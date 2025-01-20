Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие

Пончики, только что вытащенные из фритюра, обладают удивительным вкусом, который невозможно забыть. Никакие магазинные аналоги не могут сравниться с теми, что приготовлено своими руками.
Для того чтобы создать это кулинарное чудо, вам понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти на кухне. Вот список необходимых продуктов для шести порций:
• Молоко (3,2%) — 150 мл
• Яйцо — 1 шт.
• Мука — 350 г
• Сливочное масло (82,5%) — 50 г
• Сахар — 50 г
• Соль — щепотка
• Растительное масло — около 500 мл для обжарки
• Быстродействующие дрожжи — 4 г
• Вода — 30 мл
• Сахарная пудра — 100 г для посыпки
Теперь перейдем к процессу приготовления:
Шаг 1: В глубокой миске смешайте теплое молоко, воду, дрожжи, сахар, щепотку соли и яйцо. Это станет основой вашего теста.
Шаг 2: Постепенно добавляйте муку, тщательно вымешивая тесто до однородной консистенции.
Шаг 3: Введите размягченное сливочное масло комнатной температуры и продолжайте замешивать тесто еще около 5 минут. Оно должно стать эластичным и мягким.
Шаг 4: Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа, чтобы оно поднялось.
Шаг 5: После этого сформируйте из теста небольшие шарики весом по 50 г и оставьте их на 15 минут в тепле.
Шаг 6: Сделайте отверстие в каждом шарике, придавая им форму пончиков.
Шаг 7: Разогрейте растительное масло и обжаривайте пончики с каждой стороны до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты.
Шаг 8: Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. После остывания посыпьте сахарной пудрой.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 360 kcal
• Белки: 6 г
• Жиры: 15 г
• Углеводы: 50 г
• Насыщенные жиры: 2 г
• Пищевые волокна: 18 г
• Добавленный сахар: 18 г