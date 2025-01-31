После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов

Волочкова оказалась в больнице Тесты Дети оставили Долину в одиночестве Игры Сонник

Топ новостей недели

Стало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от ракаСтало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от рака Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в РоссиюНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю КорнелюкуВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру

Лента новостей

Пятница 31 января

08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова 03:45Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа 00:11Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем 22:07Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате 20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию 17:54Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 16:37Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 14:43ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица? 13:21Шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом 12:30Джулия Фокс рассказала, что чувствовала себя использованной в отношениях с Канье Уэстом 11:07Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку 10:36Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом 09:43Алиса Фрейндлих призналась, что чувствует себя плохо 08:51Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию 06:38ТЕСТ: узнай животное по глазам 03:27Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас! 00:22Полина Гагарина намекнула на грядущие перемены в жизни. 21:05Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке 19:07С сыном Джоли и Питта случилось ужасное после серьезной аварии
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов

После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов
114

Синоптики также представили прогноз на выходные.

Облачная погода с кратковременными прояснениями и отсутствием существенных осадков прогнозируется в Москве на пятницу, 31 января, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в этот день, согласно прогнозу метеорологов, будет колебаться между 4 и 6 градусами тепла в самой столице, тогда как в Московской области ожидается диапазон от 1 до 6 градусов тепла.

Ветер юго-западного направления будет достигать скорости 3–8 м/с, при этом атмосферное давление установится на уровне 755 мм рт. ст. Ночная температура в Москве может снизиться до +1 градуса, а в пригородах – до -1 градуса.

В начале следующей неделе также будет аномально тепло. Синоптики предполагают, что температура будет превышать средние многолетние показатели на 5–6 градусов.
Роман Вильфанд, представитель Гидрометцентра, сообщил, что в субботу, 1 февраля, в Москве будет до +5 градусов. В воскресенье, 2 февраля, воздух охладится до нулевой отметки.

Вильфанд добавил, что на следующей неделе не исключено понижение температуры до отрицательных значений: ночью – до минус трех-пяти градусов, днем – до минус одного-двух градусов. Осадков не ожидается.

Вместе с тем, Татьяна Позднякова, эксперт "Метеоновостей", предсказала для Москвы на следующую неделю снег и ночное похолодание до минус 10 градусов. Она уточнила, что с 3 по 9 февраля дневная температура будет варьироваться от 2 до 7 градусов с возможным переходом через ноль, а снегопады ожидаются 4 и 5 февраля, то есть во вторник и среду.

Шоу-бизнес в Telegram

31 января 2025, 08:41
Фото: mskagency.ru
Москва24✓ Надежный источник

Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом

Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом
Закуска получается очень красивой, вкусной и полезной. Ингредиенты:Помидоры – 4 шт.

Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога

Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога
На этот счет есть разные точки зрения. Нутрициолог Ксения Глинкина поделилась своим мнением по теме. Нутрициолог Ксения Глинкина рассказала, стереотип о том, что есть перед сном вредно, имеет корни.

Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков

Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков
Любите хрустящие и сочные чебуреки, но не хотите тратить много времени на их приготовление? Этот простой рецепт поможет вам быстро создать настоящие кулинарные шедевры прямо на вашей кухне! Всего за несколько шагов вы сможете насладиться ароматными домашними чебуреками, которые ничем не уступают тем, что подают в лучших кафе. Ингредиенты:Для теста:Мука – 300 гВода – 150 млСоль – 0,5 чайной ложкиДля начинки:Фарш (любимый вид мяса) – 200 гЛук – 1 небольшая луковицаСоль, перец – по вкусуВода – 2 столовые ложкиПриготовление:Просеять муку в миску, добавить соль.

Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина

Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина
Если вы хотите удивить своих близких оригинальным и вкусным ужином, этот салат станет отличным выбором. Он сочетает в себе яркие вкусы и насыщенные ароматы, а его приготовление не займет много времени. Ингредиенты на 2 порции: • Филе цыпленка копчено-запеченное — 150 г • Перец рамиро — 2 шт.

Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне

Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне
Минестроне – это традиционный итальянский овощной суп, известный своим насыщенным вкусом и разнообразием ингредиентов. Он идеально подходит для тех, кто любит здоровую пищу, богатую витаминами и клетчаткой. Благодаря добавлению пасты, минестроне становится сытным блюдом, способным утолить голод даже самого требовательного гурмана. Попробуйте приготовить этот классический итальянский суп, и он наверняка станет одним из ваших любимых рецептов! Ингредиенты: • Оливковое масло — 2 ст.

Выбор читателей

29/01Срд**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 29/01СрдОставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 29/01СрдУщерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 30/01ЧтвМария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 29/01СрдВ Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 29/01СрдЗаявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться