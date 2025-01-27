Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи

Среди российских знаменитостей существует множество различных предпочтений в отношении здорового завтрака. Собрали наиболее часто встречающиеся варианты.

Тосты с авокадо

Авокадо стало настоящим хитом среди любителей здорового образа жизни. Оно богато полезными жирами, витамином E и клетчаткой. Многие знаменитости, такие как певица Вера Брежнева, включают в свой завтрак тост с авокадо, посыпанный семенами чиа или кунжута. Это блюдо быстро готовится и идеально подходит для тех, у кого мало времени утром.

Смузи-боулы

Смузи-боул – это разновидность смузи, которую подают в миске и украшают различными топингами, такими как ягоды, семена, орехи и кокосовая стружка. Этот вариант завтрака популярен среди многих знаменитостей, включая актрису Светлану Ходченкову. Смузи-боул позволяет комбинировать различные ингредиенты, создавая уникальный вкус каждый раз.

Овощной омлет

Омлет – классический завтрак, но некоторые знаменитости предпочитают добавлять в него овощи, чтобы сделать его более полезным. Например, актер Дмитрий Нагиев любит готовить омлет с брокколи, шпинатом и помидорами. Такое сочетание белков и овощей обеспечивает организм всеми необходимыми веществами для активного начала дня.

Гранола с йогуртом

Гранола – это смесь овсяных хлопьев, орехов, семян и сухофруктов, запеченная до хрустящей корочки. Актриса Анна Чиповская часто включает гранолу в свой завтрак, добавляя ее в натуральный йогурт. Это блюдо богато клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет надолго сохранить чувство сытости.

Творог с фруктами

Творог – отличный источник белка и кальция. Многие знаменитости, такие как модель Наталья Водянова, выбирают творог на завтрак, дополняя его свежими фруктами или ягодами. Это простое и быстрое блюдо, которое легко приготовить даже в условиях ограниченного времени.



Матча латте

Матча – японский зеленый чай, который стал популярным среди поклонников здорового образа жизни. Певица Елка часто начинает свой день с матча латте, приготовленного на растительном молоке. Матча богат антиоксидантами и аминокислотами, что помогает улучшить концентрацию и повысить уровень энергии.



Блины из гречневой муки

Гречневая мука – отличная альтернатива пшеничной муке, так как она не содержит глютена и богата железом и магнием. Актриса Елизавета Боярская любит готовить блины из гречневой муки, подавая их с медом или ягодным соусом. Это вкусный и полезный вариант традиционного русского завтрака.



Киноа с овощами

Киноа – псевдозлак, богатый белком и клетчаткой. Телеведущая Татьяна Лазарева часто включает киноа в свой завтрак, готовя его с овощами и специями. Это блюдо отлично подходит для тех, кто ищет альтернативу традиционным крупам.



Шакшука

Шакшука – традиционное ближневосточное блюдо, представляющее собой яйца, тушеные в томатном соусе с овощами. Актриса Мария Кожевникова иногда готовит шакшуку на завтрак, добавляя в нее специи и зелень. Это сытное и ароматное блюдо, которое заряжает энергией на целый день.



Чиа-пудинг

Чиа-пудинг – это десерт, приготовленный из семян чиа, замоченных в жидкости (обычно в молоке или соке). Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами. Актриса Ирина Горбачева любит начинать свой день с чиа-пудинга, украшенного свежими фруктами и орехами.

Эти примеры показывают, что знаменитости отдают предпочтение разнообразным и здоровым блюдам на завтрак. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и может стать отличным началом дня для любого человека, стремящегося к здоровому образу жизни.

