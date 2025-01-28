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Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом

Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом

Для приготовления этого блюда можно использовать любые крупные макароны.

Ингредиенты:

Для пасты:

  • Паста Conchiglioni Rigati – 12-16 штук (в зависимости от размера)
  • Вода для варки – около 2 литров
  • Соль – по вкусу

Для начинки:

  • Фарш смешанный (говядина + свинина) – 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Морковь – 1 шт. (небольшая)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Травы итальянские (орегано, базилик) – 1 ч.л.
  • Сыр пармезан – 50 г (для посыпки)

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка пасты

  1. В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль.
  2. Опустите пасту Conchiglioni Rigati в кипящую воду и варите ее до состояния "аль денте" (около 8 минут).
  3. Откиньте пасту на дуршлаг и дайте ей остыть.

Шаг 2: Приготовление начинки

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок.
  2. Натрите морковь на мелкой терке.
  3. Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
  4. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и морковь. Жарьте еще пару минут.
  5. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока он не станет коричневым.
  6. Посолите, поперчите, добавьте итальянские травы и перемешайте.
  7. Готовьте фарш еще 5-7 минут, чтобы он полностью приготовился.

Шаг 3: Сборка блюда

  1. Нафаршируйте каждую ракушку Conchiglioni приготовленным фаршем.
  2. Выложите фаршированные ракушки в форму для запекания.
  3. Посыпьте тертым сыром пармезан.
  4. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Шаг 4: Подача

Достаньте блюдо из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячим.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2025, 10:36
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