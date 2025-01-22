Сырные шарики с ананасом: рецепт пикантной закуски к вечернему столу

Если вы ищете оригинальную закуску для вечеринки или стола, сырные шарики с ананасом – отличный выбор.

Эта пикантная закуска сочетает в себе нежность различных сыров и сладковатый вкус ананаса, создавая гармоничное сочетание, которое порадует ваших гостей. Кроме того, вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя разные виды орехов или заменяя ананас на другие фрукты.

Ингредиенты на 10-12 порций:

• Творожный сыр — 150 г

• Тертый пармезан — 100 г

• Сыр горгонзола — 50 г

• Консервированный ананас — 50 г

• Сладкая паприка — 50 г

• Зеленый базилик для украшения — несколько веточек

Приготовление:

Шаг 1: В глубокой миске объедините творожный сыр и тертый пармезан. Используйте венчик или ложку, чтобы тщательно перемешать их до получения однородной массы. Это создаст основу для ваших сырных шариков.

Шаг 2: В полученную смесь добавьте измельченный сыр горгонзола. Этот сыр придаст закуске особую пикантность и насыщенный вкус. Перемешайте все ингредиенты до полной однородности.

Шаг 3: Из сырной массы сформируйте небольшие шарики весом около 30 граммов. Убедитесь, что они имеют одинаковый размер, чтобы закуска выглядела аккуратно.

Шаг 4: В центр каждого шарика поместите кусочек консервированного ананаса. Это добавит сочности и сладости, создавая контраст с солёными сырами.

Шаг 5: Обваляйте сформированные шарики в сладкой паприке. Это придаст им яркий цвет и аппетитный вид, напоминающий маленькие мандаринки.

Шаг 6: Завершите приготовление, украсив готовые сырные шарики свежими листьями базилика. Это не только добавит эстетики, но и усилит аромат закуски.