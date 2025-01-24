Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир

Зеленая фасоль с томатами – легкое и вкусное блюдо, которое станет отличным гарниром к мясным или куриным блюдам. Оно также может служить самостоятельным перекусом, идеально подходя для легкого ужина или обеда.

Приготовление этого блюда не требует много времени и усилий, а результат порадует даже самых привередливых гурманов. Для достижения наилучшего вкуса рекомендуется использовать молодой чеснок. Его аромат и нежность придадут блюду особую нотку. Если у вас есть только зимний чеснок, не забудьте удалить зеленую сердцевину зубчиков, чтобы избежать горечи.

Ингредиенты на 2 порции:

• Стручковая фасоль (свежезамороженная) — 1 упаковка

• Помидоры — 2 шт.

• Лук-шалот — 1 шт. (по желанию)

• Чеснок молодой — 2 зубчика

• Масло растительное — 1 ст. ложка

• Соль — по вкусу

• Петрушка — пучок

Приготовление:

Шаг 1/3:

Начните с подготовки овощей. Лук и чеснок нарежьте тонкими перьями, а помидоры — средними кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне и добавьте лук с чесноком. Обжаривайте их до легкой золотистости, чтобы они стали мягкими и ароматными.

Шаг 2/3:

После того как лук и чеснок обжарились, добавьте в сковороду замороженную фасоль. Хорошо перемешайте все ингредиенты и накройте крышкой. Готовьте около 5-7 минут, периодически помешивая. В конце добавьте соль по вкусу, чтобы подчеркнуть вкус овощей.

Шаг 3/3:

При подаче на стол посыпьте блюдо свежей петрушкой. Это не только украсит ваш гарнир, но и добавит свежести и аромата.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 60 kcal

• Белки: 2 г

• Жиры: 3 г

• Углеводы: 8 г

• Насыщенные жиры: 0 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г