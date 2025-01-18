Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить

Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Вода холодная – 4 ст.л.
- Щепотка соли
Для начинки:
- Помидоры черри –5 шт.
- Помидоры – 500 г
- Сыр твердый (например, Гауда или Чеддер) – 200 г
- Базилик свежий – пучок
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Чеснок – 1 зубчик (по желанию)
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка теста
- В миске смешайте муку и соль.
- Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и перетрите смесь руками до состояния крошки.
- Вбейте яйцо и добавьте воду. Замесите тесто, чтобы оно стало однородным и эластичным.
- Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут.
Шаг 2: Подготовка начинки
- Нарежьте помидоры пластинками.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Мелко порубите базилик.
- Если используете чеснок, измельчите его.
Шаг 3: Сборка пирога
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в круг диаметром чуть больше формы для выпечки.
- Перенесите тесто в форму, аккуратно распределив его по дну и бокам.
- Наколите вилкой дно теста несколько раз, чтобы избежать вздутия при выпекании.
- Выпекайте основу без начинки около 10-15 минут, пока она слегка не подрумянится.
- Достаньте основу из духовки и дайте ей немного остыть.
- На основу выложите слой помидоров, посолите и поперчите их.
- Посыпьте помидоры половиной натертого сыра.
- Затем посыпьте рубленым базиликом и, если хотите, добавьте чеснок.
- Полейте оливковым маслом.
- Сверху выложите оставшийся сыр и помидоры черри для украшения.
- Запекайте пирог еще 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
Шаг 4: Подача
Дайте пирогу немного остыть перед подачей. Можно украсить свежим базиликом сверху. Приятного аппетита!