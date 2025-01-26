Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном

Этот быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном на готовом слоеном тесте станет вашим любимым блюдом для уютных вечеров и неожиданных гостей.



Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но времени на сложные кулинарные эксперименты совсем нет, этот рецепт идеально подходит. Представляем вам быстрый и невероятно аппетитный тарт с грибами и тимьяном, который готовится буквально за считанные минуты благодаря использованию готового слоеного теста.

Этот тарт сочетает в себе нежность теста, насыщенность грибов и аромат тимьяна, создавая идеальное сочетание вкусов. Идеально подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для начинки:

Покупное слоеное тесто – 250 г

Грибы (шампиньоны или любые другие грибы) – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Тимьян свежий – несколько веточек (или сушеный – 1 ч.л.)

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соль и перец – по вкусу

Сметана или сливки – 150 мл

Сыр твердый (например, пармезан) – 50 г

Приготовление:

Шаг 1: Подготовь начинку

Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок мелко порубите. Грибы нарежьте тонкими ломтиками. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте чеснок и жарьте еще минуту. Затем добавьте грибы и обжаривайте их до золотистого цвета, около 7-10 минут. Посолите, поперчите, добавьте листья свежего тимьяна (если используете сушеный, добавляйте вместе с солью).

Шаг 2: Собери тарт

Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте готовое слоеное тесто в круг толщиной примерно 0,5 см. Перенесите тесто в форму для выпечки диаметром 22-24 см, формируя бортики. Проколите дно вилкой в нескольких местах. Выпекайте основу без начинки 10-12 минут.

Шаг 3: Заполни тарт

Доставьте основу из духовки и дайте ей немного остыть. Равномерно распределите грибную смесь по основе. Смешайте сметану или сливки с тертым сыром и полей этой смесью грибы.

Шаг 4: Выпекание

Верните тарт в духовку и запекайте еще 15-20 минут, пока верх не станет золотистым. Достаньте готовый тарт из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита!