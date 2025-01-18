Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить

Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки

Такос – универсальное блюдо, которое можно подавать как в качестве легкого перекуса, так и в качестве закуски на вечеринке. Эти лепешки с начинкой позволяют проявить фантазию и экспериментировать с различными ингредиентами. Один из простых и вкусных вариантов — такос с тунцом, авокадо и красным луком, завернутые в тортильи со шпинатом.