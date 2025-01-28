Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас!

ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза

Советский Союз оставил глубокий след в истории нашей страны, и многие аспекты быта тех времен вызывают ностальгические воспоминания у старшего поколения. Но насколько хорошо вы сами помните повседневную жизнь в СССР? Этот тест поможет вам проверить свои знания об особенностях советской эпохи: от продуктов питания и бытовой техники до культурных явлений и традиций. Готовы окунуться в прошлое? ВОПРОСЫ 1.