Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи

Это блюдо не только согреет, но и насытит всю семью, подарив ей атмосферу домашнего тепла. Сочетание нежного мяса и пряных овощей делает гуляш настоящим кулинарным шедевром, который легко готовится и радует своим насыщенным вкусом.
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
• Гуляш из говядины — 400 г
• Стебель сельдерея — 3-4 шт. (100 г)
• Репчатый лук — 1 шт.
• Баклажан (крупный) — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Мука цельнозерновая пшеничная — 1 ст. ложка
• Кориандр молотый — 2 г
• Паприка молотая — 5 г
• Зира молотая — 1 г
• Тмин молотый — 1 г
• Масло растительное — 2-3 ст. ложки
• Соль — по вкусу
• Вода питьевая — 300 мл
Приготовление:
Шаг 1: Начните с обжаривания говядины на растительном масле до появления золотистой корочки. Это важно для того, чтобы мясо стало более ароматным и насыщенным. Как только сок выпарится, добавьте лук и продолжайте жарить до его золотистого цвета.
Шаг 2: Подготовьте овощи: очистите их и нарежьте. Сельдерей мелко нашинкуйте, а морковь и баклажаны нарежьте кубиками. Добавьте морковь и баклажаны к мясу, обжаривайте до тех пор, пока морковь не станет золотистой.
Шаг 3: Затем добавьте нарезанный сельдерей и продолжайте жарить еще около трех минут, помешивая.
Шаг 4: Всыпьте специи в сковороду, залейте водой и тушите на среднем огне под крышкой в течение 20 минут. В отдельной миске смешайте муку с водой до однородной консистенции, чтобы избежать комочков. Влейте эту смесь в гуляш и готовьте на медленном огне еще 20 минут, пока говядина не станет мягкой.