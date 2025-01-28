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Вторник 28 января

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Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду

Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду
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Ламаджо, также известный как лахмаджун, представляет собой интересную интерпретацию пиццы, характерную для восточной кухни.

Эта лепешка с начинкой из мяса, овощей и ароматных специй не содержит сыра, что делает ее легким и вкусным вариантом закуски. Ламаджо идеально подходит как для перекуса, так и в качестве дополнения к обеду, например, с овощным супом или бульоном.

Ингредиенты на 6 порций:

• Пшеничная мука – 400 г

• Мацони – 1 банка (350 г)

• Соль – 5 г (примерно 1 ч. л.)

• Растительное масло – 30 мл

• Фарш из говядины – 1 упаковка (360 г)

• Помидоры розовые – 1 шт.

• Лук репчатый среднего размера – 1/2 шт.

• Болгарский перец – 1/2 шт.

• Чеснок свежий – 2 зубчика

• Кинза свежая – пучок

• Томатная паста – 1 ч. л.

• Хмели-сунели – 2 г (1/3 ч. л.)

• Черный перец – 1 г (1/6 ч. л.)

• Соль поваренная – 5 г (1 ч. л.) или по вкусу

• Зира – 1 г (1/6 ч. л.)

• Растительное масло – для смазывания бортиков лепёшки

• Лимон – для подачи

Приготовление:

Шаг 1: В глубокой миске смешайте мацони, 350 г муки, соль и растительное масло. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Шаг 2: На рабочую поверхность насыпьте оставшиеся 50 г муки и вымешивайте тесто. При необходимости добавляйте муку, пока тесто не станет гладким и эластичным, не прилипая к рукам.

Шаг 3: Мелко нарежьте лук, болгарский перец и помидор, сложите их в отдельную миску.

Шаг 4: Промойте зелень, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок также нарежьте очень мелко.

Шаг 5: Добавьте нарезанную зелень и чеснок в миску с овощами, затем добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте.

Шаг 6: В овощную смесь добавьте фарш, специи и немного воды или бульона (80-100 мл). Перемешайте до однородности.

Шаг 7: Разделите тесто на равные части весом около 150 г.

Шаг 8: Каждую часть раскатайте в тонкую лепёшку. На каждую лепёшку выложите по 60-70 г фарша и равномерно распределите его.

Шаг 9: Выложите лепешки на противень, застеленный бумагой для выпечки, смажьте края растительным маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке в течение 3-6 минут. Повторите процесс с оставшимися лепешками.

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28 января 2025, 20:55
Фото: Freepik
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