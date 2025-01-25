Салат "Восточный микс": кулинарное попурри

Ингредиенты:
- Куриная грудка – 200 г
- Авокадо – 1 шт.
- Мандарин – 2 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Красный лук – 0,5 шт.
- Кинза – небольшой пучок
- Кунжут – 1 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зубчик
Приготовление:
- Отварить куриную грудку до готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками.
- Разрезать авокадо пополам, удалить косточку, очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками.
- Очистить мандарины, разделить на дольки и аккуратно разрезать каждую дольку пополам.
- Нарезать свежий огурец полукольцами.
- Тонко нарезать красный лук полукольцами.
- Мелко порубить кинзу.
- В отдельной миске смешать соевый соус, оливковое масло, мед, сок лимона и измельченный чеснок. Всё тщательно перемешать.
- В большой миске соединить нарезанные ингредиенты: курицу, авокадо, мандариновые дольки, огурец, красный лук и кинзу. Полить заправкой и аккуратно перемешать.
- Перед подачей посыпать салат кунжутом для придания хрустящей текстуры. Можно подавать в вырезанной из апельсина форме.
Этот салат сочетает в себе нежность авокадо, сладость мандаринов, свежесть огурца и пикантную нотку красного лука. Заправка добавляет насыщенности вкусу, а кунжут придает приятную текстуру. Приятного аппетита!