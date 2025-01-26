Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром

Биточки из лосося с сыром – это вкусное и полезное блюдо, которое понравится любителям рыбы. Публикуем простой рецепт.
Ингредиенты:
- Филе лосося – 500 г
- Сыр твердый – 100 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Панировочные сухари – 4 ст. ложки
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Лосось промойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
- Нарежьте филе небольшими кусочками.
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- Чеснок очистите и измельчите.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Пропустите кусочки лосося через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша.
- Добавьте к рыбному фаршу лук, чеснок, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Введите в фарш натертый сыр и снова тщательно перемешайте.
- Сформируйте из фарша небольшие круглые биточки.
- Обваляйте каждый биточек в панировочных сухарях.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выложите биточки на горячую сковороду и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Это займет примерно 7-10 минут.
- Готовые биточки выложите на тарелку и подавайте горячими. Можно украсить зеленью и подать с овощами или гарниром на ваш выбор.