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Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно

Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно
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Полента – это традиционное итальянское блюдо из кукурузной муки, которое часто подают с различными добавками, такими как овощи, сыр или мясо.

Ингредиенты:

Для поленты:

  • Кукурузная мука мелкого помола – 200 г
  • Вода – 800 мл
  • Соль – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Сыр пармезан (по желанию) – 50 г

Для овощей:

  • Цукини – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Помидоры черри – 150 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Свежая зелень (базилик, петрушка) – для украшения

Приготовление:

Шаг 1: Приготовление поленты

  1. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль.
  2. Постепенно всыпайте кукурузную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы избежать комочков.
  3. Уменьшите огонь до минимума и варите поленту около 30 минут, периодически помешивая деревянной ложкой. Она должна стать густой и однородной.
  4. Когда полента готова, добавьте оливковое масло и тертый пармезан, хорошо перемешайте.

Шаг 2: Подготовка овощей

  1. Нарежьте цукини полукружочками, болгарский перец – полосками, помидоры черри – пополам, лук – мелкими кубиками, чеснок измельчите.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне.
  3. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  4. Добавьте цукини и болгарский перец, обжаривайте еще 5-7 минут.
  5. Затем добавьте помидоры черри, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 3-5 минут, пока овощи не станут мягкими.

Шаг 3: Подача

  1. На тарелку выложите порцию горячей поленты.
  2. Сверху положите приготовленные овощи.
  3. Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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17 января 2025, 12:05
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