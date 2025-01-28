Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас!

Фалафель – это традиционное блюдо ближневосточной кухни, представляющее собой шарики из измельченного нута, приправленные специями и обжаренные до хрустящей корочки. Вот простой рецепт домашнего фалафеля:
Ингредиенты:
- Нут сухой – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт. (среднего размера)
- Чеснок – 2 зубчика
- Петрушка свежая – небольшой пучок
- Кориандр молотый – 1 ч.л.
- Зира (кумин) – 1/2 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Мука пшеничная – 2 ст.л.
- Масло растительное для жарки
Приготовление:
- Нут необходимо замочить заранее, минимум на 8 часов, а лучше на ночь. Для этого залейте нут холодной водой так, чтобы она покрывала его полностью. После замачивания слейте воду и промойте нут под проточной водой.
- В чашу блендера поместите замоченный нут, лук, чеснок, петрушку, специи (кориандр, зиру), соль и перец. Измельчайте все ингредиенты до состояния однородной массы. Если масса получается слишком густой, добавьте немного воды.
- Добавьте муку к получившейся массе и тщательно перемешайте. Затем сформируйте небольшие шарики размером примерно с грецкий орех.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Когда масло хорошо разогреется, аккуратно опустите шарики в горячее масло и обжарьте их до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 3-4 минут.
- Готовый фалафель выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать можно горячим с различными соусами, например, тахини, йогуртовым соусом или хумусом. Также фалафель отлично сочетается с лавашем и овощным салатом.
Приятного аппетита!