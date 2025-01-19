Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни

Фо Бо – настоящая кулинарная традиция, которая завоевала сердца гурманов по всему миру. Этот вьетнамский деликатес сочетает в себе богатый мясной бульон, рисовую лапшу и множество ароматных специй, создавая неповторимый вкус, который невозможно забыть.

Приготовленный с любовью и вниманием к деталям, Фо Бо способен перенести вас в уютные уличные кафе Ханоя или Хошимина. Основой этого блюда является насыщенный бульон, который варится на костях теленка и говяжьей лопатке.

В процессе приготовления бульона важно уделить внимание каждому этапу, начиная с тщательной подготовки ингредиентов и заканчивая финальным оформлением. В качестве приправ используются гвоздика, анис и свежий имбирь, которые добавляют блюду характерный аромат и глубину вкуса.

Для приготовления Фо Бо вам понадобятся следующие ингредиенты на 3 порции:

• Говяжья лопатка без кости — 450 г

• Набор из костных частей теленка — 600 г

• Рисовая лапша без глютена — 450 г

• Репчатый лук — 2 шт.

• Свежий имбирь — 200 г

• Проростки фасоли (маш) — по вкусу

• Морковь — 1 шт.

• Рыбный соус — 50 мл

• Вода — 5 л

• Кинза и зеленый лук — по пучку

• Гвоздика и анис — по 1 ч. л.

• Соль — по вкусу

Приготовление:

1. В большую кастрюлю налейте воду и добавьте суповые кости. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 1,5 часов, периодически снимая пенку.

2. Очистите имбирь, лук и морковь. Разрежьте морковь и имбирь вдоль, затем обжарьте на сухой сковороде до легкого обугливания (около 10 минут). Добавьте их в бульон, хорошо посолите и влейте воду по мере необходимости.

3. Через полтора часа добавьте специи: гвоздику и анис. Подлейте воды, добавьте рыбный соус и готовьте на медленном огне ещё 1,5 часа. Готовый бульон процедите.

4. Мясо нарежьте тонкими слайсами и обварите в отлитом бульоне до полуготовности.

5. Промойте рисовую лапшу и варите в кипящей воде около 6 минут, затем слейте жидкость.

6. В миску для супа выложите нарезанный лук, кинзу, перья зелёного лука и кусочек имбиря.

7. Залейте горячим бульоном, добавьте по 150 г лапши и мяса в каждую порцию, сверху выложите проростки фасоли.