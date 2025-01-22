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Среда 22 января

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Хрустящее имбирное печенье: легкий рецепт любимого лакомства

Хрустящее имбирное печенье: легкий рецепт любимого лакомства

Имбирное печенье – классическое зимнее лакомство, но оно прекрасно подходит и для любого другого времени года. Вот простой рецепт, который позволит вам насладиться этим ароматным печеньем уже через полчаса.

Ингредиенты:

  • Мука — 250 г
  • Сахар — 150 г
  • Мед — 2 ст. ложки
  • Масло сливочное — 80 г
  • Имбирь молотый — 1 ч. ложка
  • Корица молотая — 1/2 ч. ложки
  • Мускатный орех молотый — щепотка
  • Сода — 1/2 ч. ложки
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик (или ванилин на кончике ножа)
  • Соль — щепотка

Приготовление:

  1. Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким при комнатной температуре.
  2. В отдельной миске просейте муку, добавьте соду, имбирь, корицу, мускатный орех и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
  3. В другой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения пышной светлой массы. Затем добавьте мед и продолжайте взбивать еще пару минут.
  4. По одному введите яйцо и ванильный сахар, тщательно взбивая после каждого добавления.
  5. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в масляную массу, хорошо вымешивая тесто. Оно должно получиться плотным и эластичным.
  6. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Это поможет тесту стать более упругим и легче раскатываться.
  7. Раскатайте охлажденное тесто толщиной около 5 мм на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте печенье с помощью формочек или просто нарежьте ножом на квадраты или прямоугольники.
  8. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите печенье на противень, застеленный пекарской бумагой, оставляя между ними небольшое расстояние. Выпекайте 10-12 минут до золотистой корочки.
  9. После выпечки дайте печеньям остыть на решетке перед подачей.

Теперь ваше имбирное печенье готово! Приятного чаепития!

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22 января 2025, 18:05
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