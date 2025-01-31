После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов

Синоптики также представили прогноз на выходные.

Облачная погода с кратковременными прояснениями и отсутствием существенных осадков прогнозируется в Москве на пятницу, 31 января, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в этот день, согласно прогнозу метеорологов, будет колебаться между 4 и 6 градусами тепла в самой столице, тогда как в Московской области ожидается диапазон от 1 до 6 градусов тепла.

Ветер юго-западного направления будет достигать скорости 3–8 м/с, при этом атмосферное давление установится на уровне 755 мм рт. ст. Ночная температура в Москве может снизиться до +1 градуса, а в пригородах – до -1 градуса.

В начале следующей неделе также будет аномально тепло. Синоптики предполагают, что температура будет превышать средние многолетние показатели на 5–6 градусов.

Роман Вильфанд, представитель Гидрометцентра, сообщил, что в субботу, 1 февраля, в Москве будет до +5 градусов. В воскресенье, 2 февраля, воздух охладится до нулевой отметки.

Вильфанд добавил, что на следующей неделе не исключено понижение температуры до отрицательных значений: ночью – до минус трех-пяти градусов, днем – до минус одного-двух градусов. Осадков не ожидается.

Вместе с тем, Татьяна Позднякова, эксперт "Метеоновостей", предсказала для Москвы на следующую неделю снег и ночное похолодание до минус 10 градусов. Она уточнила, что с 3 по 9 февраля дневная температура будет варьироваться от 2 до 7 градусов с возможным переходом через ноль, а снегопады ожидаются 4 и 5 февраля, то есть во вторник и среду.

