Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде

Чахохбили – это традиционное грузинское блюдо, которое готовится из мяса птицы, обычно курицы, тушеной с овощами и специями.



Ингредиенты:

Курица – 1 кг (можно использовать целую курицу или отдельные части)

Лук репчатый – 4 шт.

Помидоры – 6 шт. (или 400 г томатной пасты)

Чеснок – 4 зубчика

Сладкий перец – 2 шт.

Острый красный перец – 1 шт. (по желанию)

Зелень (кинза, петрушка, базилик) – большой пучок

Хмели-сунели – 1 ст. ложка

Уцхо-сунели – 1 ч. ложка (если есть)

Паприка сладкая – 1 ч. ложка

Кориандр молотый – 0,5 ч. ложки

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Растительное масло для жарки Приготовление: Если используете целую курицу, разрежьте ее на порционные куски. Очистите лук и нарежьте полукольцами. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Если используете томатную пасту, просто разведите её водой до консистенции соуса. Перец очистите от семян и нарежьте полосками. Чеснок мелко нарубите. Зелень промойте и измельчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки. Это займет около 10 минут. Выложите обжаренную курицу на тарелку. На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте к луку нарезанный сладкий и острый перец, продолжайте готовить еще 5 минут. Затем добавьте помидоры (или томатную пасту), чеснок, специи (хмели-сунели, уцхо-сунели, паприку, кориандр), соль и черный перец. Перемешайте и готовьте еще 5 минут. Верните курицу обратно в сковороду, перемешайте с овощами и томатным соусом. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 30–40 минут, пока мясо не станет мягким. За 5 минут до окончания приготовления добавьте рубленую зелень. Подавать чахохбили лучше всего горячим, посыпанным свежей зеленью.



Специи играют важную роль в создании вкуса блюда, но иногда бывает так, что под рукой нет какого-то конкретного ингредиента. Вот несколько вариантов замены указанных в этом рецепте специй:

Хмели-сунели

Это смесь пряностей, которая включает в себя такие ингредиенты, как шафран, кориандр, укроп, майоран, базилик, петрушка, лавровый лист, мята, сельдерей и другие. Если хмели-сунели отсутствует, вы можете попробовать смешать следующие специи:

Кориандр

Укроп (семена)

Базилик

Майоран

Молотая паприка

Шафран (если есть)

Уцхо-сунели

Эта специя представляет собой высушенный голубой пажитник. Она имеет ореховый вкус и аромат. Если у вас нет уцхо-сунели, попробуйте заменить его следующими специями:

Семена фенугрека (пажитника)

Кумин (зира)

Щепотка мускатного ореха

Кориандр

Кориандр имеет яркий цитрусовый аромат. Его можно заменить такими специями:

Зира (кумин)

Фенхель (семена)

Анис (немного)

Паприка

Паприка придает блюду сладковатый вкус и красивый цвет. Ее можно заменить:

Красным болгарским перцем (сушеным или свежим)

Куркумой (для цвета)

Кайенским перцем (если хотите добавить остроты)

Черный молотый перец

Черный перец является универсальной специей, но если вдруг он закончился, можно попробовать:

Белый перец

Розовый перец (для мягкости)

Смесь перцев (черный, белый, розовый, зеленый)

Эти заменители помогут вам сохранить аромат и вкус вашего блюда даже без оригинальных специй. Экспериментируйте и наслаждайтесь процессом кулинарии!