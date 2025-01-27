Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"

Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном

Этот быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном на готовом слоеном тесте станет вашим любимым блюдом для уютных вечеров и неожиданных гостей. Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но времени на сложные кулинарные эксперименты совсем нет, этот рецепт идеально подходит.