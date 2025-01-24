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Пятница 24 января

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Обжигающее какао для зимних прогулок

Обжигающее какао для зимних прогулок
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Попробуйте приготовить какао-напиток по этому рецепту.

Ингредиенты:

На 2 чашки:

  • 4-5 ч. л. какао-порошка или тертого какао;
  • 2 ст. л. какао-масла;
  • 400 мл миндального молока (или обычного);
  • 50 мл кокосовых или обычных сливок (для взбивания);
  • 1/4 ч. л. корицы;
  • 1/4 ч. л. мускатного ореха;
  • 1/8 ч. л. душистого перца молотого;
  • 1/8 ч. л. молотой гвоздики;
  • 1/8 ч. л. молотого бадьяна;
  • 2 дольки горького шоколада.

Приготовление:

  1. Растопите какао-масло (или замените его топленым маслом для слегка другого вкуса) в небольшой кастрюле.
  2. Добавьте к растопленному маслу порошок какао или тертое какао, тщательно перемешивайте, поддерживая слабый огонь.
  3. Постепенно всыпьте молотые специи и снова все хорошо перемешайте, оставив кастрюлю на плите.
  4. Аккуратно вливайте подогретое молоко, одновременно взбивая смесь венчиком.
  5. Доведите напиток почти до кипения, затем снимите с плиты.
  6. Взбейте молоко до образования пены и украсьте ею поверхность напитка.
  7. Немедленно посыпьте сверху тертый темный шоколад.

Подавайте горячим!

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24 января 2025, 16:50
Фото: freepik.com
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