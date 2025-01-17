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Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей

Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей
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Попробуйте приготовить этот кулинарный шедевр, и он точно станет одним из ваших любимых рецептов!

Фаршированные цукини с курицей, помидорами и оливками под сырной корочкой — это идеальное сочетание вкуса и пользы. Это блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Легкое, но сытное, оно порадует вас нежным вкусом курицы, сочными овощами и хрустящей сырной корочкой.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Цукини – 4 шт. среднего размера
  • Куриное филе – 300 г
  • Помидоры черри – 150 г
  • Оливки без косточек – 50 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Для сырной корочки:

  • Сыр твердый (например, пармезан или чеддер) – 100 г
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Петрушка свежая – несколько веточек (по желанию)

Приготовление:

  1. Разрежьте каждый цукини вдоль пополам и аккуратно удалите мякоть ложкой, чтобы получились "лодочки". Мякоть сохраните для использования в начинке.
  2. Нарежьте куриное филе мелкими кубиками.
  3. Мелко порубите лук и чеснок.
  4. Помидоры черри разрежьте пополам, а оливки – кольцами.
  5. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности.
  6. Добавьте к луку чеснок и обжаривайте еще минуту.
  7. Затем добавьте нарезанное куриное филе и готовьте, пока оно не станет белым со всех сторон.
  8. После этого добавьте помидоры, оливки и мякоть цукини, которую вы вынули ранее.
  9. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте все вместе около 10 минут, периодически помешивая.
  10. Наполните половинки цукини приготовленной начинкой.
  11. Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте его с панировочными сухарями и мелко нарубленной петрушкой (если используете). Равномерно посыпьте этой смесью заполненные цукини.
  12. Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте противень с фаршированными цукини в духовку и выпекайте примерно 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.
  13. Подавать блюдо горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

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17 января 2025, 09:17
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