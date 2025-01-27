Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"

Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 средних помидора
- 1 небольшой болгарский перец (можно использовать красный или зеленый)
- 1 небольшая луковица
- 2 столовые ложки растительного масла
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- Паприка по желанию
Приготовление:
- Помидоры помойте и мелко нарежьте кубиками.
- Болгарский перец очистите от семян и тоже нарежьте мелкими кубиками.
- Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
- Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне.
- Добавьте лук и обжаривайте до мягкости и золотистого цвета (около 3-4 минут).
- Затем добавьте нарезанный болгарский перец и продолжайте жарить еще 2-3 минуты, пока он не станет мягким.
- В отдельной миске взбейте яйца вилкой или венчиком до однородной массы.
- Посолите и поперчите их по вкусу.
- Аккуратно вылейте взбитые яйца на овощи в сковороду и перемешайте, чтобы яйца равномерно распределились между овощами.
- Уменьшите огонь до среднего и готовьте омлет, периодически помешивая, пока яйца полностью не схватятся (примерно 5-7 минут). Если хотите получить более плотную структуру, накройте сковороду крышкой на последние пару минут приготовления.
- Готовый менемен посыпьте паприкой по желанию.
- Подавайте горячим с хлебом или лепешками.
Приятного аппетита!