Фетучини с хурмой: необычное сочетание ингредиентов на вашем столе

Фетучини с хурмой – яркое и необычное блюдо, которое удивит вас своим вкусом и оригинальностью.

Сочетание пасты с сладкой и сочной хурмой создает неповторимый кулинарный опыт, который станет настоящим украшением вашего стола. Рассмотрим, как приготовить это блюдо, используя простые ингредиенты.

Ингредиенты на 2 порции:

• Макароны "Гнезда Фетучини" — 150 г

• Хурма Королек — 250 г

• Сыр "Чеддер красный" — 50 г

• Салат Рукола — 25 г

• Оливковое масло — 2 ст. ложки

• Тимьян — 1-2 веточки

• Соль — по вкусу

• Перец — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка хурмы.

Разогрейте духовку до 180 °C. Хурму аккуратно разрежьте на несколько частей, удалив семена. Выложите ее в форму для запекания, приправьте солью и перцем, добавьте столовую ложку оливкового масла и свежие веточки тимьяна. Запекайте хурму в течение 30 минут, пока она не станет мягкой и ароматной.

Шаг 2: Подготовка сыра и пасты.

Пока хурма запекается, натрите сыр на мелкой терке и промойте руколу под холодной водой. За 5 минут до окончания запекания начните варить фетучини согласно инструкции на упаковке.

Шаг 3: Приготовление соуса.

Когда хурма будет готова, переложите ее в блендер вместе с остатками масла и тимьяна из формы. Добавьте около полстакана воды из кастрюли с пастой и пробейте до получения однородной консистенции соуса. Если соус окажется слишком густым, добавьте еще немного жидкости.

Шаг 4: Завершение блюда.

На сковороде разогрейте столовую ложку оливкового масла, добавьте приготовленный соус из хурмы и готовые фетучини. Перемешайте, затем добавьте тертый сыр и руколу (оставив немного для подачи). Снимите с огня и подавайте, украсив свежей руколой и сыром. По желанию можно добавить кедровые орешки для хрустящей текстуры.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 175 kcal

• Белки: 5 г

• Жиры: 7 г

• Углеводы: 23 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 2 г

• Добавленный сахар: 0 г