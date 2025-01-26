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Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром

Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром
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Биточки из лосося с сыром – это вкусное и полезное блюдо, которое понравится любителям рыбы. Публикуем простой рецепт.

Ингредиенты:

  • Филе лосося – 500 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Панировочные сухари – 4 ст. ложки
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Лосось промойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте филе небольшими кусочками.
  3. Лук очистите и мелко нарежьте.
  4. Чеснок очистите и измельчите.
  5. Сыр натрите на мелкой терке.
  6. Пропустите кусочки лосося через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша.
  7. Добавьте к рыбному фаршу лук, чеснок, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  8. Введите в фарш натертый сыр и снова тщательно перемешайте.
  9. Сформируйте из фарша небольшие круглые биточки.
  10. Обваляйте каждый биточек в панировочных сухарях.
  11. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  12. Выложите биточки на горячую сковороду и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Это займет примерно 7-10 минут.
  13. Готовые биточки выложите на тарелку и подавайте горячими. Можно украсить зеленью и подать с овощами или гарниром на ваш выбор.

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26 января 2025, 21:11
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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