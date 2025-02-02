Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день

Спагетти с фрикадельками – это классическое блюдо, которое завоевало популярность как среди детей, так и среди взрослых. Оно сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус, что делает его идеальным вариантом для семейного ужина.

Ингредиенты на 2 порции:

• Фрикадельки по-домашнему — 300 г

• Луковица — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Помидоры в собственном соку — 300 г

• Зелень — по вкусу

• Соль — по вкусу

• Перец — по вкусу

• Спагетти — 400 г

Приготовление:

Шаг 1/4:

Начните с обжаривания фрикаделек. Разогрейте сковороду с растительным маслом и аккуратно выложите фрикадельки. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки. Затем переложите готовые фрикадельки на отдельную тарелку.

Шаг 2/4:

На той же сковороде, где жарились фрикадельки, добавьте немного масла, если это необходимо. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок. Обжаривайте еще минуту, чтобы чеснок раскрыл свой аромат. После этого верните фрикадельки в сковороду и добавьте помидоры в собственном соку. Если свежих помидоров под рукой нет, можно использовать томатную пасту, разведенную бульоном.

Шаг 3/4:

Накройте сковороду крышкой и тушите содержимое на среднем огне около 15 минут. Это позволит фрикаделькам пропитаться вкусами соуса. В конце тушения добавьте нарезанную зелень, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4/4:

Пока фрикадельки тушатся, отварите спагетти в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. После того как паста готова, откиньте ее на дуршлаг. При подаче выложите спагетти на тарелку, а сверху аккуратно разместите фрикадельки с томатным соусом.