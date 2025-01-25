Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам

Почему бы не использовать одну куриную грудку для приготовления сразу двух разнообразных блюд?

Это не только удобно, но и позволяет удовлетворить разные вкусовые предпочтения. Одно из блюд будет легким и полезным — куриный шницель, а другое — аппетитные стрипсы, которые идеально подойдут для тех, кто любит порадовать себя чем-то вкусным.

Ингредиенты на 3 порции:

Для шницеля:

• Филе курицы — 600 г

• Яйцо — 2 шт.

• Нутовая мука — 60 г

• Овсяная мука — 60 г*

• Масло для жарки — 5 г

• Соль — 5 г

• Черный перец (свежемолотый) — 1 г

• Молотый имбирь — 0,5 г

• Молотая паприка — 1 г

• Молотый чеснок — 2 г

Для стрипсов:

• Малое филе — 200 г

• Нутовая мука — 60 г

• Яйцо — 1 шт.

• Огуречный рассол — 300 мл

• Соль — 2 г

• Черный перец — 0,5 г

• Молотая паприка — 0,5 г

• Куркума — 0,5 г

• Кайенский перец — 0,5 г

Приготовление:

Шаг 1: Шницель

Сначала отделите малое филе от грудки и отложите его для стрипсов. Большое филе тщательно отбейте, затем приправьте солью и перцем. Для добавления интересных ноток используйте молотую паприку, чеснок и немного имбиря. Обваляйте отбитое филе в смеси нутовой и овсяной муки, затем окуните в взбитые яйца и снова обваляйте в мучной смеси. Разогрейте небольшое количество растительного масла на сковороде и обжаривайте шницель по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Шаг 2: Стрипсы

Малое филе замочите в огуречном рассоле и оставьте на ночь в холодильнике для маринования. В отдельной миске смешайте нутовую муку с солью, паприкой, чёрным перцем, кайенским перцем и куркумой. Обваляйте замаринованное филе в этой смеси, затем окуните в яйцо и снова в мучную смесь без специй. Обжаривайте стрипсы в большом количестве масла примерно 6-7 минут до готовности. После жарки выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 218 kcal

• Белки: 27 г

• Жиры: 6 г

• Углеводы: 1 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г