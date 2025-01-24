Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир

Приготовление этого блюда не требует много времени и усилий, а результат порадует даже самых привередливых гурманов. Для достижения наилучшего вкуса рекомендуется использовать молодой чеснок. Его аромат и нежность придадут блюду особую нотку. Если у вас есть только зимний чеснок, не забудьте удалить зеленую сердцевину зубчиков, чтобы избежать горечи.
Ингредиенты на 2 порции:
• Стручковая фасоль (свежезамороженная) — 1 упаковка
• Помидоры — 2 шт.
• Лук-шалот — 1 шт. (по желанию)
• Чеснок молодой — 2 зубчика
• Масло растительное — 1 ст. ложка
• Соль — по вкусу
• Петрушка — пучок
Приготовление:
Шаг 1/3:
Начните с подготовки овощей. Лук и чеснок нарежьте тонкими перьями, а помидоры — средними кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне и добавьте лук с чесноком. Обжаривайте их до легкой золотистости, чтобы они стали мягкими и ароматными.
Шаг 2/3:
После того как лук и чеснок обжарились, добавьте в сковороду замороженную фасоль. Хорошо перемешайте все ингредиенты и накройте крышкой. Готовьте около 5-7 минут, периодически помешивая. В конце добавьте соль по вкусу, чтобы подчеркнуть вкус овощей.
Шаг 3/3:
При подаче на стол посыпьте блюдо свежей петрушкой. Это не только украсит ваш гарнир, но и добавит свежести и аромата.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 60 kcal
• Белки: 2 г
• Жиры: 3 г
• Углеводы: 8 г
• Насыщенные жиры: 0 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г