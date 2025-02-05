5 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы

По данным Гидрометцентра, 5 февраля погода в Москве и Подмосковье будет достаточно холодной и снежной. Ожидается облачность с периодическими прояснениями, а также местами небольшой снегопад, который вернет ощущение зимы в столичном регионе.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса Цельсия, что создаст относительно мягкие условия для февраля. Однако ночью термометры покажут более низкие значения — до -4 градусов, что может привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Жителям столицы стоит быть внимательными при передвижении по улицам, особенно в утренние часы, когда лед может быть особенно опасен.

В Московской области ситуация будет схожей: днем температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, а ночью ожидается еще более низкая температура — до -6 градусов. Это также может способствовать образованию ледяной корки на поверхности.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с, что усилит ощущение холода и сделает погоду более пронизывающей. Атмосферное давление в этот день составит 759−763 мм ртутного столба — это является нормой для зимнего периода.

Москвичам и жителям Подмосковья стоит одеваться теплее и быть осторожными на скользких участках дорог. Важно помнить о мерах предосторожности в условиях гололедицы.