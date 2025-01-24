Обжигающее какао для зимних прогулок

Ингредиенты:
На 2 чашки:
- 4-5 ч. л. какао-порошка или тертого какао;
- 2 ст. л. какао-масла;
- 400 мл миндального молока (или обычного);
- 50 мл кокосовых или обычных сливок (для взбивания);
- 1/4 ч. л. корицы;
- 1/4 ч. л. мускатного ореха;
- 1/8 ч. л. душистого перца молотого;
- 1/8 ч. л. молотой гвоздики;
- 1/8 ч. л. молотого бадьяна;
- 2 дольки горького шоколада.
Приготовление:
- Растопите какао-масло (или замените его топленым маслом для слегка другого вкуса) в небольшой кастрюле.
- Добавьте к растопленному маслу порошок какао или тертое какао, тщательно перемешивайте, поддерживая слабый огонь.
- Постепенно всыпьте молотые специи и снова все хорошо перемешайте, оставив кастрюлю на плите.
- Аккуратно вливайте подогретое молоко, одновременно взбивая смесь венчиком.
- Доведите напиток почти до кипения, затем снимите с плиты.
- Взбейте молоко до образования пены и украсьте ею поверхность напитка.
- Немедленно посыпьте сверху тертый темный шоколад.
Подавайте горячим!