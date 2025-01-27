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Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!

Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!
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Стейк из капусты можно дополнить беконом и сырным соусом.

Стейк из капусты с беконом и сырным кремом – это необычное блюдо, которое может стать отличным вариантом для ужина или обеда. Капуста приобретает насыщенный вкус благодаря бекону и сливочному соусу.

Ингредиенты:

Для капустных стейков:

• Кочан белокочанной капусты – 1 шт.

• Бекон – 200 г

• Оливковое масло – 2 ст.л.

• Соль – по вкусу

• Черный молотый перец – по вкусу

Для сырного крема:

• Сливочное масло – 30 г

• Мука – 1 ст.л.

• Молоко – 150 мл

• Сыр чеддер (тертый) – 100 г

• Соль – щепотка

• Мускатный орех – щепотка

Приготовление:

Подготовка капустных стейков:

  1. Разрежьте кочан капусты пополам, затем каждую половину разрежьте на толстые ломтики (стейки), толщиной около 2-3 см. Убедитесь, что стебель остается целым, чтобы капуста держала форму.
  2. Нагрейте духовку до 180°C.

Запекание капусты:

  1. Положите капустные стейки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полейте их оливковым маслом, посолите и поперчите.
  2. Запекайте в духовке около 20-25 минут, пока капуста не станет мягкой и слегка подрумяненной.

Приготовление бекона:

  1. Нарежьте бекон полосками и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
  2. Выложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Сырный крем:

  1. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и готовьте, постоянно помешивая, около 1 минуты, чтобы получилась светлая ру (загуститель).
  2. Постепенно влейте молоко, продолжая мешать, чтобы избежать комочков. Доведите смесь до кипения и варите, пока она не загустеет.
  3. Добавьте тертый сыр чеддер и мускатный орех. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится и не получится однородная масса. Посолите по вкусу.

Финальная сборка:

  1. На каждый капустный стейк выложите слой жареного бекона.
  2. Полейте сверху сырным кремом.
  3. Подавайте сразу же, пока блюдо горячее.

Приятного аппетита!

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27 января 2025, 10:38
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