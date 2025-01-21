Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи

Как выглядит могила Гафта спустя 5 лет Тесты Судьба вещей из гримерной Добровольской Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянамПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком ДобровольскойХудая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Лента новостей

Вторник 21 января

10:26Какие бывают киберспортивные дисциплины? 10:22Стоматолог-эндотонист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей" 09:33"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе 08:5353-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье 06:37Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи 03:24Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа 00:05Светлане Ходченковой – 42: эти роли российской актрисы не оставят равнодушным никого 16:30Тест: угадайте известные советские фильмы по одежде и аксессуарам героев 14:53Упокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 14:35Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни 13:3843-летнего Диму Билана после резкого изменения во внешности перестали узнавать 12:37Беременная Заворотнюк из-за жуткой тревоги отказалась строить долгосрочные планы 11:32Стала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 11:21Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео 06:24Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие 03:26Начать с понедельника: 4 лайфхака, которые позволят завести новую полезную привычку 00:14Ольга Бузова отмечает 39-летие: эти факты из жизни певицы вы точно упустили 17:39Экстренное решение Меган Маркл вызвало гнев у публики 14:31Тест: угадайте популярного актера СССР по его неузнаваемой роли 12:26Резко сдавший Соколовский сообщил о серьезном диагнозе: Не повторяйте за мной 10:29Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного 06:43Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни 03:28Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии 00:11Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D 16:53Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей 14:37Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой 14:11Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 12:27Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР? 10:17Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений 06:11Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи 03:05Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить 00:40Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 22:03Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 18:47Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки 18:01Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки 16:37Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей 16:27В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой 12:58Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби" 12:05Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно 11:08На актера Павла Деревянко подали в суд 10:489 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 09:17Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей 08:27Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму 06:28Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта 03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч 21:20Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов 20:07Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17:46Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи

Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи
242

Когда на улице холодно, а в доме хочется уюта и тепла, нет ничего лучше, чем приготовить вкусный гуляш из говядины с ароматными овощами.

Это блюдо не только согреет, но и насытит всю семью, подарив ей атмосферу домашнего тепла. Сочетание нежного мяса и пряных овощей делает гуляш настоящим кулинарным шедевром, который легко готовится и радует своим насыщенным вкусом.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

• Гуляш из говядины — 400 г

• Стебель сельдерея — 3-4 шт. (100 г)

• Репчатый лук — 1 шт.

• Баклажан (крупный) — 1 шт.

• Морковь — 1 шт.

• Мука цельнозерновая пшеничная — 1 ст. ложка

• Кориандр молотый — 2 г

• Паприка молотая — 5 г

• Зира молотая — 1 г

• Тмин молотый — 1 г

• Масло растительное — 2-3 ст. ложки

• Соль — по вкусу

• Вода питьевая — 300 мл

Приготовление:

Шаг 1: Начните с обжаривания говядины на растительном масле до появления золотистой корочки. Это важно для того, чтобы мясо стало более ароматным и насыщенным. Как только сок выпарится, добавьте лук и продолжайте жарить до его золотистого цвета.

Шаг 2: Подготовьте овощи: очистите их и нарежьте. Сельдерей мелко нашинкуйте, а морковь и баклажаны нарежьте кубиками. Добавьте морковь и баклажаны к мясу, обжаривайте до тех пор, пока морковь не станет золотистой.

Шаг 3: Затем добавьте нарезанный сельдерей и продолжайте жарить еще около трех минут, помешивая.

Шаг 4: Всыпьте специи в сковороду, залейте водой и тушите на среднем огне под крышкой в течение 20 минут. В отдельной миске смешайте муку с водой до однородной консистенции, чтобы избежать комочков. Влейте эту смесь в гуляш и готовьте на медленном огне еще 20 минут, пока говядина не станет мягкой.

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2025, 06:37
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни

Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни
Пад Тай – кулинарная симфония, которая способна перенести вас в сердце Таиланда. Этот рецепт станет отличным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями. Ингредиенты на 5 порций: • Креветки аргентинские дикие очищенные — 200 г • Лапша удон пшеничная — 200 г • Тофу "Классический" — 100 г • Сладкий перец — 1 шт.

Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие

Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие
Свежеприготовленные пончики – это не просто десерт, а настоящее кулинарное наслаждение. Их мягкая текстура, аромат и золотистая корочка делают их идеальным лакомством для любого времени суток. Пончики, только что вытащенные из фритюра, обладают удивительным вкусом, который невозможно забыть.

Начать с понедельника: 4 лайфхака, которые позволят завести новую полезную привычку

Начать с понедельника: 4 лайфхака, которые позволят завести новую полезную привычку
Формирование привычки – это процесс, который занимает годы, в то время как желание изменить ее может возникнуть за считанные дни. Однако, Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях уверен, что здесь важно понимать: такие изменения не происходят мгновенно. С чего начать свой путь к изменениям? Устойчивые трансформации требуют как времени, так и терпения.

Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни

Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни
Фо Бо – настоящая кулинарная традиция, которая завоевала сердца гурманов по всему миру. Этот вьетнамский деликатес сочетает в себе богатый мясной бульон, рисовую лапшу и множество ароматных специй, создавая неповторимый вкус, который невозможно забыть. Приготовленный с любовью и вниманием к деталям, Фо Бо способен перенести вас в уютные уличные кафе Ханоя или Хошимина.

Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D

Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D
Кожа – это не просто защитный барьер нашего организма, но и важный орган, выполняющий множество функций. Одна из них – синтез витамина D под воздействием ультрафиолетовых лучей. Как правильно загорать, чтобы получить больше пользы для кожи, рассказала Юлианна Винер – основатель сети салонов красоты, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше. Роль витамина D: здоровое сердце, иммунитет, хорошее настроениеВитамин D — жирорастворимый нутриент, который помогает организму усваивать важные микроэлементы из пищи и регулирует их уровень в крови.

Выбор читателей

19/01ВскРезко сдавший Соколовский сообщил о серьезном диагнозе: Не повторяйте за мной 20/01ПндУпокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 20/01ПндСтала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 19/01ВскЭкстренное решение Меган Маркл вызвало гнев у публики 20/01ПндДруг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео 20/01ПндОльга Бузова отмечает 39-летие: эти факты из жизни певицы вы точно упустили