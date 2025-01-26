Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном

Тяжелобольному Збруеву стало хуже Тесты Семенович объявила о паузе в отношениях Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянамПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком ДобровольскойХудая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Лента новостей

Воскресенье 26 января

15:13Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном 12:30Горько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 09:40Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога 06:19Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества? 03:16Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 00:11Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса 21:39Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 21:33Салат "Восточный микс": кулинарное попурри 18:10Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения" 15:13ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе 12:03Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы 09:06К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй 06:37Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам 03:41Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 00:12Александру Петрову – 36: эти роли сделали актера одним из самых востребованных в России 21:07Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни 20:01После череды скандалов Глюкоза уехала из России 18:57Путин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ 18:27Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье 16:50Обжигающее какао для зимних прогулок 15:30Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы 14:58Дом для краснокнижников: какие редкие животные обитают в парках Москвы 14:38Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался? 13:48Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой 12:53Оскорбительный выпад Решетовой в адрес Алсу вызвал гнев россиян 11:33"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами 10:54Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера 09:19Друг прогнавшей Галкина* Пугачевой заявил о желании Примадонны вернуться в Россию 09:01"Не хочу, чтобы нас сравнивали": Долина сообщила про выбор псевдонима для внучки 06:14Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир 03:47Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы 00:29Переживающая тяжелый развод Алсу рассказала о новом неожиданном увлечении 22:1769-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж 20:56Тест: угадайте советский фильм по одному кадру 19:17Тяжелобольному Александру Збруеву стало хуже 17:40Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Анора" 16:37Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников 16:13 В Москве начался конкурс для тех, кто хочет руководить столичными театрами 13:56Новинки ушедшего из России "Самсунга" раздали русским звездам 13:55Тест для стиляг из СССР: насколько хорошо вы знаете знаковые вещи советской моды? 12:44Кинопарк "Москино" с начала года посетили более 100 тысяч человек 12:00Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа 10:56Со святыми упокой: как теперь выглядит могила умершего 13 лет назад Игоря Кваши 10:16Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа 09:15Отдавшая наглым мошенникам уникальную вещь Гузеева сделала заявление: Верните мне мое 06:18Фетучини с хурмой: необычное сочетание ингредиентов на вашем столе 03:26Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа 00:06Семенович объявила о паузе в отношениях с женатым возлюбленным 20:48Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте 20:40Легендарный диктор телевидения Анна Шатилова нашла новую работу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном

Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном
60

Этот быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном на готовом слоеном тесте станет вашим любимым блюдом для уютных вечеров и неожиданных гостей.

Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но времени на сложные кулинарные эксперименты совсем нет, этот рецепт идеально подходит. Представляем вам быстрый и невероятно аппетитный тарт с грибами и тимьяном, который готовится буквально за считанные минуты благодаря использованию готового слоеного теста.

Этот тарт сочетает в себе нежность теста, насыщенность грибов и аромат тимьяна, создавая идеальное сочетание вкусов. Идеально подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Покупное слоеное тесто – 250 г
  • Грибы (шампиньоны или любые другие грибы) – 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Тимьян свежий – несколько веточек (или сушеный – 1 ч.л.)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Сметана или сливки – 150 мл
  • Сыр твердый (например, пармезан) – 50 г

Приготовление:

Шаг 1: Подготовь начинку

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок мелко порубите.
  2. Грибы нарежьте тонкими ломтиками.
  3. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
  4. Добавьте чеснок и жарьте еще минуту.
  5. Затем добавьте грибы и обжаривайте их до золотистого цвета, около 7-10 минут.
  6. Посолите, поперчите, добавьте листья свежего тимьяна (если используете сушеный, добавляйте вместе с солью).

Шаг 2: Собери тарт

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Раскатайте готовое слоеное тесто в круг толщиной примерно 0,5 см.
  3. Перенесите тесто в форму для выпечки диаметром 22-24 см, формируя бортики.
  4. Проколите дно вилкой в нескольких местах.
  5. Выпекайте основу без начинки 10-12 минут.

Шаг 3: Заполни тарт

  1. Доставьте основу из духовки и дайте ей немного остыть.
  2. Равномерно распределите грибную смесь по основе.
  3. Смешайте сметану или сливки с тертым сыром и полей этой смесью грибы.

Шаг 4: Выпекание

  1. Верните тарт в духовку и запекайте еще 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.
  2. Достаньте готовый тарт из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

26 января 2025, 15:13
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

По теме

Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей

Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей

Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога

Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога
Проблема выбора профессии кроется именно в подростковом возрасте. В подростковом возрасте мировоззрение ребенка только формируется.

Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества?

Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества?
Правозащитник Геннадий Кузьмин поможет справиться с мошенниками. Геннадий Кузьмин, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро, делится четким алгоритмом действий для тех, кто столкнулся с интернет-мошенниками, объясняет, какие шаги помогут минимизировать ущерб, и дает советы, как избежать подобных ситуаций.

Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса

Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса
Этот метод особенно понравится любителям необычных сочетаний вкусов. Пиво придает мясу особую мягкость и насыщенность, а травы и специи делают блюдо невероятно ароматным. Представьте себе холодное зимнее утро, когда за окном снегопад, а вы сидите дома с чашечкой горячего чая.

Салат "Восточный микс": кулинарное попурри

Салат "Восточный микс": кулинарное попурри
Как насчет того, чтобы попробовать салат с яркими вкусами и неожиданными сочетаниями? Вот рецепт необычного салата. Ингредиенты:Куриная грудка – 200 гАвокадо – 1 шт.

Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения"

Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения"
Если жизнь – лучший сценарист, то исторические события – лучший фон для приключенческих романов. Мы выбрали пять классных книг по Литрес Подписке, основанных на реальных событиях, – от древнеиндийского эпоса до современной трактовки биографии Цезаря. "Путешествие на Запад.

Выбор читателей

24/01ПтнСледователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы 25/01СбтВскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 24/01ПтнПутин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ 24/01ПтнМногодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье 24/01ПтнПосле череды скандалов Глюкоза уехала из России 26/01ВскПрохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах