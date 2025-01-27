Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!

Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"

Турецкий омлет "Менемен" – это простое, но очень вкусное блюдо, которое часто готовят на завтрак в Турции. Оно состоит из яиц, помидоров, перца и лука, а также специй для аромата. Ингредиенты:4 яйца2 средних помидора1 небольшой болгарский перец (можно использовать красный или зеленый)1 небольшая луковица2 столовые ложки растительного маслаСоль по вкусуЧерный молотый перец по вкусуПаприка по желаниюПриготовление:Помидоры помойте и мелко нарежьте кубиками.