Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!

Стейк из капусты с беконом и сырным кремом – это необычное блюдо, которое может стать отличным вариантом для ужина или обеда. Капуста приобретает насыщенный вкус благодаря бекону и сливочному соусу.
Ингредиенты:
Для капустных стейков:
• Кочан белокочанной капусты – 1 шт.
• Бекон – 200 г
• Оливковое масло – 2 ст.л.
• Соль – по вкусу
• Черный молотый перец – по вкусу
Для сырного крема:
• Сливочное масло – 30 г
• Мука – 1 ст.л.
• Молоко – 150 мл
• Сыр чеддер (тертый) – 100 г
• Соль – щепотка
• Мускатный орех – щепотка
Приготовление:
Подготовка капустных стейков:
- Разрежьте кочан капусты пополам, затем каждую половину разрежьте на толстые ломтики (стейки), толщиной около 2-3 см. Убедитесь, что стебель остается целым, чтобы капуста держала форму.
- Нагрейте духовку до 180°C.
Запекание капусты:
- Положите капустные стейки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полейте их оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Запекайте в духовке около 20-25 минут, пока капуста не станет мягкой и слегка подрумяненной.
Приготовление бекона:
- Нарежьте бекон полосками и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
- Выложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Сырный крем:
- Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и готовьте, постоянно помешивая, около 1 минуты, чтобы получилась светлая ру (загуститель).
- Постепенно влейте молоко, продолжая мешать, чтобы избежать комочков. Доведите смесь до кипения и варите, пока она не загустеет.
- Добавьте тертый сыр чеддер и мускатный орех. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится и не получится однородная масса. Посолите по вкусу.
Финальная сборка:
- На каждый капустный стейк выложите слой жареного бекона.
- Полейте сверху сырным кремом.
- Подавайте сразу же, пока блюдо горячее.
Приятного аппетита!