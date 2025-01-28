Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом

Ингредиенты:
Для пасты:
- Паста Conchiglioni Rigati – 12-16 штук (в зависимости от размера)
- Вода для варки – около 2 литров
- Соль – по вкусу
Для начинки:
- Фарш смешанный (говядина + свинина) – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Морковь – 1 шт. (небольшая)
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Травы итальянские (орегано, базилик) – 1 ч.л.
- Сыр пармезан – 50 г (для посыпки)
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка пасты
- В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль.
- Опустите пасту Conchiglioni Rigati в кипящую воду и варите ее до состояния "аль денте" (около 8 минут).
- Откиньте пасту на дуршлаг и дайте ей остыть.
Шаг 2: Приготовление начинки
- Мелко нарежьте лук и чеснок.
- Натрите морковь на мелкой терке.
- Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
- Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и морковь. Жарьте еще пару минут.
- Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока он не станет коричневым.
- Посолите, поперчите, добавьте итальянские травы и перемешайте.
- Готовьте фарш еще 5-7 минут, чтобы он полностью приготовился.
Шаг 3: Сборка блюда
- Нафаршируйте каждую ракушку Conchiglioni приготовленным фаршем.
- Выложите фаршированные ракушки в форму для запекания.
- Посыпьте тертым сыром пармезан.
- Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Шаг 4: Подача
Достаньте блюдо из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячим.
Приятного аппетита!