ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза

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Советский Союз оставил глубокий след в истории нашей страны, и многие аспекты быта тех времен вызывают ностальгические воспоминания у старшего поколения. Но насколько хорошо вы сами помните повседневную жизнь в СССР? Этот тест поможет вам проверить свои знания об особенностях советской эпохи: от продуктов питания и бытовой техники до культурных явлений и традиций. Готовы окунуться в прошлое?



ВОПРОСЫ 1. Что означало выражение "шузы на каше"? А. Обувь на толстой подошве Б. Обувь, произведенная в СССР В. Обувь, вышедшая из моды 2. Как называлась бумага для впитывания чернил? А. Калька Б. Промокашка В. Подкладка 3. Что такое сатуратор? А. Автомат для продажи газированных напитков Б. Прибор для измерения кислорода в крови В. Прибор для измерения влажности 4. Самым доступным по цене автомобилем в советское время был… А. ГАЗ — 13 Б. ЗАЗ — 986 А В. ЗИС — 110 5. Что подразумевалось в 60-х под "суровым стилем"? А. Направление живописи Б. Убранство дома В. Стиль одежды 6. Как назывался самый популярный бальзам для лечения простуды? А. Битнер Б. Бальзам Вишняковского В. Звездочка 7. Какой напиток был создан в 1973 году как альтернатива Pepsi и Coca-Cola? А. Байкал Б. Дюшес В. Буратино ОТВЕТЫ 1. А. Обувь на толстой подошве 2. Б. Промокашка 3. А. Автомат для продажи газированных напитков 4. Б. ЗАЗ — 986 А 5. А. Направление живописи 6. В. Звездочка 7. А. Байкал