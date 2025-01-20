Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни

Ингредиенты на 5 порций:
• Креветки аргентинские дикие очищенные — 200 г
• Лапша удон пшеничная — 200 г
• Тофу "Классический" — 100 г
• Сладкий перец — 1 шт.
• Морковь — 100 г
• Лук репчатый — 1 шт.
• Соус терияки сладкий — 2 ст. ложки
• Острый соус Шрирача — 1 ч. ложка (или по вкусу)
• Проростки фасоли маш — 50 г
• Арахис — 20 г
• Имбирь — 2 см корня
• Чеснок — 1 зубчик
• Масло растительное — 1 ст. ложка
• Зеленый лук — несколько перьев
• Кинза — несколько веточек
• Редис — 1-2 шт.
Приготовление:
Шаг 1: Начните с размораживания креветок. Для этого поместите их на холодную полку холодильника или положите в холодную воду на полчаса. После разморозки промойте и обсушите.
Шаг 2: Отварите лапшу в подсоленной воде на протяжении трех минут, затем переложите в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
Шаг 3: Подготовьте овощи: нарежьте лук перьями, морковь и сладкий перец тонкими ломтиками, а редис — четвертинками. Чеснок мелко нарежьте, а имбирь натрите на терке.
Шаг 4: В глубокой сковороде или воке разогрейте растительное масло на сильном огне. Обжарьте лук, морковь, чеснок и имбирь около 30 секунд, затем добавьте сладкий перец и редис.
Шаг 5: Влейте в сковороду соус терияки и острый соус. Перемешайте все ингредиенты.
Шаг 6: Когда креветки изменят цвет, добавьте нарезанный кубиками тофу и арахис. Хорошо перемешайте и снимите с огня.
Шаг 7: В завершение добавьте проростки фасоли и выдавите сок половинки лайма для дополнительной свежести.
Шаг 8: Выложите отваренную лапшу в сковороду, тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте на стол, украсив рубленым зеленым луком и кинзой.