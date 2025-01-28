Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду

Эта лепешка с начинкой из мяса, овощей и ароматных специй не содержит сыра, что делает ее легким и вкусным вариантом закуски. Ламаджо идеально подходит как для перекуса, так и в качестве дополнения к обеду, например, с овощным супом или бульоном.
Ингредиенты на 6 порций:
• Пшеничная мука – 400 г
• Мацони – 1 банка (350 г)
• Соль – 5 г (примерно 1 ч. л.)
• Растительное масло – 30 мл
• Фарш из говядины – 1 упаковка (360 г)
• Помидоры розовые – 1 шт.
• Лук репчатый среднего размера – 1/2 шт.
• Болгарский перец – 1/2 шт.
• Чеснок свежий – 2 зубчика
• Кинза свежая – пучок
• Томатная паста – 1 ч. л.
• Хмели-сунели – 2 г (1/3 ч. л.)
• Черный перец – 1 г (1/6 ч. л.)
• Соль поваренная – 5 г (1 ч. л.) или по вкусу
• Зира – 1 г (1/6 ч. л.)
• Растительное масло – для смазывания бортиков лепёшки
• Лимон – для подачи
Приготовление:
Шаг 1: В глубокой миске смешайте мацони, 350 г муки, соль и растительное масло. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Шаг 2: На рабочую поверхность насыпьте оставшиеся 50 г муки и вымешивайте тесто. При необходимости добавляйте муку, пока тесто не станет гладким и эластичным, не прилипая к рукам.
Шаг 3: Мелко нарежьте лук, болгарский перец и помидор, сложите их в отдельную миску.
Шаг 4: Промойте зелень, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок также нарежьте очень мелко.
Шаг 5: Добавьте нарезанную зелень и чеснок в миску с овощами, затем добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте.
Шаг 6: В овощную смесь добавьте фарш, специи и немного воды или бульона (80-100 мл). Перемешайте до однородности.
Шаг 7: Разделите тесто на равные части весом около 150 г.
Шаг 8: Каждую часть раскатайте в тонкую лепёшку. На каждую лепёшку выложите по 60-70 г фарша и равномерно распределите его.
Шаг 9: Выложите лепешки на противень, застеленный бумагой для выпечки, смажьте края растительным маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке в течение 3-6 минут. Повторите процесс с оставшимися лепешками.