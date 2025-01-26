Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном

Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но времени на сложные кулинарные эксперименты совсем нет, этот рецепт идеально подходит. Представляем вам быстрый и невероятно аппетитный тарт с грибами и тимьяном, который готовится буквально за считанные минуты благодаря использованию готового слоеного теста.
Этот тарт сочетает в себе нежность теста, насыщенность грибов и аромат тимьяна, создавая идеальное сочетание вкусов. Идеально подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Для начинки:
- Покупное слоеное тесто – 250 г
- Грибы (шампиньоны или любые другие грибы) – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Тимьян свежий – несколько веточек (или сушеный – 1 ч.л.)
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль и перец – по вкусу
- Сметана или сливки – 150 мл
- Сыр твердый (например, пармезан) – 50 г
Приготовление:
Шаг 1: Подготовь начинку
- Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок мелко порубите.
- Грибы нарежьте тонкими ломтиками.
- На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте чеснок и жарьте еще минуту.
- Затем добавьте грибы и обжаривайте их до золотистого цвета, около 7-10 минут.
- Посолите, поперчите, добавьте листья свежего тимьяна (если используете сушеный, добавляйте вместе с солью).
Шаг 2: Собери тарт
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Раскатайте готовое слоеное тесто в круг толщиной примерно 0,5 см.
- Перенесите тесто в форму для выпечки диаметром 22-24 см, формируя бортики.
- Проколите дно вилкой в нескольких местах.
- Выпекайте основу без начинки 10-12 минут.
Шаг 3: Заполни тарт
- Доставьте основу из духовки и дайте ей немного остыть.
- Равномерно распределите грибную смесь по основе.
- Смешайте сметану или сливки с тертым сыром и полей этой смесью грибы.
Шаг 4: Выпекание
- Верните тарт в духовку и запекайте еще 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.
- Достаньте готовый тарт из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.
Приятного аппетита!