Спагетти с фрикадельками – это классическое блюдо, которое завоевало популярность как среди детей, так и среди взрослых. Оно сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус, что делает его идеальным вариантом для семейного ужина. Ингредиенты на 2 порции: • Фрикадельки по-домашнему — 300 г • Луковица — 1 шт.

Выбор читателей

04/02ВтрСедокова получила ужасающую фотографию от Тиммы перед его смертью 04/02ВтрПоявившаяся на публике 81-летняя Регина Дубовицкая шокировала поклонников 05/02СрдТорт по цене отпуска: масштаб праздника на дне рождения сына Топурии шокировал народ 04/02ВтрПотерявшая сына Агата Муцениеце рискует лишиться дочери 05/02СрдСолнцев получил в эфире шоу сенсационные результаты ДНК-теста на отцовство 04/02ВтрЛолита после долгих лет дружбы с Киркоровым открыто назвала поп-короля предателем