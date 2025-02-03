Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро

Кольца кальмаров в пряностях – замечательная закуска, которая готовится быстро и просто. Это блюдо идеально подходит для дружеских встреч или семейных ужинов, а также станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты на 2 порции:

• Кольца кальмаров — 400 г

• Рисовая мука — 2 ст. ложки

• Паприка — 1 ч. ложка

• Острый молотый перец — щепотка

• Куркума — 1 ч. ложка

• Черный перец молотый — 1/2 ч. ложки

• Соль — по вкусу

• Растительное масло — для фритюра

Приготовление:

Шаг 1/4:

Для начала подготовьте кольца кальмаров. Если они заморожены, заранее разморозьте их и тщательно промойте под холодной водой. Затем обсушите кольца с помощью бумажных салфеток, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет достичь хрустящей корочки при жарке.

Шаг 2/4:

Приготовьте панировку. В глубокой миске смешайте рисовую муку с солью и специями: паприкой, куркумой, острым перцем и черным перцем. Эти пряности придадут кальмарам насыщенный вкус и яркий цвет. Рисовая мука делает корочку особенно легкой и хрустящей.

Шаг 3/4:

Переложите смесь муки и специй в пакет с застежкой. Затем добавьте туда подготовленные кольца кальмаров. Закройте пакет и хорошо встряхните его, чтобы панировка равномерно покрыла каждое кольцо. Этот способ позволяет избежать лишнего загрязнения на кухне и обеспечивает равномерное распределение панировки.

Шаг 4/4:

Разогрейте растительное масло в небольшой кастрюле или сотейнике. Для проверки температуры масла можно использовать маленький кубик хлеба: если он начинает пузыриться и обжариваться за 30 секунд, значит, масло готово (температура около 170 градусов). Обжаривайте кольца кальмаров небольшими порциями по 3 минуты до золотистой корочки. Готовые кольца выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с ломтиком лимона или любимым соусом.