Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие

Свежеприготовленные пончики – это не просто десерт, а настоящее кулинарное наслаждение. Их мягкая текстура, аромат и золотистая корочка делают их идеальным лакомством для любого времени суток.

Пончики, только что вытащенные из фритюра, обладают удивительным вкусом, который невозможно забыть. Никакие магазинные аналоги не могут сравниться с теми, что приготовлено своими руками.

Для того чтобы создать это кулинарное чудо, вам понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти на кухне. Вот список необходимых продуктов для шести порций:

• Молоко (3,2%) — 150 мл

• Яйцо — 1 шт.

• Мука — 350 г

• Сливочное масло (82,5%) — 50 г

• Сахар — 50 г

• Соль — щепотка

• Растительное масло — около 500 мл для обжарки

• Быстродействующие дрожжи — 4 г

• Вода — 30 мл

• Сахарная пудра — 100 г для посыпки

Теперь перейдем к процессу приготовления:

Шаг 1: В глубокой миске смешайте теплое молоко, воду, дрожжи, сахар, щепотку соли и яйцо. Это станет основой вашего теста.

Шаг 2: Постепенно добавляйте муку, тщательно вымешивая тесто до однородной консистенции.

Шаг 3: Введите размягченное сливочное масло комнатной температуры и продолжайте замешивать тесто еще около 5 минут. Оно должно стать эластичным и мягким.

Шаг 4: Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа, чтобы оно поднялось.

Шаг 5: После этого сформируйте из теста небольшие шарики весом по 50 г и оставьте их на 15 минут в тепле.

Шаг 6: Сделайте отверстие в каждом шарике, придавая им форму пончиков.

Шаг 7: Разогрейте растительное масло и обжаривайте пончики с каждой стороны до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты.

Шаг 8: Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. После остывания посыпьте сахарной пудрой.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 360 kcal

• Белки: 6 г

• Жиры: 15 г

• Углеводы: 50 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 18 г

• Добавленный сахар: 18 г