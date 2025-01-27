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Понедельник 27 января

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Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"

Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"
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Турецкий омлет "Менемен" – это простое, но очень вкусное блюдо, которое часто готовят на завтрак в Турции. Оно состоит из яиц, помидоров, перца и лука, а также специй для аромата.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2 средних помидора
  • 1 небольшой болгарский перец (можно использовать красный или зеленый)
  • 1 небольшая луковица
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Паприка по желанию

Приготовление:

  1. Помидоры помойте и мелко нарежьте кубиками.
  2. Болгарский перец очистите от семян и тоже нарежьте мелкими кубиками.
  3. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
  4. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне.
  5. Добавьте лук и обжаривайте до мягкости и золотистого цвета (около 3-4 минут).
  6. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и продолжайте жарить еще 2-3 минуты, пока он не станет мягким.
  7. В отдельной миске взбейте яйца вилкой или венчиком до однородной массы.
  8. Посолите и поперчите их по вкусу.
  9. Аккуратно вылейте взбитые яйца на овощи в сковороду и перемешайте, чтобы яйца равномерно распределились между овощами.
  10. Уменьшите огонь до среднего и готовьте омлет, периодически помешивая, пока яйца полностью не схватятся (примерно 5-7 минут). Если хотите получить более плотную структуру, накройте сковороду крышкой на последние пару минут приготовления.
  11. Готовый менемен посыпьте паприкой по желанию.
  12. Подавайте горячим с хлебом или лепешками.

Приятного аппетита!

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27 января 2025, 04:35
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