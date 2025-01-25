Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам

Это не только удобно, но и позволяет удовлетворить разные вкусовые предпочтения. Одно из блюд будет легким и полезным — куриный шницель, а другое — аппетитные стрипсы, которые идеально подойдут для тех, кто любит порадовать себя чем-то вкусным.
Ингредиенты на 3 порции:
Для шницеля:
• Филе курицы — 600 г
• Яйцо — 2 шт.
• Нутовая мука — 60 г
• Овсяная мука — 60 г*
• Масло для жарки — 5 г
• Соль — 5 г
• Черный перец (свежемолотый) — 1 г
• Молотый имбирь — 0,5 г
• Молотая паприка — 1 г
• Молотый чеснок — 2 г
Для стрипсов:
• Малое филе — 200 г
• Нутовая мука — 60 г
• Яйцо — 1 шт.
• Огуречный рассол — 300 мл
• Соль — 2 г
• Черный перец — 0,5 г
• Молотая паприка — 0,5 г
• Куркума — 0,5 г
• Кайенский перец — 0,5 г
Приготовление:
Шаг 1: Шницель
Сначала отделите малое филе от грудки и отложите его для стрипсов. Большое филе тщательно отбейте, затем приправьте солью и перцем. Для добавления интересных ноток используйте молотую паприку, чеснок и немного имбиря. Обваляйте отбитое филе в смеси нутовой и овсяной муки, затем окуните в взбитые яйца и снова обваляйте в мучной смеси. Разогрейте небольшое количество растительного масла на сковороде и обжаривайте шницель по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Шаг 2: Стрипсы
Малое филе замочите в огуречном рассоле и оставьте на ночь в холодильнике для маринования. В отдельной миске смешайте нутовую муку с солью, паприкой, чёрным перцем, кайенским перцем и куркумой. Обваляйте замаринованное филе в этой смеси, затем окуните в яйцо и снова в мучную смесь без специй. Обжаривайте стрипсы в большом количестве масла примерно 6-7 минут до готовности. После жарки выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 218 kcal
• Белки: 27 г
• Жиры: 6 г
• Углеводы: 1 г
• Насыщенные жиры: 2 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г