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Вторник 28 января

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Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас!

Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас!
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Фалафель – уличная еда Ближнего Востока, которая соединяет вкус, сытность и простоту.

Фалафель – это традиционное блюдо ближневосточной кухни, представляющее собой шарики из измельченного нута, приправленные специями и обжаренные до хрустящей корочки. Вот простой рецепт домашнего фалафеля:

Ингредиенты:

  • Нут сухой – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт. (среднего размера)
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Петрушка свежая – небольшой пучок
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Зира (кумин) – 1/2 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Мука пшеничная – 2 ст.л.
  • Масло растительное для жарки

Приготовление:

  1. Нут необходимо замочить заранее, минимум на 8 часов, а лучше на ночь. Для этого залейте нут холодной водой так, чтобы она покрывала его полностью. После замачивания слейте воду и промойте нут под проточной водой.
  2. В чашу блендера поместите замоченный нут, лук, чеснок, петрушку, специи (кориандр, зиру), соль и перец. Измельчайте все ингредиенты до состояния однородной массы. Если масса получается слишком густой, добавьте немного воды.
  3. Добавьте муку к получившейся массе и тщательно перемешайте. Затем сформируйте небольшие шарики размером примерно с грецкий орех.
  4. Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Когда масло хорошо разогреется, аккуратно опустите шарики в горячее масло и обжарьте их до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 3-4 минут.
  5. Готовый фалафель выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать можно горячим с различными соусами, например, тахини, йогуртовым соусом или хумусом. Также фалафель отлично сочетается с лавашем и овощным салатом.

Приятного аппетита!

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28 января 2025, 03:27
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