Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно

Ингредиенты:
Для поленты:
- Кукурузная мука мелкого помола – 200 г
- Вода – 800 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Сыр пармезан (по желанию) – 50 г
Для овощей:
- Цукини – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Помидоры черри – 150 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Свежая зелень (базилик, петрушка) – для украшения
Приготовление:
Шаг 1: Приготовление поленты
- В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль.
- Постепенно всыпайте кукурузную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы избежать комочков.
- Уменьшите огонь до минимума и варите поленту около 30 минут, периодически помешивая деревянной ложкой. Она должна стать густой и однородной.
- Когда полента готова, добавьте оливковое масло и тертый пармезан, хорошо перемешайте.
Шаг 2: Подготовка овощей
- Нарежьте цукини полукружочками, болгарский перец – полосками, помидоры черри – пополам, лук – мелкими кубиками, чеснок измельчите.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне.
- Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте цукини и болгарский перец, обжаривайте еще 5-7 минут.
- Затем добавьте помидоры черри, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 3-5 минут, пока овощи не станут мягкими.
Шаг 3: Подача
- На тарелку выложите порцию горячей поленты.
- Сверху положите приготовленные овощи.
- Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!