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Суббота 25 января

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К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй

К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй
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Студенческие годы – самые прекрасные, если не считать периоды сессии.

Сессия — время гипернагрузок, недосыпа, а еще в этот период склонность к изобретательности и креативному мышлению обнаруживает в себе каждый второй студент. Ведь цель одна — сдать предмет, а способы достижения могут быть самыми разными. Кто-то учит днями и ночами, другие спят на учебниках, третьи включают аудиозапись с лекцией, чтобы запоминать ее прямо во сне. Как пережить непростой период, сохранить бодрость и не превратиться в выжатый лимон? Свои истории рассказывают сами студенты.

Вот несколько самых популярных лайфхаков, чтобы успешно сдать экзамен.

1. Создание шпаргалок — популярный способ подготовки к экзамену. Тщательная переработка пройденного материала помогает выделить и запомнить самое важное, структурировать информацию. У всех же есть тот преподаватель, который рекомендует делать "шпоры", чтобы лучше запомнилось?

2. Обмен знаниями — это тоже отличный способ подготовиться к испытанию. Можно делиться своими заметками и конспектами, объяснять друг другу сложные темы, помогать запомнить важные даты и события.

3. Использование современных технологий: различных онлайн-тренажеров, программ, приложений, тестов по теме.

4. Психологическая подготовка: использование техник релаксации, предметов "на удачу", следование суевериям, а также прием витаминов или других средств, чтобы справиться со стрессом и не нервничать.

5. Современная образовательная традиция такова, что аттестация по некоторым дисциплинам проходит в групповом или проектном формате. Отрепетировать сдачу зачета или экзамена не будет лишним. Более того, совместное повторение материала иногда бывает крайне полезным.

Своими историями о том, какие приемы помогли сдать экзамены и что из этого вышло, специально ко Дню студента поделились несколько человек.

Катя, студентка 5-го курса МГТУ им. Баумана

Переборщила с ароматерапией

Как-то раз я услышала, что побороть нервное напряжение перед сессией помогает ароматерапия эфирными маслами. Например, масла ромашки, лаванды, цитрусовых, ванили якобы помогают успокоить нервную систему и настроиться на позитив. И я решила попробовать: мне как раз предстоял экзамен по сложному предмету с преподавателем, который славился тем, что сдать на "отлично" ему было практически невозможно.

Конечно, я очень волновалась перед предстоящим испытанием. И для большей эффективности смешала всего и побольше, взяв сразу несколько масел из списка. Только забыла учесть, что эфирного масла надо брать буквально каплю, и в результате такой "ароматерапии" у меня разболелась голова. Правда, экзамен я все равно сдала — но подозреваю, что дело было просто в хорошей подготовке и знаниях.

Олег, аспирант, РАНХиГС

Принимает таблетки для ума

Конечно, лучший способ все сдать — это выучить предмет. В любом случае обрабатывать огромный объем информации в короткий промежуток времени — это стресс. Бывает, что мозг уже просто не воспринимает, концентрация падает. Да и вообще каждый раз это стресс — а он тоже влияет на усвоение информации. Например, все выучил, а приходишь в аудиторию — и в голове пустота.

Чтобы лучше запомнить материал, я всегда во время сессий налегал на орехи и шоколад: мне казалось, что с ними мозг лучше начинает работать. Также принимал "таблетки для ума" — так мы между собой их называли: например, витамин В. Считается, что они стимулируют деятельность мозга и помогают повысить концентрацию внимания. Но в любом случае нужно приложить хоть какие-то усилия: если в голове нет информации, она к тебе с неба не упадет.

Анна, студентка 1-го курса МГУ

Налегает на витамины

В этом году я сдаю свою первую студенческую сессию. Сказать, что волнуюсь, — не сказать ничего! Ведь от результатов экзаменов зависит дальнейшее обучение в вузе: говорят, что основная масса студентов отсеивается именно в это время. На нашем курсе некоторые пользуются энергетиками, чтобы взбодриться, или принимают всякие успокаивающие БАДы, травяные настойки и прочие "природные" натуральные смеси.

Лично я выбрала для себя добавку с магнием и витаминные комплексы: витамин B в нем полезен для внимания и работы мозга. Еще пью витамин D — в нашей полосе он вообще рекомендуется практически каждому как универсальное средство для хорошего самочувствия и снятия стресса. Возможно, это просто самовнушение, но мне кажется, что билеты стали действительно запоминаться лучше, а учеба даваться проще.

Елена, закончила вуз 5 лет назад

Уверена в себе в любой ситуации

Я не думаю, что есть какое-то идеальное средство, чтобы все выучить, не прикладывая усилий. Во времена моей учебы студенты использовали такой лайфхак: к каждому преподавателю у нас был свой подход. Кому-то нужно, чтобы ты пришел на его экзамен как на парад, показав значимость этого предмета и уважение к авторитету. А были преподаватели, которые любили "поговорить". Садишься сдавать билет и понимаешь, что именно этого не помнишь, — тут главное было не запаниковать, а уверенно вести беседу.

Я спокойно начинала рассуждать по теме, и преподаватель, вступая со мной в диалог, сам увлекался и мог не заметить, что прямого ответа я так и не дала. Конечно, это не со всеми работает, да и с точными науками такой фокус не пройдет. Но уверенность и спокойствие помогут в любом случае — и не только на экзаменах.

Антон Иванович, преподаватель

Разбудил заснувшего студента

Однажды я принимал экзамен. Все шло как обычно: студенты заходили в аудиторию, волновались, кто-то нервно смеялся, кто-то, наоборот, был молчалив и напряжен. По очереди трясущимися руками брали билеты, вздыхали и шли готовиться к неизбежному. Иными словами, типичная атмосфера на экзамене.

И вот, когда основная масса студентов уже ответила и получила долгожданные отметки в зачетки, в аудитории внезапно раздался… раскатистый храп. Оказалось, один из студентов так волновался, что перебрал с кофе накануне ответственного дня — и заснул прямо за партой. К пересдаче студент готовился уже по-другому: планомерно повторял темы, соблюдал режим дня, высыпался — и в итоге сдал предмет на отлично. Но тот курьез я вспоминаю до сих пор.

Главный секрет

Экзамен — это не просто волнение, но и репетиция будущих жизненных вызовов и задач, тест на стрессоустойчивость, умение справляться со сложностями и добиваться поставленных целей. Пожалуй, не существует волшебного способа сдать его без должной и качественной подготовки, хорошей мотивации и интереса к самому предмету.

Но можно правильно подойти к подготовке, соблюдая чувство меры:

  • изучать билеты и темы заблаговременно, не пытаясь охватить в последнюю перед экзаменом ночь информацию, которую учили весь семестр;
  • быть последовательным и уметь планировать: наметить план изучения темы, определить контрольные точки, проработать слабые места;
  • регулярно устраивать самопроверку, проходить пробные тесты и экзамены, повторять изученное;
  • интересоваться предметом, дополнительно что-то читать на эту тему, смотреть образовательные лекции, вебинары и так далее;
  • периодически давать себе отдых: гулять на свежем воздухе, заниматься физической активностью, хобби — это поможет справиться со стрессом и избежать умственного перенапряжения;
  • в ночь перед днем икс желательно лечь пораньше и хорошо выспаться (мозгу тоже нужен отдых) — так вы быстрее будете реагировать, легче вспоминать информацию на следующий день.

И помните: ни пуха ни пера!

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25 января 2025, 09:06
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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