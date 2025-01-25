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Суббота 25 января

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Салат "Восточный микс": кулинарное попурри

Салат "Восточный микс": кулинарное попурри
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Как насчет того, чтобы попробовать салат с яркими вкусами и неожиданными сочетаниями? Вот рецепт необычного салата.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 200 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Мандарин – 2 шт.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Красный лук – 0,5 шт.
  • Кинза – небольшой пучок
  • Кунжут – 1 ст.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

  1. Отварить куриную грудку до готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Разрезать авокадо пополам, удалить косточку, очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками.
  3. Очистить мандарины, разделить на дольки и аккуратно разрезать каждую дольку пополам.
  4. Нарезать свежий огурец полукольцами.
  5. Тонко нарезать красный лук полукольцами.
  6. Мелко порубить кинзу.
  7. В отдельной миске смешать соевый соус, оливковое масло, мед, сок лимона и измельченный чеснок. Всё тщательно перемешать.
  8. В большой миске соединить нарезанные ингредиенты: курицу, авокадо, мандариновые дольки, огурец, красный лук и кинзу. Полить заправкой и аккуратно перемешать.
  9. Перед подачей посыпать салат кунжутом для придания хрустящей текстуры. Можно подавать в вырезанной из апельсина форме.

Этот салат сочетает в себе нежность авокадо, сладость мандаринов, свежесть огурца и пикантную нотку красного лука. Заправка добавляет насыщенности вкусу, а кунжут придает приятную текстуру. Приятного аппетита!

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25 января 2025, 21:33
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Фоторепортаж

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

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