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Вторник 4 февраля

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4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки о гололедица

4 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки о гололедица
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В российской столице ожидается холодная и снежная погода.

В течение дня температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов Цельсия, что создаст условия для зимней атмосферы в столице. Ночью температура опустится до -5 градусов, что потребует от горожан более теплой одежды и осторожности на улице.

Синоптики также предупреждают о наличии облаков с прояснениями, что может привести к небольшим осадкам в виде снега. В некоторых районах столицы возможна гололедица, что увеличивает риск падений и травм. Поэтому жителям рекомендуется быть особенно внимательными при передвижении по улицам и тротуарам.

В Московской области температура днем будет колебаться от -5 до 0 градусов. Ночные температуры в области могут опускаться до -7 градусов, что также говорит о необходимости одеваться теплее. Ветер в регионе ожидается переменный, со скоростью 2−7 м/с, что может создавать ощущение еще большего холода.

Атмосферное давление будет находиться в пределах 754−756 мм ртутного столба. Это значение указывает на стабильные погодные условия, но не исключает возможность резких изменений в ближайшие дни. Жители столицы должны быть готовы к зимним сюрпризам, которые могут проявиться как в виде осадков, так и в изменении температуры.

В связи с прогнозом, Гидрометцентр рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах, так как снег и гололедица могут значительно ухудшить условия для вождения. Пешеходам стоит быть внимательными при передвижении, особенно на скользких участках.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 10:56
Фото: Mos.ru
Гидрометцентр России ✓ Надежный источник

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием

Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием
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Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро

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Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день
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После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов

После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов
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