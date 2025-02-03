Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием

В понедельник, 3 февраля, погода в Москве предвещает значительные изменения. Среднесуточная температура понизится на 5-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Несмотря на это, температура останется выше климатической нормы на целых пять градусов, что может удивить жителей столицы. Согласно прогнозу, в ночное время температура воздуха будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов.

Дневные температуры в Москве ожидаются на уровне минус 2 градусов, а в области — до минус 4. Москвичи могут ожидать довольно холодный день, но не такой суровый, как это бывает в феврале. Ветер будет дуть с южных направлений, что может немного смягчить ощущение холода.

Кроме того, сегодня в столице прогнозируется снег. Это добавляет атмосферности зимнему дню, хотя и создает некоторые неудобства для автомобилистов и пешеходов. Снегопады могут привести к образованию снежного покрова, который в сочетании с морозом создаст характерные зимние пейзажи. Однако стоит помнить о необходимости быть осторожными на дорогах, так как скользкие участки могут представлять опасность.

Что касается Санкт-Петербурга, то там также ожидаются не самые теплые дни. Прогнозы обещают схожие погодные условия: похолодание и снег. Тем не менее, температура в северной столице может немного отличаться от московских показателей. Жителям обоих городов стоит подготовиться к зимним условиям и помнить о необходимости одеваться тепло.