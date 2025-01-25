Салат "Восточный микс": кулинарное попурри

Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир

Зеленая фасоль с томатами – легкое и вкусное блюдо, которое станет отличным гарниром к мясным или куриным блюдам. Оно также может служить самостоятельным перекусом, идеально подходя для легкого ужина или обеда. Приготовление этого блюда не требует много времени и усилий, а результат порадует даже самых привередливых гурманов.