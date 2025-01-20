Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни

Пад Тай – кулинарная симфония, которая способна перенести вас в сердце Таиланда. Этот рецепт станет отличным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями.

Ингредиенты на 5 порций:

• Креветки аргентинские дикие очищенные — 200 г

• Лапша удон пшеничная — 200 г

• Тофу "Классический" — 100 г

• Сладкий перец — 1 шт.

• Морковь — 100 г

• Лук репчатый — 1 шт.

• Соус терияки сладкий — 2 ст. ложки

• Острый соус Шрирача — 1 ч. ложка (или по вкусу)

• Проростки фасоли маш — 50 г

• Арахис — 20 г

• Имбирь — 2 см корня

• Чеснок — 1 зубчик

• Масло растительное — 1 ст. ложка

• Зеленый лук — несколько перьев

• Кинза — несколько веточек

• Редис — 1-2 шт.

Приготовление:

Шаг 1: Начните с размораживания креветок. Для этого поместите их на холодную полку холодильника или положите в холодную воду на полчаса. После разморозки промойте и обсушите.

Шаг 2: Отварите лапшу в подсоленной воде на протяжении трех минут, затем переложите в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Шаг 3: Подготовьте овощи: нарежьте лук перьями, морковь и сладкий перец тонкими ломтиками, а редис — четвертинками. Чеснок мелко нарежьте, а имбирь натрите на терке.

Шаг 4: В глубокой сковороде или воке разогрейте растительное масло на сильном огне. Обжарьте лук, морковь, чеснок и имбирь около 30 секунд, затем добавьте сладкий перец и редис.

Шаг 5: Влейте в сковороду соус терияки и острый соус. Перемешайте все ингредиенты.

Шаг 6: Когда креветки изменят цвет, добавьте нарезанный кубиками тофу и арахис. Хорошо перемешайте и снимите с огня.

Шаг 7: В завершение добавьте проростки фасоли и выдавите сок половинки лайма для дополнительной свежести.

Шаг 8: Выложите отваренную лапшу в сковороду, тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте на стол, украсив рубленым зеленым луком и кинзой.