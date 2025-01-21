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Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде

Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде
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Чахохбили – это традиционное грузинское блюдо, которое готовится из мяса птицы, обычно курицы, тушеной с овощами и специями.

Ингредиенты:

  • Курица – 1 кг (можно использовать целую курицу или отдельные части)
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Помидоры – 6 шт. (или 400 г томатной пасты)
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Сладкий перец – 2 шт.
  • Острый красный перец – 1 шт. (по желанию)
  • Зелень (кинза, петрушка, базилик) – большой пучок
  • Хмели-сунели – 1 ст. ложка
  • Уцхо-сунели – 1 ч. ложка (если есть)
  • Паприка сладкая – 1 ч. ложка
  • Кориандр молотый – 0,5 ч. ложки
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
      • Растительное масло для жарки

      Приготовление:

      1. Если используете целую курицу, разрежьте ее на порционные куски.
      1. Очистите лук и нарежьте полукольцами.
      2. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Если используете томатную пасту, просто разведите её водой до консистенции соуса.
      3. Перец очистите от семян и нарежьте полосками.
      4. Чеснок мелко нарубите.
      5. Зелень промойте и измельчите.
      6. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки. Это займет около 10 минут.
      7. Выложите обжаренную курицу на тарелку.
      8. На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности.
      9. Добавьте к луку нарезанный сладкий и острый перец, продолжайте готовить еще 5 минут.
      10. Затем добавьте помидоры (или томатную пасту), чеснок, специи (хмели-сунели, уцхо-сунели, паприку, кориандр), соль и черный перец. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
      11. Верните курицу обратно в сковороду, перемешайте с овощами и томатным соусом.
      12. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 30–40 минут, пока мясо не станет мягким.
      13. За 5 минут до окончания приготовления добавьте рубленую зелень.
      14. Подавать чахохбили лучше всего горячим, посыпанным свежей зеленью.

    Специи играют важную роль в создании вкуса блюда, но иногда бывает так, что под рукой нет какого-то конкретного ингредиента. Вот несколько вариантов замены указанных в этом рецепте специй:

    Хмели-сунели

    Это смесь пряностей, которая включает в себя такие ингредиенты, как шафран, кориандр, укроп, майоран, базилик, петрушка, лавровый лист, мята, сельдерей и другие. Если хмели-сунели отсутствует, вы можете попробовать смешать следующие специи:

    • Кориандр
    • Укроп (семена)
    • Базилик
    • Майоран
    • Молотая паприка
    • Шафран (если есть)

    Уцхо-сунели

    Эта специя представляет собой высушенный голубой пажитник. Она имеет ореховый вкус и аромат. Если у вас нет уцхо-сунели, попробуйте заменить его следующими специями:

    • Семена фенугрека (пажитника)
    • Кумин (зира)
    • Щепотка мускатного ореха

    Кориандр

    Кориандр имеет яркий цитрусовый аромат. Его можно заменить такими специями:

    • Зира (кумин)
    • Фенхель (семена)
    • Анис (немного)

    Паприка

    Паприка придает блюду сладковатый вкус и красивый цвет. Ее можно заменить:

    • Красным болгарским перцем (сушеным или свежим)
    • Куркумой (для цвета)
    • Кайенским перцем (если хотите добавить остроты)

    Черный молотый перец

    Черный перец является универсальной специей, но если вдруг он закончился, можно попробовать:

    • Белый перец
    • Розовый перец (для мягкости)
    • Смесь перцев (черный, белый, розовый, зеленый)

    Эти заменители помогут вам сохранить аромат и вкус вашего блюда даже без оригинальных специй. Экспериментируйте и наслаждайтесь процессом кулинарии!

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    21 января 2025, 16:33
    Фото: freepik.com
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    5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

    Фото: freepik.com
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    Фото: freepik.com
    Фото: freepik.com
    Фото: freepik.com

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