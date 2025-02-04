4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки о гололедица

В российской столице ожидается холодная и снежная погода.

В течение дня температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов Цельсия, что создаст условия для зимней атмосферы в столице. Ночью температура опустится до -5 градусов, что потребует от горожан более теплой одежды и осторожности на улице.

Синоптики также предупреждают о наличии облаков с прояснениями, что может привести к небольшим осадкам в виде снега. В некоторых районах столицы возможна гололедица, что увеличивает риск падений и травм. Поэтому жителям рекомендуется быть особенно внимательными при передвижении по улицам и тротуарам.

В Московской области температура днем будет колебаться от -5 до 0 градусов. Ночные температуры в области могут опускаться до -7 градусов, что также говорит о необходимости одеваться теплее. Ветер в регионе ожидается переменный, со скоростью 2−7 м/с, что может создавать ощущение еще большего холода.

Атмосферное давление будет находиться в пределах 754−756 мм ртутного столба. Это значение указывает на стабильные погодные условия, но не исключает возможность резких изменений в ближайшие дни. Жители столицы должны быть готовы к зимним сюрпризам, которые могут проявиться как в виде осадков, так и в изменении температуры.

В связи с прогнозом, Гидрометцентр рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах, так как снег и гололедица могут значительно ухудшить условия для вождения. Пешеходам стоит быть внимательными при передвижении, особенно на скользких участках.