Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро

Волочкова оказалась в больнице Тесты Дети оставили Долину в одиночестве Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Понедельник 3 февраля

06:09Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро 03:28Для вдохновения: 5 книг с героями в поисках счастья 16:47Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 14:16Оскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 12:23Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию 10:16Шакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 06:28Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день 03:35Рудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 00:11Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало 18:34Вернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом 16:23Сделано однозначное заявление о неготовности Меган Маркл и принца Гарри разводиться 14:53ВТБ стал жертвой сетевого лохотрона 12:26Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру 10:19Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко 06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро

Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро
104

Кольца кальмаров в пряностях – замечательная закуска, которая готовится быстро и просто. Это блюдо идеально подходит для дружеских встреч или семейных ужинов, а также станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты на 2 порции:

• Кольца кальмаров — 400 г

• Рисовая мука — 2 ст. ложки

• Паприка — 1 ч. ложка

• Острый молотый перец — щепотка

• Куркума — 1 ч. ложка

• Черный перец молотый — 1/2 ч. ложки

• Соль — по вкусу

• Растительное масло — для фритюра

Приготовление:

Шаг 1/4:

Для начала подготовьте кольца кальмаров. Если они заморожены, заранее разморозьте их и тщательно промойте под холодной водой. Затем обсушите кольца с помощью бумажных салфеток, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет достичь хрустящей корочки при жарке.

Шаг 2/4:

Приготовьте панировку. В глубокой миске смешайте рисовую муку с солью и специями: паприкой, куркумой, острым перцем и черным перцем. Эти пряности придадут кальмарам насыщенный вкус и яркий цвет. Рисовая мука делает корочку особенно легкой и хрустящей.

Шаг 3/4:

Переложите смесь муки и специй в пакет с застежкой. Затем добавьте туда подготовленные кольца кальмаров. Закройте пакет и хорошо встряхните его, чтобы панировка равномерно покрыла каждое кольцо. Этот способ позволяет избежать лишнего загрязнения на кухне и обеспечивает равномерное распределение панировки.

Шаг 4/4:

Разогрейте растительное масло в небольшой кастрюле или сотейнике. Для проверки температуры масла можно использовать маленький кубик хлеба: если он начинает пузыриться и обжариваться за 30 секунд, значит, масло готово (температура около 170 градусов). Обжаривайте кольца кальмаров небольшими порциями по 3 минуты до золотистой корочки. Готовые кольца выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с ломтиком лимона или любимым соусом.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2025, 06:09
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день

Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день
Спагетти с фрикадельками – это классическое блюдо, которое завоевало популярность как среди детей, так и среди взрослых. Оно сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус, что делает его идеальным вариантом для семейного ужина. Ингредиенты на 2 порции: • Фрикадельки по-домашнему — 300 г • Луковица — 1 шт.

Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем?

Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем?
Эта тема – одна из самых неоднозначных в среде ЗОЖ. Подробно обсудили ее с нутрициологом Ксенией Глинкиной в нашем материале. Ночью организм продолжает работать: он восстанавливается, перерабатывает пищу и выводит токсины.

После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов

После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов
Синоптики также представили прогноз на выходные. Облачная погода с кратковременными прояснениями и отсутствием существенных осадков прогнозируется в Москве на пятницу, 31 января, сообщает Гидрометцентр России.

Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом

Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом
Закуска получается очень красивой, вкусной и полезной. Ингредиенты:Помидоры – 4 шт.

Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога

Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога
На этот счет есть разные точки зрения. Нутрициолог Ксения Глинкина поделилась своим мнением по теме. Нутрициолог Ксения Глинкина рассказала, стереотип о том, что есть перед сном вредно, имеет корни.

Выбор читателей

01/02СбтВТБ стал жертвой сетевого лохотрона 02/02ВскОскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 01/02СбтСделано однозначное заявление о неготовности Меган Маркл и принца Гарри разводиться 01/02СбтВернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом 01/02СбтНадежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко 02/02ВскСамойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало