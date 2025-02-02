Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день

Волочкова оказалась в больнице Тесты Дети оставили Долину в одиночестве Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Воскресенье 2 февраля

06:28Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день 03:35Рудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 00:11Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало 18:34Вернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом 16:23Сделано однозначное заявление о неготовности Меган Маркл и принца Гарри разводиться 14:53ВТБ стал жертвой сетевого лохотрона 12:26Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру 10:19Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко 06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день

Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день
84

Спагетти с фрикадельками – это классическое блюдо, которое завоевало популярность как среди детей, так и среди взрослых. Оно сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус, что делает его идеальным вариантом для семейного ужина.

Ингредиенты на 2 порции:

• Фрикадельки по-домашнему — 300 г

• Луковица — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Помидоры в собственном соку — 300 г

• Зелень — по вкусу

• Соль — по вкусу

• Перец — по вкусу

• Спагетти — 400 г

Приготовление:

Шаг 1/4:

Начните с обжаривания фрикаделек. Разогрейте сковороду с растительным маслом и аккуратно выложите фрикадельки. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки. Затем переложите готовые фрикадельки на отдельную тарелку.

Шаг 2/4:

На той же сковороде, где жарились фрикадельки, добавьте немного масла, если это необходимо. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок. Обжаривайте еще минуту, чтобы чеснок раскрыл свой аромат. После этого верните фрикадельки в сковороду и добавьте помидоры в собственном соку. Если свежих помидоров под рукой нет, можно использовать томатную пасту, разведенную бульоном.

Шаг 3/4:

Накройте сковороду крышкой и тушите содержимое на среднем огне около 15 минут. Это позволит фрикаделькам пропитаться вкусами соуса. В конце тушения добавьте нарезанную зелень, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4/4:

Пока фрикадельки тушатся, отварите спагетти в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. После того как паста готова, откиньте ее на дуршлаг. При подаче выложите спагетти на тарелку, а сверху аккуратно разместите фрикадельки с томатным соусом.

Шоу-бизнес в Telegram

2 февраля 2025, 06:28
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем?

Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем?
Эта тема – одна из самых неоднозначных в среде ЗОЖ. Подробно обсудили ее с нутрициологом Ксенией Глинкиной в нашем материале. Ночью организм продолжает работать: он восстанавливается, перерабатывает пищу и выводит токсины.

После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов

После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов
Синоптики также представили прогноз на выходные. Облачная погода с кратковременными прояснениями и отсутствием существенных осадков прогнозируется в Москве на пятницу, 31 января, сообщает Гидрометцентр России.

Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом

Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом
Закуска получается очень красивой, вкусной и полезной. Ингредиенты:Помидоры – 4 шт.

Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога

Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога
На этот счет есть разные точки зрения. Нутрициолог Ксения Глинкина поделилась своим мнением по теме. Нутрициолог Ксения Глинкина рассказала, стереотип о том, что есть перед сном вредно, имеет корни.

Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков

Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков
Любите хрустящие и сочные чебуреки, но не хотите тратить много времени на их приготовление? Этот простой рецепт поможет вам быстро создать настоящие кулинарные шедевры прямо на вашей кухне! Всего за несколько шагов вы сможете насладиться ароматными домашними чебуреками, которые ничем не уступают тем, что подают в лучших кафе. Ингредиенты:Для теста:Мука – 300 гВода – 150 млСоль – 0,5 чайной ложкиДля начинки:Фарш (любимый вид мяса) – 200 гЛук – 1 небольшая луковицаСоль, перец – по вкусуВода – 2 столовые ложкиПриготовление:Просеять муку в миску, добавить соль.

Выбор читателей

31/01ПтнРезко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 31/01ПтнТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 31/01ПтнУ Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 31/01ПтнАлсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 31/01ПтнЛидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 31/01ПтнЗвезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар"