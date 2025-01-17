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Пятница 17 января

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Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки

Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки
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Такос – универсальное блюдо, которое можно подавать как в качестве легкого перекуса, так и в качестве закуски на вечеринке. Эти лепешки с начинкой позволяют проявить фантазию и экспериментировать с различными ингредиентами.

Один из простых и вкусных вариантов — такос с тунцом, авокадо и красным луком, завернутые в тортильи со шпинатом. Это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое без сомнений понравится вашим гостям.

Ингредиенты на 3 порции:

• Консервированный тунец — 1 банка

• Красный лук — 1/3 шт. (примерно 20 г)

• Кинза — несколько веточек

• Майонез — 1 ст. ложка

• Авокадо — 2 шт.

• Лимон — 1 шт.

• Тортилья пшеничная со шпинатом — 1 упаковка

Приготовление:

Шаг 1: Начнем с подготовки лука. Нарежьте его тонкими перьями и поместите в миску. Затем откройте банку с тунцом, слейте лишнюю жидкость и добавьте филе к нарезанному луку. Чтобы придать начинке свежесть, добавьте столовую ложку лимонного сока и тщательно перемешайте.

Шаг 2: Теперь займемся тортильями. Для этого обрежьте их так, чтобы получились круглые лепешки диаметром около 12 см. Для удобства можно воспользоваться небольшой мисочкой. Подогрейте лепешки на сухой сковороде, чтобы они стали мягкими, но не пересушите их.

Шаг 3: В следующем шаге добавьте к тунцу с луком столовую ложку майонеза. Это придаст начинке кремовую текстуру и сделает ее более насыщенной.

Шаг 4: Переходим к авокадо. Разрежьте его пополам, удалите косточку и кожуру, затем нарежьте мякоть небольшими кубиками. Измельчите кинзу и добавьте ее вместе с авокадо к смеси тунца и лука. Не забудьте выжать немного лимонного сока по вкусу и снова перемешайте все ингредиенты.

Шаг 5: Завершающий этап — формирование такос. Сложите каждую лепешку пополам и аккуратно выложите внутрь приготовленную начинку. Ваши такос с тунцом готовы к подаче!

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17 января 2025, 18:47
Фото: Freepik
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