ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза

Прохор Шаляпин рассказал о спонсоре Тесты Рубальская рассказала о своих доходах Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Понедельник 27 января

14:3130 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень" 14:05ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза 13:37"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой 13:0517-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности 12:09Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве 11:33Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 10:48Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля 10:38Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант! 10:07Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни 10:00Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать 09:08Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью 04:35Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен" 00:41Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи 21:11Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром 18:18ТЕСТ: узнай советского исполнителя по фото в молодости 15:13Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном 12:30Горько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 09:40Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога 06:19Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества? 03:16Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 00:11Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса 21:39Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 21:33Салат "Восточный микс": кулинарное попурри 18:10Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения" 15:13ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе 12:03Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы 09:06К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй 06:37Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам 03:41Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 00:12Александру Петрову – 36: эти роли сделали актера одним из самых востребованных в России 21:07Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни 20:01После череды скандалов Глюкоза уехала из России 18:57Путин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ 18:27Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье 16:50Обжигающее какао для зимних прогулок 15:30Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы 14:58Дом для краснокнижников: какие редкие животные обитают в парках Москвы 14:38Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался? 13:48Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой 12:53Оскорбительный выпад Решетовой в адрес Алсу вызвал гнев россиян 11:33"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами 10:54Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера 09:19Друг прогнавшей Галкина* Пугачевой заявил о желании Примадонны вернуться в Россию 09:01"Не хочу, чтобы нас сравнивали": Долина сообщила про выбор псевдонима для внучки 06:14Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир 03:47Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы 00:29Переживающая тяжелый развод Алсу рассказала о новом неожиданном увлечении 22:1769-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж 20:56Тест: угадайте советский фильм по одному кадру 19:17Тяжелобольному Александру Збруеву стало хуже
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза

ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза
123

Советский Союз оставил глубокий след в истории нашей страны, и многие аспекты быта тех времен вызывают ностальгические воспоминания у старшего поколения. Но насколько хорошо вы сами помните повседневную жизнь в СССР? Этот тест поможет вам проверить свои знания об особенностях советской эпохи: от продуктов питания и бытовой техники до культурных явлений и традиций. Готовы окунуться в прошлое?

ВОПРОСЫ

1. Что означало выражение "шузы на каше"?

А. Обувь на толстой подошве

Б. Обувь, произведенная в СССР

В. Обувь, вышедшая из моды

2. Как называлась бумага для впитывания чернил?

А. Калька

Б. Промокашка

В. Подкладка

3. Что такое сатуратор?

А. Автомат для продажи газированных напитков

Б. Прибор для измерения кислорода в крови

В. Прибор для измерения влажности

4. Самым доступным по цене автомобилем в советское время был…

А. ГАЗ — 13

Б. ЗАЗ — 986 А

В. ЗИС — 110

5. Что подразумевалось в 60-х под "суровым стилем"?

А. Направление живописи

Б. Убранство дома

В. Стиль одежды

6. Как назывался самый популярный бальзам для лечения простуды?

А. Битнер

Б. Бальзам Вишняковского

В. Звездочка

7. Какой напиток был создан в 1973 году как альтернатива Pepsi и Coca-Cola?

А. Байкал

Б. Дюшес

В. Буратино

ОТВЕТЫ

1. А. Обувь на толстой подошве

2. Б. Промокашка

3. А. Автомат для продажи газированных напитков

4. Б. ЗАЗ — 986 А

5. А. Направление живописи

6. В. Звездочка

7. А. Байкал

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2025, 14:05
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

По теме

Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля

Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля
Начинается февраль – последний календарный месяц зимы. Множество спектаклей, концертов и выставок, которые пройдут в это время, несомненно, согреют вас и подарят радость. Не пропустите самое интересное из подборки "Дни.ру". ДЕТЯМ"Крыс и Лис"Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику.

Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!

Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!
Стейк из капусты можно дополнить беконом и сырным соусом. Стейк из капусты с беконом и сырным кремом – это необычное блюдо, которое может стать отличным вариантом для ужина или обеда.

Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"

Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"
Турецкий омлет "Менемен" – это простое, но очень вкусное блюдо, которое часто готовят на завтрак в Турции. Оно состоит из яиц, помидоров, перца и лука, а также специй для аромата. Ингредиенты:4 яйца2 средних помидора1 небольшой болгарский перец (можно использовать красный или зеленый)1 небольшая луковица2 столовые ложки растительного маслаСоль по вкусуЧерный молотый перец по вкусуПаприка по желаниюПриготовление:Помидоры помойте и мелко нарежьте кубиками.

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи
Среди российских знаменитостей существует множество различных предпочтений в отношении здорового завтрака. Собрали наиболее часто встречающиеся варианты. Тосты с авокадоАвокадо стало настоящим хитом среди любителей здорового образа жизни.

Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром

Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром
Биточки из лосося с сыром – это вкусное и полезное блюдо, которое понравится любителям рыбы. Публикуем простой рецепт. Ингредиенты:Филе лосося – 500 гСыр твердый – 100 гЯйцо куриное – 1 шт.

Выбор читателей

27/01ПндСчастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 26/01ВскПрохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 26/01ВскГорько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 25/01СбтГубернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 27/01ПндВдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью 25/01СбтТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе