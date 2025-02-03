Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро

Ингредиенты на 2 порции:
• Кольца кальмаров — 400 г
• Рисовая мука — 2 ст. ложки
• Паприка — 1 ч. ложка
• Острый молотый перец — щепотка
• Куркума — 1 ч. ложка
• Черный перец молотый — 1/2 ч. ложки
• Соль — по вкусу
• Растительное масло — для фритюра
Приготовление:
Шаг 1/4:
Для начала подготовьте кольца кальмаров. Если они заморожены, заранее разморозьте их и тщательно промойте под холодной водой. Затем обсушите кольца с помощью бумажных салфеток, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет достичь хрустящей корочки при жарке.
Шаг 2/4:
Приготовьте панировку. В глубокой миске смешайте рисовую муку с солью и специями: паприкой, куркумой, острым перцем и черным перцем. Эти пряности придадут кальмарам насыщенный вкус и яркий цвет. Рисовая мука делает корочку особенно легкой и хрустящей.
Шаг 3/4:
Переложите смесь муки и специй в пакет с застежкой. Затем добавьте туда подготовленные кольца кальмаров. Закройте пакет и хорошо встряхните его, чтобы панировка равномерно покрыла каждое кольцо. Этот способ позволяет избежать лишнего загрязнения на кухне и обеспечивает равномерное распределение панировки.
Шаг 4/4:
Разогрейте растительное масло в небольшой кастрюле или сотейнике. Для проверки температуры масла можно использовать маленький кубик хлеба: если он начинает пузыриться и обжариваться за 30 секунд, значит, масло готово (температура около 170 градусов). Обжаривайте кольца кальмаров небольшими порциями по 3 минуты до золотистой корочки. Готовые кольца выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с ломтиком лимона или любимым соусом.