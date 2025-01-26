Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога

Проблема выбора профессии кроется именно в подростковом возрасте.

В подростковом возрасте мировоззрение ребенка только формируется. Система ценностей и жизненных целей еще не ясна. Дети только задумываются над тем, кем хотят быть и их представление о мире постоянно меняется. Советы детского психолога Людмилы Лопиной помогут вашему ребенку определиться с будущей профессией.

Вопреки педагогическим нормам самоопределения подростка, следует обозначить главное: в этом возрасте важен именно поиск собственного самоопределения, выбор жизненной стратегии, а не выбор конкретной профессии. Именно поэтому так сложно и волнительно сделать выбор кем быть.

Волнение усиливается тем, что страх “не быть, не состояться” является возрастным страхом подростка, таким же как страх темноты у дошкольников. Вот и маются подростки, с одной стороны формируя мировоззрение и жизненные ценности, а с другой — боясь не состояться. И именно в этом возрасте они частенько слышат: “будешь дворником”, “никуда не поступишь”, “не сдашь ЕГЭ”.

Формула выбора профессии

Интернет полон тестов и опросников, но все они раскрывают лишь одну сторону медали. Результаты подобных тестирований часто приводят в ловушку. Но давайте разбираться системно. Например, существует схема выбора профессии психолога Евгения Климова “хочу — могу — надо”.

Где “хочу”– это интересы человека, “могу”– это его возможности и способности, “надо” – востребованность на рынке труда.

Оптимальный выбор будущей профессии лежит на пересечении этих трех критериев. Нельзя вырвать из этой формулы одно или два значения. Разберем далее на примерах.

Хочу. Задайте вопрос: “Что я люблю делать?”

Это самый популярный и нужный вопрос при выборе профессии. Это вопрос про интерес. Но он не так прост, как может показаться.

— Я хотел быть программистом и поступил, — рассказывает студент второго курса, пришедший с депрессией. Но я не этого хотел на самом деле и не так себе это представлял. Переводиться на другую специальность родители не разрешают.

Совет подростку: ответив себе что любите делать и подобрав под интерес дело всей своей жизни, изучите эти профессии, вникните в них глубже. Представьте свой карьерный путь в ней на ближайшие 3-5-7 лет. Где вы находитесь? Кто вас окружает? Что умеете и что имеете? Как себя чувствуете? А что вы испытываете прямо сейчас, когда представляете этот путь? Вдохновение или скуку?

Если образ нравится и вдохновляет, можно двигаться дальше. Если в груди радостное сердцебиение, а на лице улыбка — вы двигаетесь в верном направлении. Если нет развития образа, скучно и неинтересно — стоит рассмотреть другие направления.

Могу. Задайте вопрос: “Что из того, что я люблю делать, я умею делать хорошо?”

Это уже про навык, про возможности и способности. Я люблю петь, но делаю это не очень хорошо. В таком случае придется нарабатывать этот навык дополнительно, обучаться, и это может привести к выгоранию. Отвечая на вопрос про способности, не путайте его со способностью справляться со школьными предметами.

В школе два направления: физико-математическое и химико-биологическое. Способный подросток с ними хорошо справляется, а интересна ему юриспруденция. Как эти два направления могут ему помочь и приведут ли они его к успеху?

Совет подростку: не путайте любимые и интересные предметы с теми, которые успешно осваиваете в школе. Несмотря на то, что скорее всего, это ваши природные способности, не ориентируйтесь только на них.

Рекомендую обдумать способности шире и проанализировать, какие же еще ваши уникальные навыки лежат за этим.

Надо. Задайте вопрос: “Что из того, что я люблю и умею, нужно людям?”

Это про востребованность профессии. Например, медицина. Девочка, которая послушала родителей и выбрала эту стезю, сегодня страдает паническими атаками, потому что на каждой ее смене кто-то умирал, а она к этому была не готова. Сегодня она боится вызвать скорую даже самой себе, потому что для нее это не про безопасность, а про опасения. “Хочу” и “могу” не были учтены и выбор профессии сделал жизнь адом.

Совет подростку: задайте себе вопрос: “Чем я точно не хочу заниматься?”. Ответ на этот вопрос не даст попасть в ловушку востребованности профессии на рынке труда.

Жизнь изменчива

Одна из исследовательских компаний посчитала, что к 2030 году роботы заменят около 20 млн рабочих мест в промышленном производстве. Здесь хочется отметить, что сегодня существуют банковские приложения, банкоматы и голосовые помощники. Все это несомненно упрощает нашу жизнь.

Но лично вам нравится разговаривать с голосовым банковским помощником? Решает он ваши проблемы или вы все же просите связать вас со специалистом? А очереди в банках, когда офис полон специалистов и они не успевают всех обслужить? В интернете много контента по йоге и спортивным тренировкам, но идем мы именно к специалисту.

Важно не забывать, что это не тот случай, когда вы делаете выбор раз и навсегда. Если выбор профессии станет ошибочным, помните, это только базовое образование. Переквалификация возможна всегда. Эта мысль избавит вас от излишней тревоги при выборе профессии.

Подростки, как правило, гибкие. В этом их сила. Они легче решаются на перемены, быстрее реагируют на новшества, изменения, и не боятся учиться новому. Нередко они сами являются авторами всего нового. И это дает им больше возможностей проявить себя в любой профессии. Они готовы осваивать все новое, в том числе и быстро освоить новую профессию.

А вот если подросток ничего не хочет, его ничего не интересует и не увлекает, то это скорее всего означает, что тема с учебой, репетиторами привела к апатии и даже депрессии. Да, да, у подростков тоже бывает депрессия, часто под маской агрессии. Он перегружен и не понимает, что вообще ему нравится и чего он хочет от жизни. Рекомендую снизить нагрузку и позволить подростку отдохнуть. Самое время не перегружать, пока дело не дошло до выгорания или клинической депрессии.

Ответы на вопросы выше позволят понять интересы, оценить навыки, а значит, найти профессию, которая не будет в тягость. Прислушиваясь, но не ориентируясь на мнение родителей, блогеров, или друзей. Нужно быть готовым ошибаться и не бояться ошибок. Тогда получится искренне влюбиться в выбранную профессию и наслаждаться каждым днем. Быть специалистом влюбленным в свое дело – это здорово!