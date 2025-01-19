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Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D

Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D
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Кожа – это не просто защитный барьер нашего организма, но и важный орган, выполняющий множество функций. Одна из них – синтез витамина D под воздействием ультрафиолетовых лучей. Как правильно загорать, чтобы получить больше пользы для кожи, рассказала Юлианна Винер – основатель сети салонов красоты, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше.

Роль витамина D: здоровое сердце, иммунитет, хорошее настроение

Витамин D — жирорастворимый нутриент, который помогает организму усваивать важные микроэлементы из пищи и регулирует их уровень в крови. Витамин способствует усвоению кальция и фосфора в тонком кишечнике. Два этих микроэлемента играют большую роль в формировании и сохранении здоровья костей и зубов.

Нутриент активизирует работу иммунной системы и предотвращает образование злокачественных опухолей. Он стимулирует выработку лейкоцитов, которые участвуют в уничтожении мутировавших или старых отмерших клеток. Этот важный нутриент регулирует обменные процессы в клетках, способствует лучшему усвоению углеводов.

Достаточный уровень витамина D помогает бороться с сезонной депрессией, которая часто возникает в осенне-зимний период и характеризуется ощущением грусти и постоянной усталости.

У детей с дефицитом витамина часто диагностируется рахит, из-за чего кости размягчаются и деформируются, у взрослых может развиваться остеопороз, различные сердечно-сосудистые заболевания, ментальные расстройства, артериальная и почечная гипертензия, ожирение и сахарный диабет. Ряд исследований, проведенных в США Центром по контролю и профилактике заболеваний, позволил установить, что у более 300 детей, умерших от свиного гриппа H1N1, уровень витамина D был ниже, чем у выздоровевших.

Потому так важно следить за уровнем нутриента и восполнять его недостаток, если он обнаружен. Для этого достаточно провести анализ крови на витамин D, который можно сделать в большинстве лабораторий или в поликлинике по месту жительства.

Ультрафиолет или витамин в таблетках?

Доля россиян с недостатком витамина D остается неизменной на протяжении нескольких последних лет: в 2020-2021 году дефицит был выявлен у половины исследованных пациентов. По данным нового исследования, проведенного в 2023-2024 году медицинской компанией «Инвитро», нехватка нутриента была обнаружена у 51% россиян. Прием БАДов или лекарственных препаратов не всегда может его устранить — организм не всегда усваивает витамины.

Образование витамина D активизируется под воздействием ультрафиолета. Как это работает?. Кожа содержит особые клетки — меланоциты, которые вырабатывают пигмент меланин. Под воздействием ультрафиолетовых лучей определенного спектра (UVB) меланоциты вырабатывают нутриент. Однако это происходит не сразу, а через несколько часов после пребывания на солнце. В то же время, 6–8 минут в солярии могут заменить прием препарата, содержащего 10 000–25 000 МЕ витамина D. Такая же доза витамина содержится в 1,6 килограммах лосося.

Фото: Юлианна Винер

Как правильно загорать: сила излучения, время, защита

Прежде чем загорать с пользой для здоровья, стоит разобраться в том, какое бывает излучение и как его использовать. Ультрафиолетовое излучение подразделяется на три типа: А, В и С:

  • UVA — длинноволновое излучение, которое проникает глубоко в кожу. Оно способствует выработке меланина, придавая коже золотистый или коричневый оттенок.

  • UVB — средневолновое излучение, которое воздействует на верхние слои кожи. Оно помогает закрепить загар и стимулирует выработку витамина D.

  • UVC — коротковолновое излучение, которое может быть вредным для организма. В современных соляриях применяются особые фильтры, которые блокируют проникновение UVC-излучения и обеспечивают защиту кожи. Также лампы в соляриях проходят сертификацию в соответствии с требованиями безопасности.

Чтобы получить максимальную пользу от пребывания на солнце, нужно соблюдать несколько правил:

  1. С 10:00 до 16:00 солнце светит особенно ярко, и его лучи могут нанести вред коже. Поэтому не стоит находиться на солнце в это время.

  2. Солнечные лучи достигают лица, рук и ног, поэтому лучше всего гулять на улице, но не под прямыми солнечными лучами.

  3. Даже если вы хотите получить витамин D, не забывайте защищать кожу от солнца. За 15–20 минут до выхода на улицу нанесите солнцезащитный крем.

  4. Выбирайте крем с SPF не менее 30 и прикрывайте открытые участки кожи одеждой. Если ваш крем не водостойкий, не забывайте обновлять его после купания.

  5. Если вы чувствуете покраснение или жжение на коже, лучше уйти в тень.

Загар в солярии: что нужно знать

Отдавайте предпочтение проверенным салонам красоты и соляриям с хорошей репутацией. Убедитесь, что оборудование сертифицировано и регулярно проходит техническое обслуживание.

Также стоит учесть, что загар в солярии не рекомендуется для детей до 18 лет, беременных и кормящих женщин, людей с некоторыми заболеваниями (например, онкологическими, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом) и при приеме ряда препаратов. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор.

Обязательно защитите глаза специальными очками, которые предоставляются в солярии. Они защитят ваши глаза от вредного излучения UVC. Используйте специальные накладки на грудь, чтобы уберечь нежную кожу от излучения.

Начинайте с коротких сеансов (не более 5 минут) и постепенно увеличивайте время, в соответствии со своим типом кожи, желаемым результатом и рекомендациями администратора солярия. После сеанса загара увлажните кожу специальными средствами, чтобы предотвратить ее сухость и обеспечить дополнительный уход.

Исследование, которое было проведено в Канаде в 2017 году, показало, что при соблюдении правил загара в солярии можно достичь оптимального уровня витамина D в крови. За пять недель процедур его концентрация составила 80 нг/мл, причем наибольший прирост наблюдался у людей с изначально низким уровнем этого вещества.

Аналогичный эксперимент был проведен доктором медицинских наук Майклом Холиком. Он отметил, что солярий может стать отличным способом стимулировать выработку витамина D3 у пациентов с синдромом мальабсорбции жиров, которые не могут усваивать этот витамин из препаратов и биологически активных добавок.

Загар — это эффективный способ восполнить дефицит витамина D. Выбор остается за вами, но в любом случае важно подходить к этому процессу осознанно и соблюдать простые рекомендации.

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19 января 2025, 00:11
Фото: Freepik
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