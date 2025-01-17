Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно

Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов

Шарлотка с яблоками – это один из самых популярных и простых десертов. Он идеально подходит для приготовления в мультиварке. Этот пирог радует не только своим вкусом, но и ароматом, который наполняет дом во время выпекания.