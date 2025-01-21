Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде

Ингредиенты:
- Курица – 1 кг (можно использовать целую курицу или отдельные части)
- Лук репчатый – 4 шт.
- Помидоры – 6 шт. (или 400 г томатной пасты)
- Чеснок – 4 зубчика
- Сладкий перец – 2 шт.
- Острый красный перец – 1 шт. (по желанию)
- Зелень (кинза, петрушка, базилик) – большой пучок
- Хмели-сунели – 1 ст. ложка
- Уцхо-сунели – 1 ч. ложка (если есть)
- Паприка сладкая – 1 ч. ложка
- Кориандр молотый – 0,5 ч. ложки
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Если используете целую курицу, разрежьте ее на порционные куски.
- Очистите лук и нарежьте полукольцами.
- Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Если используете томатную пасту, просто разведите её водой до консистенции соуса.
- Перец очистите от семян и нарежьте полосками.
- Чеснок мелко нарубите.
- Зелень промойте и измельчите.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки. Это займет около 10 минут.
- Выложите обжаренную курицу на тарелку.
- На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте к луку нарезанный сладкий и острый перец, продолжайте готовить еще 5 минут.
- Затем добавьте помидоры (или томатную пасту), чеснок, специи (хмели-сунели, уцхо-сунели, паприку, кориандр), соль и черный перец. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Верните курицу обратно в сковороду, перемешайте с овощами и томатным соусом.
- Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 30–40 минут, пока мясо не станет мягким.
- За 5 минут до окончания приготовления добавьте рубленую зелень.
- Подавать чахохбили лучше всего горячим, посыпанным свежей зеленью.
Специи играют важную роль в создании вкуса блюда, но иногда бывает так, что под рукой нет какого-то конкретного ингредиента. Вот несколько вариантов замены указанных в этом рецепте специй:
Хмели-сунели
Это смесь пряностей, которая включает в себя такие ингредиенты, как шафран, кориандр, укроп, майоран, базилик, петрушка, лавровый лист, мята, сельдерей и другие. Если хмели-сунели отсутствует, вы можете попробовать смешать следующие специи:
- Кориандр
- Укроп (семена)
- Базилик
- Майоран
- Молотая паприка
- Шафран (если есть)
Уцхо-сунели
Эта специя представляет собой высушенный голубой пажитник. Она имеет ореховый вкус и аромат. Если у вас нет уцхо-сунели, попробуйте заменить его следующими специями:
- Семена фенугрека (пажитника)
- Кумин (зира)
- Щепотка мускатного ореха
Кориандр
Кориандр имеет яркий цитрусовый аромат. Его можно заменить такими специями:
- Зира (кумин)
- Фенхель (семена)
- Анис (немного)
Паприка
Паприка придает блюду сладковатый вкус и красивый цвет. Ее можно заменить:
- Красным болгарским перцем (сушеным или свежим)
- Куркумой (для цвета)
- Кайенским перцем (если хотите добавить остроты)
Черный молотый перец
Черный перец является универсальной специей, но если вдруг он закончился, можно попробовать:
- Белый перец
- Розовый перец (для мягкости)
- Смесь перцев (черный, белый, розовый, зеленый)
Эти заменители помогут вам сохранить аромат и вкус вашего блюда даже без оригинальных специй. Экспериментируйте и наслаждайтесь процессом кулинарии!