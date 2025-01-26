Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса

Этот метод особенно понравится любителям необычных сочетаний вкусов. Пиво придает мясу особую мягкость и насыщенность, а травы и специи делают блюдо невероятно ароматным.



Представьте себе холодное зимнее утро, когда за окном снегопад, а вы сидите дома с чашечкой горячего чая. На кухне стоит аппетитный запах жареного мяса, который наполняет дом уютом и теплом. Это именно то ощущение, которое возникает при приготовлении грудинки в пиве с ароматными травами и чесноком. Это блюдо идеально подходит для семейных ужинов или праздничных застолий, ведь оно всегда вызывает восторг у всех присутствующих.

Ингредиенты:

Говяжья грудинка – 1,5 кг

Темное пиво – 500 мл

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 8 зубчиков

Розмарин – 2 веточки

Тимьян – 2 веточки

Лавровый лист – 2 шт.

Черный перец горошком – 10 шт.

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Соль – по вкусу

Вода – 200 мл

Приготовление:

Очистите морковь и лук, нарежьте их крупными кольцами. Чеснок разрежьте пополам вдоль каждого зубчика. Веточки розмарина и тимьяна промойте и слегка разомните пальцами, чтобы они выпустили больше аромата. Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле или сотейнике. Обсушенную грудинку обжарьте со всех сторон до золотистой корочки. Затем выньте мясо и отложите в сторону. В ту же кастрюлю положите нарезанный лук и морковь, обжаривайте их до мягкости. Добавьте чеснок, розмарин, тимьян, лавровый лист и черный перец горошком. Перемешайте и готовьте еще пару минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматом друг друга. Верните мясо обратно в кастрюлю, полейте его темным пивом и добавьте воду. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 3-4 часов, периодически проверяя уровень жидкости и добавляя воду, если необходимо. Когда мясо станет очень мягким и будет легко отходить от костей, выключите огонь. Достаньте грудинку из кастрюли и дайте ей немного остыть. Затем нарежьте ее порционными кусочками и подавайте с любимым гарниром, полив оставшимся соусом из кастрюли.

Это блюдо идеально сочетается с картофельным пюре, свежим хлебом или просто с хрустящим багетом. Приятного аппетита!