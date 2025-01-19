Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни

Что происходит на могиле Добровольской Тесты Умер Дэвид Линч Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровлениеВрач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянамПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам "У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской "У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской

Лента новостей

Воскресенье 19 января

06:43Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни 03:28Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии 00:11Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D 16:53Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей 14:37Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой 14:11Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 12:27Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР? 10:17Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений 06:11Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи 03:05Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить 00:40Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 22:03Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 18:47Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки 18:01Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки 16:37Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей 16:27В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой 12:58Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби" 12:05Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно 11:08На актера Павла Деревянко подали в суд 10:489 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 09:17Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей 08:27Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму 06:28Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта 03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч 21:20Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов 20:07Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17:46Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 16:07Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз 14:49Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей 14:49Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 13:28Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой 12:13Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое 11:10Как небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 11:08Иосифа Пригожина заметили в компании молоденькой красотки 09:53Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали 08:52"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети 06:13 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 03:20Дикие пляски и алкоголь: Меладзе и Джанабаева потеряли человеческий облик 00:07Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек 21:56Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю 21:28Звезда "Служебного романа" Немоляева отреагировала на известие о смерти близкого человека 19:19Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы 18:57Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 18:48Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве 17:10Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора" 16:57Андрей Воробьев рассказал о пополнении подмосковного автопарка скорой помощи 15:59Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке 14:20Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни

Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни
162

Фо Бо – настоящая кулинарная традиция, которая завоевала сердца гурманов по всему миру. Этот вьетнамский деликатес сочетает в себе богатый мясной бульон, рисовую лапшу и множество ароматных специй, создавая неповторимый вкус, который невозможно забыть.

Приготовленный с любовью и вниманием к деталям, Фо Бо способен перенести вас в уютные уличные кафе Ханоя или Хошимина. Основой этого блюда является насыщенный бульон, который варится на костях теленка и говяжьей лопатке.

В процессе приготовления бульона важно уделить внимание каждому этапу, начиная с тщательной подготовки ингредиентов и заканчивая финальным оформлением. В качестве приправ используются гвоздика, анис и свежий имбирь, которые добавляют блюду характерный аромат и глубину вкуса.

Для приготовления Фо Бо вам понадобятся следующие ингредиенты на 3 порции:

• Говяжья лопатка без кости — 450 г

• Набор из костных частей теленка — 600 г

• Рисовая лапша без глютена — 450 г

• Репчатый лук — 2 шт.

• Свежий имбирь — 200 г

• Проростки фасоли (маш) — по вкусу

• Морковь — 1 шт.

• Рыбный соус — 50 мл

• Вода — 5 л

• Кинза и зеленый лук — по пучку

• Гвоздика и анис — по 1 ч. л.

• Соль — по вкусу

Приготовление:

1. В большую кастрюлю налейте воду и добавьте суповые кости. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 1,5 часов, периодически снимая пенку.

2. Очистите имбирь, лук и морковь. Разрежьте морковь и имбирь вдоль, затем обжарьте на сухой сковороде до легкого обугливания (около 10 минут). Добавьте их в бульон, хорошо посолите и влейте воду по мере необходимости.

3. Через полтора часа добавьте специи: гвоздику и анис. Подлейте воды, добавьте рыбный соус и готовьте на медленном огне ещё 1,5 часа. Готовый бульон процедите.

4. Мясо нарежьте тонкими слайсами и обварите в отлитом бульоне до полуготовности.

5. Промойте рисовую лапшу и варите в кипящей воде около 6 минут, затем слейте жидкость.

6. В миску для супа выложите нарезанный лук, кинзу, перья зелёного лука и кусочек имбиря.

7. Залейте горячим бульоном, добавьте по 150 г лапши и мяса в каждую порцию, сверху выложите проростки фасоли.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2025, 06:43
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D

Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D
Кожа – это не просто защитный барьер нашего организма, но и важный орган, выполняющий множество функций. Одна из них – синтез витамина D под воздействием ультрафиолетовых лучей. Как правильно загорать, чтобы получить больше пользы для кожи, рассказала Юлианна Винер – основатель сети салонов красоты, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше. Роль витамина D: здоровое сердце, иммунитет, хорошее настроениеВитамин D — жирорастворимый нутриент, который помогает организму усваивать важные микроэлементы из пищи и регулирует их уровень в крови.

Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи

Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи
Крещение Господне, также известное как Богоявление, отмечается ежегодно 19 января и является одним из важнейших христианских праздников. Этот день посвящен событию крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Верующие традиционно готовятся к этому дню заранее, соблюдая определенные обряды и традиции. Пост и молитваПеред праздником Крещения верующие соблюдают Рождественский пост, который начинается 28 ноября и продолжается до вечера 18 января.

Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить

Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить
Пирог с помидорами и сыром с базиликом – вкусное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Ингредиенты:Для теста:Мука – 300 гСливочное масло – 150 гЯйцо – 1 шт.

Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки

Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки
Такос – универсальное блюдо, которое можно подавать как в качестве легкого перекуса, так и в качестве закуски на вечеринке. Эти лепешки с начинкой позволяют проявить фантазию и экспериментировать с различными ингредиентами. Один из простых и вкусных вариантов — такос с тунцом, авокадо и красным луком, завернутые в тортильи со шпинатом.

Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно

Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно
Полента – это традиционное итальянское блюдо из кукурузной муки, которое часто подают с различными добавками, такими как овощи, сыр или мясо. Ингредиенты:Для поленты:Кукурузная мука мелкого помола – 200 гВода – 800 млСоль – 1 ч.

Выбор читателей

17/01Птн9 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 18/01СбтВечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 17/01ПтнНовый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 17/01ПтнНа актера Павла Деревянко подали в суд 18/01СбтЛюбимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 17/01ПтнСерьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки