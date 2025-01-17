Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей

Фаршированные цукини с курицей, помидорами и оливками под сырной корочкой — это идеальное сочетание вкуса и пользы. Это блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Легкое, но сытное, оно порадует вас нежным вкусом курицы, сочными овощами и хрустящей сырной корочкой.
Ингредиенты:
Для начинки:
- Цукини – 4 шт. среднего размера
- Куриное филе – 300 г
- Помидоры черри – 150 г
- Оливки без косточек – 50 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Для сырной корочки:
- Сыр твердый (например, пармезан или чеддер) – 100 г
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Петрушка свежая – несколько веточек (по желанию)
Приготовление:
- Разрежьте каждый цукини вдоль пополам и аккуратно удалите мякоть ложкой, чтобы получились "лодочки". Мякоть сохраните для использования в начинке.
- Нарежьте куриное филе мелкими кубиками.
- Мелко порубите лук и чеснок.
- Помидоры черри разрежьте пополам, а оливки – кольцами.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте к луку чеснок и обжаривайте еще минуту.
- Затем добавьте нарезанное куриное филе и готовьте, пока оно не станет белым со всех сторон.
- После этого добавьте помидоры, оливки и мякоть цукини, которую вы вынули ранее.
- Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте все вместе около 10 минут, периодически помешивая.
- Наполните половинки цукини приготовленной начинкой.
- Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте его с панировочными сухарями и мелко нарубленной петрушкой (если используете). Равномерно посыпьте этой смесью заполненные цукини.
- Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте противень с фаршированными цукини в духовку и выпекайте примерно 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.
- Подавать блюдо горячим, украсив свежей зеленью по желанию.