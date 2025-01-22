Хрустящее имбирное печенье: легкий рецепт любимого лакомства

Ингредиенты:
- Мука — 250 г
- Сахар — 150 г
- Мед — 2 ст. ложки
- Масло сливочное — 80 г
- Имбирь молотый — 1 ч. ложка
- Корица молотая — 1/2 ч. ложки
- Мускатный орех молотый — щепотка
- Сода — 1/2 ч. ложки
- Яйцо — 1 шт.
- Ванильный сахар — 1 пакетик (или ванилин на кончике ножа)
- Соль — щепотка
Приготовление:
- Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким при комнатной температуре.
- В отдельной миске просейте муку, добавьте соду, имбирь, корицу, мускатный орех и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
- В другой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения пышной светлой массы. Затем добавьте мед и продолжайте взбивать еще пару минут.
- По одному введите яйцо и ванильный сахар, тщательно взбивая после каждого добавления.
- Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в масляную массу, хорошо вымешивая тесто. Оно должно получиться плотным и эластичным.
- Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Это поможет тесту стать более упругим и легче раскатываться.
- Раскатайте охлажденное тесто толщиной около 5 мм на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте печенье с помощью формочек или просто нарежьте ножом на квадраты или прямоугольники.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выложите печенье на противень, застеленный пекарской бумагой, оставляя между ними небольшое расстояние. Выпекайте 10-12 минут до золотистой корочки.
- После выпечки дайте печеньям остыть на решетке перед подачей.
Теперь ваше имбирное печенье готово! Приятного чаепития!