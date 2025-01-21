Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи

Когда на улице холодно, а в доме хочется уюта и тепла, нет ничего лучше, чем приготовить вкусный гуляш из говядины с ароматными овощами.

Это блюдо не только согреет, но и насытит всю семью, подарив ей атмосферу домашнего тепла. Сочетание нежного мяса и пряных овощей делает гуляш настоящим кулинарным шедевром, который легко готовится и радует своим насыщенным вкусом.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

• Гуляш из говядины — 400 г

• Стебель сельдерея — 3-4 шт. (100 г)

• Репчатый лук — 1 шт.

• Баклажан (крупный) — 1 шт.

• Морковь — 1 шт.

• Мука цельнозерновая пшеничная — 1 ст. ложка

• Кориандр молотый — 2 г

• Паприка молотая — 5 г

• Зира молотая — 1 г

• Тмин молотый — 1 г

• Масло растительное — 2-3 ст. ложки

• Соль — по вкусу

• Вода питьевая — 300 мл

Приготовление:

Шаг 1: Начните с обжаривания говядины на растительном масле до появления золотистой корочки. Это важно для того, чтобы мясо стало более ароматным и насыщенным. Как только сок выпарится, добавьте лук и продолжайте жарить до его золотистого цвета.

Шаг 2: Подготовьте овощи: очистите их и нарежьте. Сельдерей мелко нашинкуйте, а морковь и баклажаны нарежьте кубиками. Добавьте морковь и баклажаны к мясу, обжаривайте до тех пор, пока морковь не станет золотистой.

Шаг 3: Затем добавьте нарезанный сельдерей и продолжайте жарить еще около трех минут, помешивая.

Шаг 4: Всыпьте специи в сковороду, залейте водой и тушите на среднем огне под крышкой в течение 20 минут. В отдельной миске смешайте муку с водой до однородной консистенции, чтобы избежать комочков. Влейте эту смесь в гуляш и готовьте на медленном огне еще 20 минут, пока говядина не станет мягкой.