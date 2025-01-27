Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи

Тяжелобольному Збруеву стало хуже Тесты Семенович объявила о паузе в отношениях Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянамПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком ДобровольскойХудая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Лента новостей

Воскресенье 26 января

00:41Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи 21:11Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром 18:18ТЕСТ: узнай советского исполнителя по фото в молодости 15:13Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном 12:30Горько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 09:40Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога 06:19Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества? 03:16Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 00:11Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса 21:39Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 21:33Салат "Восточный микс": кулинарное попурри 18:10Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения" 15:13ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе 12:03Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы 09:06К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй 06:37Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам 03:41Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 00:12Александру Петрову – 36: эти роли сделали актера одним из самых востребованных в России 21:07Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни 20:01После череды скандалов Глюкоза уехала из России 18:57Путин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ 18:27Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье 16:50Обжигающее какао для зимних прогулок 15:30Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы 14:58Дом для краснокнижников: какие редкие животные обитают в парках Москвы 14:38Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался? 13:48Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой 12:53Оскорбительный выпад Решетовой в адрес Алсу вызвал гнев россиян 11:33"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами 10:54Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера 09:19Друг прогнавшей Галкина* Пугачевой заявил о желании Примадонны вернуться в Россию 09:01"Не хочу, чтобы нас сравнивали": Долина сообщила про выбор псевдонима для внучки 06:14Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир 03:47Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы 00:29Переживающая тяжелый развод Алсу рассказала о новом неожиданном увлечении 22:1769-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж 20:56Тест: угадайте советский фильм по одному кадру 19:17Тяжелобольному Александру Збруеву стало хуже 17:40Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Анора" 16:37Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников 16:13 В Москве начался конкурс для тех, кто хочет руководить столичными театрами 13:56Новинки ушедшего из России "Самсунга" раздали русским звездам 13:55Тест для стиляг из СССР: насколько хорошо вы знаете знаковые вещи советской моды? 12:44Кинопарк "Москино" с начала года посетили более 100 тысяч человек 12:00Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа 10:56Со святыми упокой: как теперь выглядит могила умершего 13 лет назад Игоря Кваши 10:16Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа 09:15Отдавшая наглым мошенникам уникальную вещь Гузеева сделала заявление: Верните мне мое 06:18Фетучини с хурмой: необычное сочетание ингредиентов на вашем столе 03:26Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи
91

Среди российских знаменитостей существует множество различных предпочтений в отношении здорового завтрака. Собрали наиболее часто встречающиеся варианты.

Тосты с авокадо

Фото: freepik.com

Авокадо стало настоящим хитом среди любителей здорового образа жизни. Оно богато полезными жирами, витамином E и клетчаткой. Многие знаменитости, такие как певица Вера Брежнева, включают в свой завтрак тост с авокадо, посыпанный семенами чиа или кунжута. Это блюдо быстро готовится и идеально подходит для тех, у кого мало времени утром.

Смузи-боулы

Фото: freepik.com

Смузи-боул – это разновидность смузи, которую подают в миске и украшают различными топингами, такими как ягоды, семена, орехи и кокосовая стружка. Этот вариант завтрака популярен среди многих знаменитостей, включая актрису Светлану Ходченкову. Смузи-боул позволяет комбинировать различные ингредиенты, создавая уникальный вкус каждый раз.

Овощной омлет

Фото: freepik.com

Омлет – классический завтрак, но некоторые знаменитости предпочитают добавлять в него овощи, чтобы сделать его более полезным. Например, актер Дмитрий Нагиев любит готовить омлет с брокколи, шпинатом и помидорами. Такое сочетание белков и овощей обеспечивает организм всеми необходимыми веществами для активного начала дня.

Гранола с йогуртом

Фото: freepik.com

Гранола – это смесь овсяных хлопьев, орехов, семян и сухофруктов, запеченная до хрустящей корочки. Актриса Анна Чиповская часто включает гранолу в свой завтрак, добавляя ее в натуральный йогурт. Это блюдо богато клетчаткой, белками и полезными жирами, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет надолго сохранить чувство сытости.

Творог с фруктами

Фото: freepik.com

Творог – отличный источник белка и кальция. Многие знаменитости, такие как модель Наталья Водянова, выбирают творог на завтрак, дополняя его свежими фруктами или ягодами. Это простое и быстрое блюдо, которое легко приготовить даже в условиях ограниченного времени.

Матча латте

Фото: freepik.com

Матча – японский зеленый чай, который стал популярным среди поклонников здорового образа жизни. Певица Елка часто начинает свой день с матча латте, приготовленного на растительном молоке. Матча богат антиоксидантами и аминокислотами, что помогает улучшить концентрацию и повысить уровень энергии.

Блины из гречневой муки

Фото: freepik.com

Гречневая мука – отличная альтернатива пшеничной муке, так как она не содержит глютена и богата железом и магнием. Актриса Елизавета Боярская любит готовить блины из гречневой муки, подавая их с медом или ягодным соусом. Это вкусный и полезный вариант традиционного русского завтрака.

Киноа с овощами

Фото: freepik.com

Киноа – псевдозлак, богатый белком и клетчаткой. Телеведущая Татьяна Лазарева часто включает киноа в свой завтрак, готовя его с овощами и специями. Это блюдо отлично подходит для тех, кто ищет альтернативу традиционным крупам.

Шакшука

Фото: freepik.com

Шакшука – традиционное ближневосточное блюдо, представляющее собой яйца, тушеные в томатном соусе с овощами. Актриса Мария Кожевникова иногда готовит шакшуку на завтрак, добавляя в нее специи и зелень. Это сытное и ароматное блюдо, которое заряжает энергией на целый день.

Чиа-пудинг

Фото: freepik.com

Чиа-пудинг – это десерт, приготовленный из семян чиа, замоченных в жидкости (обычно в молоке или соке). Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами. Актриса Ирина Горбачева любит начинать свой день с чиа-пудинга, украшенного свежими фруктами и орехами.

Эти примеры показывают, что знаменитости отдают предпочтение разнообразным и здоровым блюдам на завтрак. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и может стать отличным началом дня для любого человека, стремящегося к здоровому образу жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2025, 00:41
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

По теме

Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей

Шоколадные маффины: идеальная выпечка к чаю или прекрасный завтрак в будний день

Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром

Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром
Биточки из лосося с сыром – это вкусное и полезное блюдо, которое понравится любителям рыбы. Публикуем простой рецепт. Ингредиенты:Филе лосося – 500 гСыр твердый – 100 гЯйцо куриное – 1 шт.

Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном

Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном
Этот быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном на готовом слоеном тесте станет вашим любимым блюдом для уютных вечеров и неожиданных гостей. Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но времени на сложные кулинарные эксперименты совсем нет, этот рецепт идеально подходит.

Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога

Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога
Проблема выбора профессии кроется именно в подростковом возрасте. В подростковом возрасте мировоззрение ребенка только формируется.

Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества?

Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества?
Правозащитник Геннадий Кузьмин поможет справиться с мошенниками. Геннадий Кузьмин, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро, делится четким алгоритмом действий для тех, кто столкнулся с интернет-мошенниками, объясняет, какие шаги помогут минимизировать ущерб, и дает советы, как избежать подобных ситуаций.

Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса

Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса
Этот метод особенно понравится любителям необычных сочетаний вкусов. Пиво придает мясу особую мягкость и насыщенность, а травы и специи делают блюдо невероятно ароматным. Представьте себе холодное зимнее утро, когда за окном снегопад, а вы сидите дома с чашечкой горячего чая.

Выбор читателей

25/01СбтВскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 26/01ВскПрохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 25/01СбтЗвезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы 25/01СбтТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе 25/01СбтГубернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 26/01ВскГорько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году